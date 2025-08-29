English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஜப்பானில் பிரதமர் மோடி... AI முதல் Semi-Conductor வரை - இந்த சுற்றுப்பயணம் ஏன் முக்கியம்?

PM Modi Japan Visit: பிரதமர் மோடி தற்போது ஜப்பானுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நிலையில், இந்த பயணம் ஏன் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது என்பதை இதில் காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 29, 2025, 08:51 AM IST
  • இந்தியா - ஜப்பான் உச்சி மாநாட்டில் இன்று மோடி பங்கேற்கிறார்.
  • SCO உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க சீனா செல்கிறார் மோடி.
  • சீனாவில் ஆகஸ்ட் 31 மற்றும் செப். 1இல் மோடி சுற்றுப்பயணம்.

Trending Photos

குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு மகிழச்சி, அதிர்ஷ்டம், செல்வம், செழிப்பு
camera icon8
Guru Peyarchi
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு மகிழச்சி, அதிர்ஷ்டம், செல்வம், செழிப்பு
மாத ராசிபலன்: செப்டம்பர் மாதம் அரசாளப்போகும் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் இவைதான்... உங்க ராசி என்ன?
camera icon10
Monthly Horoscope
மாத ராசிபலன்: செப்டம்பர் மாதம் அரசாளப்போகும் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் இவைதான்... உங்க ராசி என்ன?
குரு பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்: மகிழ்ச்சி, வெற்றி.... அனைத்தையும் கொட்டிக்கொடுப்பார் குரு
camera icon10
Astrology
குரு பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்: மகிழ்ச்சி, வெற்றி.... அனைத்தையும் கொட்டிக்கொடுப்பார் குரு
யார் இந்த அக்ரிதி அகர்வால்? பிரித்வி ஷாவின் காதலி இவர்தானா.. வைரலாகும் புகைப்படம்!
camera icon7
Prithvi Shaw
யார் இந்த அக்ரிதி அகர்வால்? பிரித்வி ஷாவின் காதலி இவர்தானா.. வைரலாகும் புகைப்படம்!
ஜப்பானில் பிரதமர் மோடி... AI முதல் Semi-Conductor வரை - இந்த சுற்றுப்பயணம் ஏன் முக்கியம்?

PM Modi Japan Visit: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அடுத்த சில நாள்கள் சுற்றுப்பயணம் உலகளவில் அதிகம் கவனிக்கப்படும் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. பிரதமர் மோடி இன்று ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியாவுக்கு சென்றடைந்தார். ஜப்பான் சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்து சீனாவுக்கும் பிரமதர் பயணிக்க இருக்கிறார். இதனால்தான் பிரதமர் மோடியின் இந்த சுற்றுப்பயணம் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

PM Modi Japan Visit: 7வது முறையாக ஜப்பான் பயணம்

15வது இந்தியா - ஜப்பான் வருடாந்திர உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்க இருக்கிறார். பிரதமர் மோடி 7வது முறையாக ஜப்பான் நாட்டிற்கு சென்றுள்ளார். இதுதான் ஜப்பான் பிரதமர் இஷிபா உடன் பிரதமர் மோடி பங்கேற்கும் முதல் இந்தியா - ஜப்பான் உச்ச மாநாடாகும். கடந்த ஜூன் மாதத்தில் கனடாவில் நடந்த ஜீ7 உச்சிமாநாட்டில் மோடி - இஷிபா பங்கேற்றிருந்தனர்.

PM Modi Japan Visit: AI முதல் செமி-கண்டக்டர் வரை

தனது ஜப்பான் மற்றும் சீனா சுற்றுப்பயணம் நாட்டின் நலன்களையும், முன்னுரிமைகளையும் மேலும் மேம்படுத்தும் என பிரதமர் மோடி நேற்றைய அவரது X பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதில் அவர், "அடுத்த சில நாட்களில், பல்வேறு இருதரப்பு மற்றும் பலதரப்பு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள ஜப்பான் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளுக்குச் செல்ல இருக்கிறேன். ஜப்பானில், 15வது ஆண்டு இந்தியா-ஜப்பான் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்று பிரதமர் ஷிகெரு இஷிபாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவேன். 

நமது சிறப்பு வியூக மற்றும் உலகளாவிய கூட்டாண்மையை ஆழப்படுத்துவது, பொருளாதார மற்றும் கலாச்சார இணைப்புகளை அதிகரிப்பதில் கவனம் செலுத்தப்படும். வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் செமி-கண்டக்டர்கள் போன்ற துறைகளில் நமது எதிர்கால பரிமாணத்தை எடுத்துக்காட்டும் வகையில், ஒரு  செமி-கண்டக்டர் தொழிற்சாலையைப் பார்வையிட நான் செண்டாய்க்குச் செல்ல இருக்கிறேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

PM Modi Japan Visit: ஜப்பான் வாழ் இந்தியர்களுடன் சந்திப்பு

மேலும், ஜப்பான் சென்றடைந்ததும் பிரதமர் போட்ட X பதிவில், "நான் டோக்கியோவிற்கு வந்துவிட்டேன். இந்தியாவிற்கும் ஜப்பானுக்கும் இடையிலான வளர்ச்சி ஒத்துழைப்பு தொடர்ந்து வலுவடைந்து வரும் நிலையில், இந்தப் பயணம் பிரதமர் இஷிபா மற்றும் பிறருடன் கருத்துக்களைப் பரிமாறிக் கொள்ளவும், தற்போதுள்ள கூட்டாண்மையை ஆழப்படுத்தவும், புதிய ஒத்துழைப்புக்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராயவும் ஒரு வாய்ப்பை வழங்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன்" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

ஜப்பான் சென்றடைந்ததும், அங்கு வாழும் இந்தியர்களை பிரதமர் மோடி சந்தித்தார். இதுகுறித்த புகைப்படங்களுடன் அவர் போட்டுள்ள X பதிவில், "டோக்கியோவில் உள்ள இந்திய மக்களின் அரவணைப்பு மற்றும் பாசம் என்னை மிகவும் கவர்ந்தது. நமது கலாச்சார வேர்களைப் பாதுகாப்பதிலும், ஜப்பானிய சமூகத்திற்கு அர்த்தமுள்ள பங்களிப்பை வழங்குவதிலும் அவர்கள் கொண்டுள்ள அர்ப்பணிப்பு உண்மையிலேயே பாராட்டத்தக்கது. இன்னும் சில மணிநேரங்களில், இந்தியா-ஜப்பான் வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு உறவுகளுக்கு வீரியம் சேர்ப்பதில் கவனம் செலுத்தும் வணிகத் தலைவர்கள் குழுவுடன் உரையாடவுள்ளோம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். 

PM Modi Japan Visit: மோடியின் ஜப்பான் பயணம் ஏன் முக்கியம்?

ஆசியாவில் தனது நட்புறவை வளப்படுத்துவதில் இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டின் பிரதிபலிப்பே பிரதமர் மோடியின் இந்த ஜப்பான் பயணம் எனலாம். தொழில்நுட்பத்தில் ஜப்பானின் நிபுணத்துவமும், முதலீடு செய்வதற்கான ஜப்பானின் தயார்நிலையும் இந்தியாவின் வலிமைமிக்க மக்கள்தொகை மற்றும் விரிவடையும் சந்தையுடன் ஒத்துப்போகிறது. ஷிங்கன்சென் ரயில் பாதை, செமிகண்டக்டர்கள் பார்ட்னர்ஷிப், பயோகேஸ் ஆலைகள் மற்றும் மாணவர் பரிமாற்றங்கள் போன்ற திட்டங்கள் வளர்ச்சியை கொண்டுவரும்.

புவிசார் அரசியலில் தற்போது மாறிவரும் காட்சிகள், வர்த்தக நிச்சயமற்ற தன்மைகள், குறிப்பாக அதிகரித்து வரும் இந்தியா மீதான அமெரிக்காவின் வரி விதிப்புகள் போன்ற இக்கட்டில் இருந்து இந்தியாவிற்கு உதவ ஜப்பான் பக்கபலமாக நின்று நம்பகமான மற்றும் நீண்டகால நட்புறவை அளிக்கும் என நம்பலாம்.

PM Modi: சீனா சுற்றுப்பயணம்

அதேநேரத்தில் சீனா செல்வது குறித்தும் பிரதமர் மோடி நேற்று அவரது X தளத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதில், "சீனாவில், தியான்ஜினில் நடைபெறும் SCO உச்சி மாநாட்டில் நான் பங்கேற்க இருக்கிறேன். அங்கு இந்தியா எப்போதும் ஒரு தீவிரமான மற்றும் ஆக்கபூர்வமான பங்கை வகித்து வருகிறது. பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொள்ள SCO உறுப்பினர்களுடன் இந்தியா தொடர்ந்து பணியாற்றும். உச்சிமாநாட்டின் போது சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், ரஷ்ய அதிபர் புடின் மற்றும் பிற தலைவர்களையும் சந்திப்பேன்" என குறிப்பிட்டிருந்தார், பிரதமர் மோடி. 

ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு (SCO) கடந்த 2001ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது. இதில், சீனா, ரஷ்யா, இந்தியா, கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் உறுப்பினர்கள் ஆகும்.

மேலும் படிக்க | ரஷ்ய எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்தினால், 25% கூடுதல் வரி திரும்பப் பெறுவோம் - அமெரிக்கா

மேலும் படிக்க | அமெரிக்காவின் புதிய வரி விதிப்பு இன்று முதல் அமல்: தயாராகும் இந்தியா.... இந்த துறைகள் ஆட்டம் காணும்

மேலும் படிக்க | இந்தியா மீது அமெரிக்காவின் 50% வரி விதிப்பு அமல்: வெளியானது உத்தரவு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
PM ModiJapanChinaSemi ConductorsGeopolitics

Trending News