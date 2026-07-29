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Explainer | NEET vs JEE: நீட் தேர்வு போல JEE தேர்வுகளில் வினாத்தாள்கள் கசியாதது ஏன்?

NEET vs JEE: கடந்த ஒரு மாத காலத்தில், இந்தியாவின் அரசியலில் பெரும் மாற்றம் ஏற்பட்டது. இதற்கு அடித்தளமாக அமைந்தது, நீட் தேர்வில் நடைபெறும் முறைகேடுகளும், அதை தடுக்க வேண்டும் என்ற மாணவர்களின் போராட்டமும்தான். மருத்துவ படிப்பிற்கான நுழைவுத்தேர்வான நீட்-டில் நடப்பது போன்று, JEE நுழைவுத்தேர்வில் வினாத்தாள் கசிவு நடக்க வாய்ப்பே இல்லையாம். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 29, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:34 PM IST
Explainer | NEET vs JEE: நீட் தேர்வு போல JEE தேர்வுகளில் வினாத்தாள்கள் கசியாதது ஏன்?
Image Credit: NEET vs JEE | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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