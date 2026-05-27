/மனைவி பணிப்பெண் அல்ல - உயர் நீதிமன்றம் சொன்னதை முக்கிய கருத்து!

திருமண உறவில் மனைவியை கணவன் பணிப்பெண் போல நடத்த முடியாது என்று மும்பை உயர் நீதிமன்றம் வலியுறுத்தியுள்ளது. திருமணம் என்பது சமத்துவ அடிப்படையில் அமைந்த வாழ்க்கை பந்தம் என்றும், மனைவி வீட்டுப்பணிகளை கட்டாயமாக செய்ய வேண்டியவர் அல்ல என்றும் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. இந்த வழக்கில், கணவர் “மனைவி சமையல் செய்யவில்லை” என்ற காரணத்தை முன்வைத்து விவாகரத்து கோரியிருந்தார். ஆனால், அதை நீதிமன்றம் ஏற்கவில்லை. மனைவிக்கு வீட்டு வேலைகளை கட்டாயப்படுத்த முடியாது; சமையல் செய்யாதது மட்டும் குடும்ப உறவை முறியடிக்கும் காரணமாக அமையாது என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர். திருமணம் என்பது ஒரு தரப்பு ஆணையிடும் உறவு அல்ல, இருவரும் சமமாக நடத்தப்பட வேண்டிய பிணைப்பு எனவும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
நீதிமன்றத்தின் கருத்துப்படி, திருமணம் என்பது ஒருவரை மற்றவர் கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பு அல்ல. கணவரும் மனைவியும் ஒருவரை ஒருவர் மதித்து, பரஸ்பர புரிதலுடன் வாழ வேண்டும். “மனைவி வீட்டில் எல்லா வேலைகளையும் செய்யவேண்டும்” என்ற எண்ணம் சட்டரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் ஏற்க முடியாதது என்று நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. இத்தகைய கருத்து, பெண்களின் மரியாதை மற்றும் தனிநபர் உரிமையை மையமாக கொண்ட தீர்ப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. திருமணமான பிறகும் ஒரு பெண்ணுக்கு தனிப்பட்ட விருப்பம், சுயமரியாதை, உடல்நலம், மனநலம் ஆகியவை முக்கியம் என்பதை நீதிமன்றம் மறைமுகமாக வலியுறுத்தியுள்ளது.
கணவர் தாக்கல் செய்த விவாகரத்து மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், மனைவியின் நடத்தை திருமணத்தை முற்றாக சிதைக்கும் அளவுக்கு இல்லை என்று கருத்து தெரிவித்தது. சமையல் செய்யவில்லை என்பதையே பிரதான காரணமாக கொண்டு விவாகரத்து கோர முடியாது என்பதையும் நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. குடும்ப உறவுகளில் பரஸ்பர ஒத்துழைப்பே முக்கியம்; ஒருதரப்பு எதிர்பார்ப்பை மட்டும் சட்டம் ஆதரிக்காது என்பதும் இந்த தீர்ப்பின் சாரமாகும்.
இந்த தீர்ப்பு, திருமணத்திற்கு பிறகும் பெண்களுக்கு சம உரிமை உண்டு என்பதை மீண்டும் நினைவூட்டுகிறது. மனைவியை “சமையல் செய்வதற்கும், வீட்டு வேலை செய்வதற்கும் மட்டுமே” கட்டுப்படுத்தும் பழைய மனப்பான்மையை இது கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது. ஒரு பெண் குடும்பத்தின் பங்குதாரர்; பணிவிடை செய்யும் ஊழியர் அல்ல என்ற பார்வையை நீதிமன்றம் சட்டரீதியாக உறுதிப்படுத்தியதாக கருதப்படுகிறது.
இந்த தீர்ப்பு, குடும்ப நீதிமன்றங்களிலும், திருமண விவாதங்களிலும் முக்கிய முன்னுதாரணமாக மாறலாம் என சட்ட வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர். குறிப்பாக, மனைவியின் விருப்பத்திற்கு எதிராக வீட்டு வேலைகளை வலியுறுத்தும் வழக்குகளில் இது மேற்கோள் காட்டப்பட வாய்ப்புள்ளது. திருமண உறவில் சமத்துவம், மரியாதை மற்றும் இருதரப்பு பொறுப்பு ஆகியவற்றை இந்த கருத்து மீண்டும் முன்னிறுத்துகிறது. மொத்தத்தில், மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த நிலைப்பாடு, “மனைவி பணிப்பெண் அல்ல” என்ற தெளிவான செய்தியை சமூகத்துக்கு அளித்துள்ளது. திருமணம் என்பது சமமான பங்கீடு கொண்ட வாழ்க்கை உறவு என்பதை நீதிமன்றம் இன்னொரு முறை வலியுறுத்தியுள்ளது.