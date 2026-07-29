/Explainer | NEET vs JEE: நீட் தேர்வு போல JEE தேர்வுகளில் வினாத்தாள்கள் கசியாதது ஏன்?

NEET vs JEE: “கம்மலை கழட்டுங்க, வாட்ச் கட்டக்கூடாது, மோதிரத்தை கழட்டுங்க, செயினை கழட்டி கொடுத்திட்டு போங்க..” இவைதான் நீட் தேர்வு எழுதப்போகும் மாணவர்கள் கேட்கும் வார்த்தைகள் ஆகும். 1 நிமிடம் லேட்டாக வந்தாலே உள்ளே அனுமதிக்கப்படாத மாணவர்கள், தங்களது ஒரு வருட உழைப்பு, ஒரு இரவில் கசியும் வினாத்தாளால் வீனாவதை பொறுக்க முடியாமல் வெடித்ததுதான், சமீபத்திய நீட் போராட்டம்.
JEE (Joint Entrance Examination) என்பது, இந்தியாவில் உள்ள சிறந்த பொறியிஅல் கல்லூரிகளில் இளநிலை படிப்புகளில் சேர நடத்தப்படும் தேசிய அளவிலான நுழைவுத்தேர்வாகும். இது, JEE Main மற்றும் JEE Advanced என இரு கட்டங்களை கொண்டுள்ளது. இதுவும் நுழைவுத்தேர்வுதான் எனும் பட்சத்தில், இதில் மட்டும் நீட் தேர்வில் நடப்பது போல முறைகேடுகள் நடக்காதது ஏன் என்பது குறித்து, பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தேர்வு முறைகளை சீர்திருத்துவதற்காக, உயர்மட்ட குழுவில் உள்ள காமகோடி விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.
|பெயர்
|பொறுப்பு
|பதவி
|நந்தன் நிலேகனி
|குழுவின் தலைவர்
|இன்ஃபோசிஸ் இணை நிறுவனர் மற்றும் முன்னாள் UIDAI தலைவர்
|டாக்டர் எஸ்.சோம்நாத்
|அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்
|இஸ்ரோவின் முன்னாள் தலைவர்
|டாக்டர் வி.காமக்கோடி
|செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் கணினி வல்லுநர்
|ஐஐடி மெட்ராஸ் இயக்குநர்
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தபன் குமார் டேகா
|பாதுகாப்பு வல்லுநர்
|உளவுத்துறையின் முன்னாள் இயக்குநர்
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அனிதா கர்வால்
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கல்வி கொள்கை நிபுணர்
|சிபிஎஸி முன்னாள் தலைவர்
|அம்ரித் லால் மீனா
|நிர்வாகம் மற்றும் ஆளுமை நிபுணர்
|மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி
1985ல் சுமார் 5000 பேர் மட்டுமே JEE நுழைவுத்தேர்வுகளை எழுதியதாகவும் இப்போது கிட்டத்தட்ட 1.5 மில்லியன் பேர் இந்த நுழைவுத்தேர்வுகளை எழுதுவதாகவும் கூறியிருந்தார். ஆரம்பத்தில் காகிதம் மற்றும் பேனாவின் பயன்பாட்டில் எழுதப்பட்ட தேர்வுகள், தற்போது ஒளியியல் உணரிகளுக்கான அகநிலைத் தாள்கள், தாள்களை அடையாளம் காணுதல் உள்ளிட்ட நிலைக்கு மாறியிருக்கிறோம் என தெரிவித்திருந்தார். இப்படி, பல வடிவங்களை பார்த்திருப்பதாலும், பல தொழில்நுட்பங்களை ஏற்றிருப்பதாலும் பிற வகை தொழில்நுட்பங்களின் பயன்பாட்டை ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
JEE முதன்மைத் தேர்வு (JEE Main) கணினி வழியிலானது (Computer-based). இதில் கேள்விகள் தோராயமாக (randomized) மாற்றப்பட்டு, பல பிரிவுகளாக நடத்தப்படுகின்றன. டிஜிட்டல் முறை என்பதால் இதில் கசிவுக்கான வாய்ப்புகள் மிகக் குறைவு.
NEET தேர்வு இன்னும் பேனா மற்றும் காகித முறையிலேயே (Pen and Paper mode) நடத்தப்படுகிறது. அச்சிடுதல், வினாத்தாளை கொண்டு வருவதற்கான போக்குவரத்து, வினாத்தாள் சேமிப்பு மையம், வினாத்தாள் விநியோக மையங்கள் எனப் பல கட்டங்களை வினாத்தாள் கடந்து வர வேண்டியுள்ளதால், கசிவு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது.
தற்போது பேசியிருக்கும் காமக்கோடியும், இதே விஷயத்தைதான் கூறி, நீட் வினாத்தாள் ஏன் கசிந்தது என்பதற்கான விளக்கத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார். “நீட் 2026 தேர்வில், தேசிய தேர்வு ஆணையம் பல்வேறு பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்றியது. மே 3ஆம் தேதியன்று நடந்த நீட் தேர்வில், வினாத்தால் NTA வளாகத்தை விட்டு வெளியேறிய பிறகு, அது அச்சிடச்சென்றது, பெட்டிகளில் வைக்கப்பட்டு செண்டர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டது. இறுதியில், 20ஆம் தேதி தேர்வு நாளன்று, மாணவர்களின் கைகளுக்கு சென்றது. இந்த வினாத்தாள் கசிவு இங்கு எங்குமே நடக்கவில்லை என்றும், சிபிஐ சுட்டிக்காட்டியது போல, NTA-வை விட்டு வினாத்தாள் வெளியேறும் முன்னரே இது நிகழ்ந்து விட்டதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் நீட் தேர்வு, தொழில்நுட்பம அசுர வளர்ச்சி கொண்டிருக்கும் இந்த காலத்திலும், காகித முறையில் நடத்தபடுவதுதான், முறைகேடுகளுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது. JEE தேர்வு போல, நீட் தேர்விலும் கணினி வழிமுறை வினாத்தாள்கள் மற்றும்னவீன தொழில்நுட்ப மாற்றங்களை கொண்டு வருவதே இதற்கு நல்ல தீர்வாக அமையும் என மாணவர்கள் நினைக்கின்றனர். நாட்டின் வருக்கால மாணவர்களுக்கு மீண்டும் தேர்வு முறையின் மீது நம்பிக்கை வரவழைப்பதை அரசாங்கம் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பது பலருடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது.