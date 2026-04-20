வெறும் 2% உயர்வு தானா? 8வது ஊதியகுழுவுக்காக காத்திருக்கும் லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களின் குமுறல்

Central Government Employees News Tamil: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்ட கால காத்திருப்புக்கு ஒரு வழியாக விடை கிடைத்துள்ளது. பணவீக்கத்தின் பிடியில் சிக்கித் தவிக்கும் லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களுக்குச் சிறு ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில், மத்திய அமைச்சரவை அகவிலைப்படி (DA) உயர்வை அறிவித்துள்ளது. அநேநேரம் இந்த உயர்வு ஒருபுறம் மகிழ்ச்சியைத் தந்தாலும், மறுபுறம் 8-வது ஊதியக் குழு குறித்த எதிர்பார்ப்புகளைத் தீயாகக் கிளப்பியுள்ளது. எனவே மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 60 சதவீத அகவிலைப்படி எப்போது கிடைக்கும்?, 8-வது ஊதியக் குழு பிட்மென்ட் காரணி சமீபத்திய அப்டேட் உட்பட மத்திய அரசு ஊழியர் அகவிலைப்படி உயர்வு 2026 செய்திகள் குறித்து பார்ப்போம்.
60 சதவீதமாக உயர்ந்த அகவிலைப்படி: யாருக்கெல்லாம் லாபம்?
மத்திய அமைச்சரவையின் சமீபத்திய முடிவின்படி, அகவிலைப்படியில் 2% உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் மூலம் ஏற்படும் போகும் சிறப்பம்சங்கள் என்ன? எனப்பார்த்தால், இந்த அகவிலைப்படி உயர்வுடன் சேர்த்து, மொத்த அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) அடிப்படை ஊதியத்தில் 60% ஆக அதிகரித்துள்ளது. இந்த உயர்வு இந்த ஆண்டு ஜனவரி 1-ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருவதால், ஊழியர்களுக்குக் கடந்த மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையும் (Arrears) கிடைக்கும்.
இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ள 50.5 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும், 68.3 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் நேரடியாகப் பலன் பெறுவார்கள். இந்த உயர்வினால் அரசுக்கு ஆண்டுக்குச் சுமார் 6,791 கோடி ரூபாய் கூடுதல் நிதிச் சுமை ஏற்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
2. 8-வது ஊதியக் குழு: 18,000-ல் இருந்து 69,000 ஆக உயருமா அடிப்படை ஊதியம்?
தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ள 2% உயர்வு ஒரு தற்காலிக நிவாரணம் மட்டுமே என்பது ஊழியர் சங்கங்களின் வாதம். அவர்களின் ஒட்டுமொத்த கவனமும் இப்போது 8-வது ஊதியக் குழு (8th Pay Commission) மீதுதான் உள்ளது. தேசிய கவுன்சில் கூட்டு ஆலோசனைக் குழு (JCM) முன்வைக்கும் கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட்டால், ஊதியக் கட்டமைப்பில் புரட்சிகரமான மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
ஃபிட்மென்ட் காரணியை பொறுத்தவரை ஊழியர் சங்கங்கள் தற்போது 3.83 என்ற ஃபிட்மென்ட் காரணியை (Fitment Factor) வலியுறுத்தி வருகின்றன. அதேபோல குறைந்தபட்ச ஊதிய உயர்வு நடைமுறைக்கு வந்தால், தற்போது 18,000 ரூபாயாக இருக்கும் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம், நேரடியாக 69,000 ரூபாயாக உயர வாய்ப்புள்ளது. இந்த கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டால், இது மத்திய அரசு ஊழியர்களின் வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய ஊதிய உயர்வாகக் கருதப்படும்.
3. தாமதமான அறிவிப்பும் வெடித்த போராட்டங்களும்: பின்னணி என்ன?
வழக்கமாக அகவிலைப்படி உயர்வு ஆண்டுத் தொடக்கத்திலேயே அறிவிக்கப்படும். ஆனால் இந்த முறை ஏற்பட்ட காலதாமதம் ஊழியர்களிடையே பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. அரசு அவ்வப்போது அகவிலைப்படியை உயர்த்தினாலும், சந்தையில் நிலவும் உண்மையான பணவீக்கம் (Real Inflation) வருமானத்தை அரித்து வருவதாக ஊழியர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
பணவீக்கம் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வால் நிலவும் நிதி நெருக்கடியைச் சமாளிக்க முடியாமல், பல ஊழியர் அமைப்புகள் நாடு தழுவிய அளவில் போராட்டங்களை முன்னெடுத்தன. பணியிடங்களில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்றும் கோரிக்கை முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்ட பின்னரே, இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்த தாமதம், அரசுக்கும் தொழிற்சங்கங்களுக்கும் இடையிலான உறவில் ஒருவித இறுக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வெறும் 2% உயர்வு என்பது தற்போதைய விலைவாசி உயர்வுக்கு ஈடுகொடுக்காது என்றும், 8-வது ஊதியக் குழுவை அமைப்பதற்கான முறையான அறிவிப்பை அரசு உடனடியாக வெளியிட வேண்டும் என்றும் கோரிக்கைகள் வலுத்து வருகின்றன.
|விவரம்
|தற்போதைய நிலை
|புதிய உயர்வு (மதிப்பீடு)
|அகவிலைப்படி (DA)
|58%
|60%
|அடிப்படை ஊதியம்
|₹18,000 (குறைந்தபட்சம்)
|மாற்றமில்லை
எதிர்பார்ப்பு
8-வது ஊதியக் குழு அமல்
ஃபிட்மென்ட் காரணி 3.83
5. அடுத்த கட்டம் என்ன? மில்லியன் கணக்கான குடும்பங்களின் எதிர்பார்ப்பு
மத்திய அரசின் இந்த அறிவிப்பு ஒரு குறுகிய காலத் தீர்வாகவே பார்க்கப்படுகிறது. வரும் மாதங்களில் 8-வது ஊதியக் குழு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கும். மத்திய பட்ஜெட் மற்றும் வரவிருக்கும் தேர்தல்களைக் கருத்தில் கொண்டு, அரசு ஊழியர்களைத் திருப்திப்படுத்தும் வகையில் பெரிய அறிவிப்புகள் வெளியாகுமா என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பு.
ஒருவேளை 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் சாதகமாக அமைந்தால், அது லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதோடு, நாட்டின் பொருளாதாரத்திலும் நுகர்வுத் திறனை (Spending Power) அதிகரிக்கும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் நீண்ட போராட்டத்திற்குப் பிறகு கிடைத்துள்ள இந்த 2% DA உயர்வு ஒரு ஆரம்பமே. இனிவரும் காலங்களில் ஊழியர் சங்கங்களின் அழுத்தம் காரணமாக 8-வது ஊதியக் குழு குறித்த முக்கிய முடிவுகளை அரசு எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.
அகவிலைப்படி உயர்வு மற்றும் 8-வது ஊதியக் குழு: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. தற்போதைய அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு எவ்வளவு?
மத்திய அமைச்சரவை 2% அகவிலைப்படி உயர்வுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன் மூலம் மொத்த அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்தில் 60% ஆக உயர்ந்துள்ளது.
2. இந்த உயர்வு எப்போது முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது?
இந்த புதிய அகவிலைப்படி உயர்வு ஜனவரி 1, 2026 முதல் முன்தேதியிட்டு அமலுக்கு வருகிறது. இதற்கான நிலுவைத் தொகையும் (Arrears) ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
3. இதனால் எத்தனை பேர் பயனடைவார்கள்?
இந்த முடிவின் மூலம் சுமார் 50.5 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும் மற்றும் 68.3 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் பயனடைவார்கள்.
4. 8-வது ஊதியக் குழுவில் ஊழியர்களின் முக்கிய கோரிக்கை என்ன?
ஊழியர் சங்கங்கள் முக்கியமாக 3.83 ஃபிட்மென்ட் காரணியை (Fitment Factor) கோருகின்றனர். இது நிறைவேற்றப்பட்டால், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் 18,000 ரூபாயிலிருந்து 69,000 ரூபாயாக அதிகரிக்கும்.
5. அகவிலைப்படி உயர்வுக்கும் 8-வது ஊதியக் குழுவிற்கும் என்ன சம்பந்தம்?
அகவிலைப்படி என்பது பணவீக்கத்தை ஈடுகட்ட அவ்வப்போது (ஆண்டுக்கு இருமுறை) வழங்கப்படும் ஒரு தற்காலிகச் சரிசெய்தல் ஆகும். ஆனால், 8-வது ஊதியக் குழு என்பது அடிப்படை ஊதியக் கட்டமைப்பு, சலுகைகள் மற்றும் ஓய்வூதியம் ஆகியவற்றை ஒட்டுமொத்தமாக மறுசீரமைக்கும் ஒரு பெரிய திட்டமாகும்.
6. அகவிலைப்படி உயர்வு ஏன் தாமதமானது?
வழக்கமாக ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அறிவிக்கப்படும் இந்த உயர்வு, இந்த முறை நிர்வாக ரீதியிலான முடிவுகள் மற்றும் அரசின் நிதிநிலை மதிப்பீடுகள் காரணமாகச் சற்று தாமதமானது. இதனால் நாடு முழுவதும் பல்வேறு அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் போராட்டங்களை நடத்தின.
