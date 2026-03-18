தேசத்துரோக வழக்கு... திடீர் வாபஸ்! மஹ்மூதாபாத் & சோனம் வாங்சுக் விவகாரத்தில் நடப்பது என்ன?

டெல்லி செய்திகள்: அசோகா பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் மஹ்மூதாபாத் (Prof. Mahmoodabad) மற்றும் லடாக் செயல்பாட்டாளர் சோனம் வாங்சுக் (Sonam Wangchuk) ஆகியோர் மீது சுமத்தப்பட்ட கடுமையான தேசத்துரோக வழக்குகள், நீண்ட சிறைவாசத்திற்குப் பிறகு அரசால் வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளன. ஜனநாயக நாட்டில் அரசின் கொள்கைகளை விமர்சிப்பது அடிப்படை உரிமை (Article 19) எனும் நிலையில், இந்த கைதுகளும் பின்னர் வழக்குகள் கைவிடப்படுவதும் எதைக் காட்டுகிறது? இது பழிவாங்கும் நடவடிக்கையா அல்லது சட்டத்தின் தோல்வியா என்பது குறித்து சட்ட நிபுணர்களின் பார்வையில் பார்ப்போம்.
வழக்கு 1: பேராசிரியர் மஹ்மூதாபாத் (அசோகா பல்கலைக்கழகம்)
சோனிபட்டில் உள்ள இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த தனியார் பல்கலைக்கழகமான அசோகா பல்கலைக்கழகத்தில் மஹ்மூதாபாத் பேராசிரியராக உள்ளார். அவர் 18 மே 2025 அன்று கைது செய்யப்பட்டார். 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' (Operation Sindoor) நிகழ்வின் போது, ராணுவ அதிகாரிகள் வமிகா சிங் மற்றும் கர்னல் சோபியா ஆகியோர் செய்த விளக்கக்காட்சிகளைப் பாராட்டி சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்டிருந்தார். அதே பதிவில், கும்பல் கொலைகள் (Mob Lynching) மற்றும் போரினால் ஏற்படும் இழப்புகள் குறித்தும் எழுதியிருந்தார்.
இது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. ஹரியானா மாநில மகளிர் ஆணையம் அவருக்கு சம்மன் அனுப்பியது. ஹரியானாவில் இரண்டு இடங்களில் அவர் மீது FIR பதிவு செய்யப்பட்டு, மே 2025-இல் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட பிஎன்எஸ் (BNS) பிரிவுகள் பொதுவாக தேச விரோதச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது சுமத்தப்படுபவை.
பேராசிரியர் மஹ்மூதாபாத் மீதான் குற்றச்சாட்டுகள்
நாட்டின் இறையாண்மை, ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டிற்கு ஊறு விளைவிக்க முயன்றார்; பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவித்தார்.
பேராசிரியர் மஹ்மூதாபாத்திடம் விசாரணை
அவரது லேப்டாப் மற்றும் மொபைல் போன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அவர் பாகிஸ்தான் அல்லது ஆப்கானிஸ்தானில் யாருடனாவது பேசுகிறாரா என்பது வரை தேசத் துரோக கோணத்தில் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
பேராசிரியர் மஹ்மூதாபாத் வழக்கின் முடிவு என்ன?
சுமார் 9-10 மாதங்கள் நீதிமன்றத்திற்கும் சிறைக்கும் அலைந்த பிறகு, 16 மார்ச் 2026 அன்று ஹரியானா அரசு, "நாங்கள் இந்த வழக்கை நடத்த விரும்பவில்லை" என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது. "தாராள மனப்பான்மையுடன்" இந்த முடிவை எடுப்பதாக அரசு கூறியது. உச்ச நீதிமன்றம் அந்த வழக்கை முடித்து வைத்தது.
சமூக வலைத்தளங்களில் கேள்வி
அவர் அவ்வளவு பெரிய குற்றவாளி என்றால் ஏன் தண்டனை வாங்கித் தரவில்லை? அல்லது வெறும் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை தானா இது? என்ற கேள்வி சமூக வலைத்தளங்களில் எழுப்பட்டு வருகிறது.
வழக்கு 2: சோனம் வாங்சுக் (லடாக் செயல்பாட்டாளர்)
லடாக்கிற்கு மாநில அந்தஸ்து கோரி போராடிய சோனம் வாங்சுக் (Sonam Wangchuk News), 24 செப்டம்பர் 2025 அன்று கைது செய்யப்பட்டார். அவர் மீது பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிராகப் பயன்படுத்தப்படும் NSA (தேசிய பாதுகாப்புச் சட்டம்) பாய்ச்சப்பட்டது. அவர் பாகிஸ்தான் சென்றதை வைத்து சமூக ஊடகங்களில் "பாகிஸ்தான் ஏஜென்ட்" என முத்திரை குத்தப்பட்டார். இதனையடுத்து 170 நாட்கள் ஜோத்பூர் சிறையில் இருந்த பிறகு, மார்ச் 14 அன்று அவர் மீதான NSA ரத்து செய்யப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டார்.
கேள்விக்கான பதில்? யார்சொல்வது?
அரசாங்கமே ஒருவரை தேசத்துரோகி என்கிறது, 170-300 நாட்கள் சிறையில் அடைக்கிறது, பிறகு அவர்களே வழக்கை வாபஸ் பெறுகிறது. இது அந்த நபர்களைத் தண்டிப்பதற்கா அல்லது "நாங்கள் நினைத்தால் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வோம்" என்று பயமுறுத்துவதற்கா? என பலர் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். இதற்கு யார் விடை தருவது?
சட்ட நிபுணர் சப்னா கௌசிக் அவர்களின் கருத்து:
நமது சட்ட ஆலோசகர் சப்னா கௌசிக் இது குறித்து சில முக்கியமான புள்ளிகளை முன்வைக்கிறார். அரசின் கொள்கைகளை விமர்சிப்பது ஒரு குடிமகனின் அடிப்படை உரிமை (Article 19). ஆனால் சமீபகாலமாக விமர்சிப்பவர்கள் மீது தேசத்துரோக வழக்குகளைப் போடுவது ஒரு டிரெண்டாக மாறியுள்ளது. உச்ச நீதிமன்றம் 'ஸ்ரேயா சிங்கால்' மற்றும் 'இம்ரான் பிரதாப்கர்' வழக்குகளில் தெளிவாகக் கூறியுள்ளது. ஒரு பேச்சு வன்முறையைத் தூண்டாத வரை, அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது.
இந்த இரண்டு வழக்குகளிலும் நீதிமன்றத்தில் ஆதாரங்களை நிரூபிக்க முடியாது என்பது அரசுக்குத் தெரியும். நீதிமன்றத்தில் குட்டுப்படும் என்பதால், முன்னதாகவே வழக்கை வாபஸ் பெற்றுள்ளனர்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. பேராசிரியர் மஹ்மூதாபாத் ஏன் கைது செய்யப்பட்டார்?
அசோகா பல்கலைக்கழக பேராசிரியரான மஹ்மூதாபாத், 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' (Operation Sindoor) நிகழ்வின் போது ராணுவ அதிகாரிகளின் விளக்கக்காட்சிகளைப் பாராட்டிப் பதிவிட்டிருந்தார். அதே பதிவில் கும்பல் கொலைகள் மற்றும் போரினால் ஏற்படும் இழப்புகள் குறித்து அவர் குறிப்பிட்ட கருத்துக்கள் சர்ச்சையானதால், ஹரியானா அரசு அவர் மீது தேசத் துரோகப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்தது.
2. சோனம் வாங்சுக் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் என்ன?
லடாக்கிற்கு மாநில அந்தஸ்து கோரி போராடிய சோனம் வாங்சுக் மீது, பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிராகப் பயன்படுத்தப்படும் NSA (தேசிய பாதுகாப்புச் சட்டம்) பாய்ச்சப்பட்டது. அவர் பாகிஸ்தான் சென்றதை அடிப்படையாக வைத்து சமூக ஊடகங்களில் தவறான முத்திரைகள் குத்தப்பட்டு, 24 செப்டம்பர் 2025 அன்று கைது செய்யப்பட்டார்.
3. இவ்விரு வழக்குகளையும் அரசு திடீரென வாபஸ் பெற்றது ஏன்?
சட்ட நிபுணர்களின் கருத்துப்படி, நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்குகளை ஆதாரங்களுடன் நிரூபிக்க முடியாது என்பதை அரசு உணர்ந்துள்ளது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் கடுமையான கண்டனங்களுக்கு உள்ளாக நேரிடும் என்பதால், "தாராள மனப்பான்மையுடன்" செயல்படுவதாகக் கூறி அரசு வழக்குகளை வாபஸ் பெற்றுள்ளது.
4. கருத்து சுதந்திரம் குறித்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் என்ன சொல்கிறது?
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 19 (Article 19) ஒரு குடிமகன் அரசின் கொள்கைகளை விமர்சிக்கவும், தனது கருத்துக்களைப் பதிவு செய்யவும் அடிப்படை உரிமை வழங்குகிறது. ஒரு பேச்சு வன்முறையைத் தூண்டாத வரை, அதன் மீது தேசத்துரோக வழக்கு தொடர முடியாது என உச்ச நீதிமன்றம் 'ஸ்ரேயா சிங்கால்' போன்ற வழக்குகளில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
5. இந்த வழக்குகள் வாபஸ் பெறப்பட்டதன் மூலம் எழும் முக்கியக் கேள்வி என்ன?
குற்றச்சாட்டுகள் உண்மையாக இருந்தால் ஏன் தண்டனை வாங்கித் தரவில்லை? அல்லது வெறும் பழிவாங்கும் நோக்கோடும், மக்களை அச்சுறுத்தும் நோக்கத்தோடும் இவ்வளவு காலம் அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்களா? என்பதே சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் சட்ட நிபுணர்கள் எழுப்பும் முக்கியக் கேள்வியாகும்.
