English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • 'கல்யாணமே வேணாம் சாமி...' கணவனை அடிபின்னிய மனைவி - வைரல் வீடியோவால் பரபரப்பு

Viral Video Latest: கணவனை, மனைவி ஒருவர் மிக கடுமையாக தாக்கும் வீடியோ வைரலாக பரவி வருகிறது, அந்த வீடியோ மனதை பதறவைக்கிறது. குடும்பங்களில் ஆண்களுக்கு எதிரான வன்முறை அதிகரித்துவிட்டதாக நெட்டிசன்கள் கருத்திட்டு வருகின்றனர்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 25, 2026, 10:26 PM IST
  • திருமண உறவு கடும் சிக்கலுக்கு உள்ளாகி உள்ளது.
  • திருமணம் செய்யவே பலரும் யோசிக்கிறார்கள்.
  • இந்த வீடியோவை 7 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பார்த்துள்ளனர்.

Trending Photos

பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட் - 18,262 ரயில் சேவைகள்... கோடையில் மஜா பண்ணலாம்!
camera icon9
Indian Railways
பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட் - 18,262 ரயில் சேவைகள்... கோடையில் மஜா பண்ணலாம்!
அதிக ஓட்டு விழுந்த... தமிழகத்தின் டாப் 10 தொகுதிகள் - ஷாக் கொடுக்கும் கொங்கு!
camera icon10
Tamilnadu
அதிக ஓட்டு விழுந்த... தமிழகத்தின் டாப் 10 தொகுதிகள் - ஷாக் கொடுக்கும் கொங்கு!
புதாதித்ய ராஜயோகம்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு மே முதல் கோடீஸ்வர யோகம்.. டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் வெற்றி
camera icon7
Budhaditya Rajyoga
புதாதித்ய ராஜயோகம்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு மே முதல் கோடீஸ்வர யோகம்.. டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் வெற்றி
அஜித்தின் ஓட்டு செல்லுமா? 5 நிமிடத்திற்கு முன் வாக்களித்ததால் சிக்கல்! EC விசாரணை..
camera icon7
Ajith Kumar
அஜித்தின் ஓட்டு செல்லுமா? 5 நிமிடத்திற்கு முன் வாக்களித்ததால் சிக்கல்! EC விசாரணை..
Viral Video Latest: இந்தியாவில் இப்போதைய Gen Z இளைஞர்கள் பலருக்கும், உயர் நடுத்தர வர்க்கம், நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு திருமணம் என்பதே ஒவ்வாமையாக மாறிவிட்டது.

Add Zee News as a Preferred Source

பொருளாதார பிரச்னை, குழந்தை வளர்ப்பு சார்ந்த பிரச்னை, சாதி - மதம் - மொழி போன்ற கலாச்சார ரீதியான பிரச்னை உள்ளிட்டவையை தாண்டியும் பல்வேறு வாழ்க்கை முறை சார்ந்த பிரச்னைகளும் இன்றைய கால காதல் மற்றும் திருமண உறவில் பெருமளவில் தாக்கம் செலுத்துகின்றன.

காதல் உறவில் நிலவும் சிக்கல்கள்...

இதனால், ஆண் - ஆண், ஆண் - பெண், பெண் - பெண் உறவில் எக்கச்சக்கமாக சிக்கலான பிரச்னைகள் நிலவுகின்றன. திருமணம் போன்ற கமிண்ட்மண்ட் பலருக்கும் தற்போது ஒத்துவருவது இல்லை. தனக்கு பிடித்த ஆண்/பெண் கிடைக்கவில்லை என்றால் திருமணமே வேண்டாம் என்ற மனநிலையில்தான் பலரும் இருக்கிறார்கள். 

பெற்றோருக்கு இடையில் நடக்கும் சண்டைகள், அண்ணண் அல்லது அக்கா போன்ற மூத்த இளைய தலைமுறையின் உறவுகளில் பார்க்கும் பிரச்னைகள், நண்பர்களின் காதல் உறவில் நடக்கும் பிரச்னைகள் ஆகியவற்றை பார்த்தும், தங்களின் சொந்த அனுபவத்தையும் வைத்தும் திருமணத்தை வெறுக்கும் போக்கு அதிகமாகிவிட்டது.

வைரலாகும் வன்முறை வீடியோ

இந்தச் சூழலில், இணையத்தில் கணவனை, மனைவி ஒருவர் மிக கடுமையாக தாக்கும் வீடியோ வைரலாக பரவி வருகிறது, அந்த வீடியோ மனதை பதறவைக்கிறது. மேலும் இந்த வீடியோ, வீடுகளில் ஆண்களுக்கு எதிராக நடக்கும் குடும்ப வன்முறை (?) குறித்த இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. 

X தளத்தில் @VishalMalvi_ என்ற பயனர் இந்த வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளார். வீடியோவில் தெரியும் அந்த ஆண், சுமார் 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இதுபோன்ற கொடுமைகளை அனுபவித்து வருவதாகவும், அதன் பிறகே இந்த கொடுமைகளை ரகசியமாக வீடியோ பதிவு செய்யலாம் என்றும் அந்த முடிவு செய்ததாகவும் அந்த X பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளதன் படி, பாதிக்கப்பட்ட அந்த நபர் தனது லேப்டாப்பை கொண்டு அவருக்கு நடக்கும் அந்த கொடுமையை பதிவு செய்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

(பின்குறிப்பு: இந்த வீடியோ மனதை கனமாக்கலாம். எனவே, 18 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள், குடும்ப வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போன்ற மன வலிமை குன்றியோர் இந்த வீடியோவை பார்ப்பதை தவிர்க்கலாம்.)

பதிவிட்டவர் யார்...?

பாதிக்கப்பட்டவர்தான் X தளத்தில் பதிவிட்டாரா? அல்லது பதிவிட்டவருக்கும் பாதிக்கப்பட்டவருக்கும் என்ன தொடர்பு...? உள்ளிட்டவை ஏதும் தெரியவில்லை. மேலும் அந்த பதிவில், திருமணம் செய்வதற்கு முன் ஒரு தடவைக்கு இரண்டு தடவை யோசித்து திருமணம் செய்துகொள்ளுங்கள் என ஆண்களை நோக்கி கைக்கூப்பி வேண்டுகோள் விடுப்பதை போன்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வீடியோவின் உண்மைத்தன்மை உறுதியாகவில்லை

இணையத்தில் வைரலாகி வரும் இந்த கணவன் - மனைவி வன்முறை வீடியோ எப்போது எடுக்கப்பட்டது?, வீடியோவில் தெரிபவர்கள் யார்?, அவர்கள் கணவன் - மனைவி தானா?, என்பதும் உறுதியாக தெரியவில்லை. இந்த வீடியோ ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி காலை 11.10 மணிக்கு பதிவிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது வரை 7 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வீயூஸ் வந்துள்ளது.

வீடியோவில் நடப்பது என்ன?

அந்த வீடியோவில் கணவனின் தலைமுடியை பிடித்து இழுப்பது, அவரது சட்டையை கழட்டிவிட்டு முதுகில் பலமாக அடிப்பது, தலையிலேயே அடிப்பது, கட்டை போன்ற பொருளை வைத்து உடம்பிலும், தலையிலும் அடிப்பது போன்றவற்றை பார்க்க முடிந்தது. லேப்டாப் கேமராவை மறைக்கவும் அந்த பெண் முயல்கிறார். வலியில் துடிப்பதையும் பார்க்க முடிகிறது.

ரீல்ஸ் வீடியோவா இது...?

ஆனால் அந்த வீடியோ ஸ்லோமோஷன், பின்னணி இசை ஆகியவற்றுடன் எடிட் செய்யப்பட்டு பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது. இது இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் அல்லது ஷார்ட்ஸ் வீடியோவிற்காக ற்காக பதிவேற்றப்பட்டதா என்ற சந்தேகமும் எழுகிறது. வைரலாகி வரும் இந்த வீடியோவில் காணப்படும் நபர் இதுசார்ந்த காவல்துறையில் புகார் ஏதும் அளித்தாரா என்பதும் தெரியவில்லை.

நெட்டிசன்களின் பதிவு

முன்னர் கூறியது போல், திருமண உறவு குறித்த பயத்தையும், பதற்றத்தையும் இந்த வீடியோ அதிகமாகியுள்ளதாக நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, இதுபோன்ற பதிவுகளை ஆண்களே பதிவிடுகின்றனர் என்பதையும் கவனிக்க வேண்டியதாகி உள்ளது. அதிலும் ஒருவர், "திருமணம் என்பது மிகவும் பயமாக இருக்கிறது. நான் உண்மையிலேயே பயப்படுகிறேன்" என பதிவிட்டுள்ளார்.

மேலும், மற்றொருவர், "இது பெண்ணியம் இல்லை. இது தாலியுடன் கூடிய குடும்ப பயங்கரவாதம். வெளிநாட்டு நண்பர்களே... இந்திய திருமணங்களில் இருந்து தள்ளியே இருங்கள். உங்கள் உயிர் சம்பந்தப்பட்டது" என பதிவிட்டுள்ளார்.

பெண்களின் மீது பழிப்போடுவது சரியா?

குடும்ப உறவில் பெண்கள் வன்முறையில் ஈடுபடுவதாக பொதுப்படையான கருத்துகளை அதிகம் பார்க்க முடிகிறது, இது மற்றொரு விவாதத்தையும் எழுப்பியுள்ளது. ஆணாதிக்க சமூகத்தில் தொடர்ச்சியான குடும்ப வன்முறை சம்பவங்களில் ஆண் தரப்பே தற்போதும் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், இதுபோன்ற ஓரிரு சம்பவங்களை வைத்து ஒட்டுமொத்த பழியையும் பெண்கள் மீது போடுவது அதே ஆணாதிக்கத்தின் எச்சங்கள்தான் என பலரும் கருத்திட்டு வருகின்றனர்

மேலும் படிக்க | உடலுறவு மாத்திரையால் பறிபோன உயிர்! காதலிக்காக காத்திருந்த நேரத்தில் இளைஞருக்கு நேர்ந்த பரிதாபம்..

மேலும் படிக்க | எச்சரிக்கை! AI வந்ததால் அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் இந்த வேலைகளே இருக்காது!

மேலும் படிக்க | ஆபாச வீடியோவை பாரு... 19 வயது பெண்ணுக்கு வந்த மெசேஜ்... பரபரப்பு சம்பவம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Viral VideoRelationshipdomestic violenceIndia News

Trending News