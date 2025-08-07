அமித்ஷா அடுத்த பிரதமராக இருப்பார்? மோடி சூசகம்.. அரசியலில் பூகம்பத்திற்கான ஆரம்பம்!

Who Will Replace Modi In 2025: ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அரசியல் களத்தில் பல புரட்சிகரமான அதிரடி மாற்றங்கள் ஏற்படப்போகிறது. அதற்கான சில ஆரம்பக்கட்ட நிகழ்வுகளும் அரங்கேறி வருகிறது. ஆகஸ்ட் மாதம் 15 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு பல சம்பவம் இருக்கிறது. இதற்கு முன்னோட்டமாக கடந்த ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி மோடி தனது வாரிசு குறித்த குறிப்பையும் கொடுத்தார். மோடிக்குப் பிறகு யோகி தான் என உற்சாகத்தில் இருந்த ஒரு குழுவுக்கு பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அமித்ஷாவை பாராட்டி வாழ்த்திய பிரதமர் மோடி, "இது வெறும் ஆரம்பம் தான். அவர் இன்னும் அதிக தூரம் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது" எனக் கூறினார். அப்படியானால் உள்துறை அமைச்சருக்குப் பிறகு என்ன பதவி மீதமுள்ளது? பிரதமர் பதவி மட்டும் தான் மீதமுள்ளது. ஓய்வுக்குப் பிறகு அமித்ஷாவை பிரதமராக்க மோடி நினைக்கிறாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. அடுத்த பிரதமர் யார்? அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் என்ன? என்பதை குறித்து பார்ப்போம்.
அதிக நாட்கள் இந்திய உள்துறை அமைச்சர் என்ற பெருமை
NDA நாடாளுமன்றக் கட்சிக் கூட்டத்தில், அமித் ஷா நீண்ட காலமாக உள்துறை அமைச்சராக அரியணையில் அமர்ந்திருக்கும் இந்திய உள்துறை அமைச்சர் என்ற பெருமைக்காக அமித் ஷா பாராட்டப்பட்டார். இதற்கு முன்பு அதிக நாட்கள் உள்துறை அமைச்சராக இருந்த எல்.கே. அத்வானியை பின்னுக்கு தள்ளி, அமித்ஷா அந்த இடைத்தை அடைந்துள்ளார். அமித் ஷா 2258 நாட்கள் உள்துறை அமைச்சராக இருந்து வருகிறார்.
அமித்ஷா இன்னும் முன்னேற வேண்டும் -வாழ்த்திய மோடி
இதற்கான அமித்ஷாவை வாழ்த்திய பிரதமர் மோடி, இது வெறும் ஆரம்பம் என்று கூறினார். அவர் இன்னும் முன்னேற வேண்டும். அப்படியானால் உள்துறை அமைச்சருக்குப் பிறகு என்ன பதவி மீதமுள்ளது? பிரதமர் பதவி மட்டும் தான் மீதமுள்ளது. அமித் ஷா எவ்வளவு தூரம் செல்வார்? ஓய்வுக்குப் பிறகு அமித்ஷாவை பிரதமராக்க மோடி உறுதியான முடிவை எடுத்தாரா? தற்போது மோடிக்கு 75 வயது ஆகிறது. அதாவது செப்டம்பரில் அல்லது செப்டம்பருக்குப் பிறகு, அதாவது NDA கூட்டணி அரசாங்கத்திற்கு ஒரு வருடம் மீதமுள்ளபோது அல்லது 2029 க்கு 6 மாதங்களுக்கு முன்பு அதிகாரத்தை விட்டு வெளியேறி அமித்ஷாவை பிரதமராக்குவாரா என்ற கேள்வி எழுகிறது.
அமித் ஷாவை பிரதமராக்குவார் மோடி -கெஜ்ரிவால்
அமித்ஷாவை அரசியலில் மேலும் முன்னேற வேண்டும் எனப் பேசிய இரண்டாவது நபர் மோடி. முன்னதாக, கெஜ்ரிவால், அமித்ஷா பற்றி ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தார். மோடியின் நெருங்கிய உதவியாளரான அமித் ஷாவை பிரதமராக்குவார். அமித்ஷாவின் பெயரில் தேர்தல் நடந்தால், பாஜக தோற்கக்கூடும் என்று பாஜக உணர்ந்தது. அதனால்தான் அமித் ஷா ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் தான் பிரதமராக முடியாது என்று சொல்ல வேண்டியிருந்தது. மோடி தான் நீடிப்பார் எனக் கூறியிருந்தார்.
75 வயது குறித்து பாஜகவின் விதி
75 வயது கடந்தவர்களுக்கு கட்சியில் இடம் இல்லை என பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அரசியலமைப்பில் எங்கும் எழுதப்படவில்லை. மோடி இந்த பதவிக் காலத்தை முடிப்பார், மோடி எதிர்காலத்தில் நாட்டை வழிநடத்துவார். பாரதிய ஜனதா கட்சியில் எந்த குழப்பமும் இல்லை. இந்த குழப்பத்தை உருவாக்க வேண்டும் என எதிர்கட்சிகள் நினைக்கிறார்கள் என பாஜக வட்டாரம் விளக்கம் அளித்து வறிறவருகிறது.
அரசியல் கிசுகிசுக்கள்
ஆனால் இப்போது மோடி, அமித்ஷாவை மேலும் முன்னேற வேண்டும் என விரும்புகிறார். மோடியின் சைகைகளுக்குப் பிறகு, நிறைய அரசியல் கிசுகிசுக்கள் எழுந்துள்ளன. அமித்ஷாவின் பெயர் குறித்து பாஜகவில் ஒருமித்த கருத்தைப் பெறுவது மிகவும் கடினமாக இருக்கும். பிரதமர் மோடியின் பேச்சுக் குறித்து பாஜக வட்டாரத்தில் கேட்டபோது, "பாஜக கூட்டணியை மேலும் வலுப்படுத்தவும், அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் கொண்டு செல்ல வேண்டும்" என்ற அடிப்படையில் தான் மோடி ஜி இதைச் சொன்னதாக அவர்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அடுத்த பிரதமர் அமித்ஷா-ஆ?
அமித்ஷாவின் எதிர்காலம் குறித்து மோடி ஜி கூறியதற்கும், அதற்கு முன் நடந்த சில நிகழ்வுகளை வைத்து பார்த்தல், அரசியல் களம் தெளிவாகத் தெரியும் பிரதமர் ஜனாதிபதியைச் சந்திக்கச் சென்றார். அதன் பிறகு உடனடியாக, அமித்ஷாவும் அவரைச் சந்திக்கச் சென்றார். ஆபரேஷன் சிந்தூர் குறித்து அமித் ஷா எதிர்க்கட்சிகளுடன் சந்திப்பை நடத்துகிறார். அமித்ஷா அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை நடத்துகிறார். மக்களவையில், ஆபரேஷன் சிந்தூர் குறித்து மோடியை விட அமித்ஷா மிகவும் ஆக்ரோஷமாகத் தோன்றுகிறார். மோடி ராஜ்யசபாவில் பேசக்கூடச் செல்வதில்லை. ஆபரேஷன் சிந்தூர் குறித்து அமித் ஷா பேசுகிறார்.
பாஜகவில் ரியாக்சன் என்ன?
எனவே ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அரசியல் களத்தில் அதிரடி மாற்றத்திற்கான அறிகுறிகள் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. கடந்த 10 ஆண்டுகளாக உள்துறை அமைச்சராக இருந்தார், இனி நம்பர் ஒன் ஆக வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டதா? ஒருவேளை 2029 க்கு முன்பு அமித் ஷா பிரதமர் பதவிக்கு முன்மொழியப்பட்டால், பாஜகவில் என்ன மாதிரியான ரியாக்சன் ஏற்படப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது.
அமித் ஷாவுக்கு 60 வயது
தற்போது அமித் ஷாவுக்கு 60 வயதுதான் ஆகிறது. அவர் நாட்டின் இரண்டாவது மிக உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிறார், அவர் தனது சொந்த குருவான எல்.கே. அத்வானியின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார். பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியதை பார்த்தால், மேலும் மேலும் செல்ல வேண்டும் என்று அர்த்தப்படுத்துகிறார். இதற்கு இரண்டு அர்த்தங்கள் இருக்கலாம். முதலாவதாக, அமித் ஷா நீண்ட காலம் உள்துறை அமைச்சராக இருக்க வேண்டும். இரண்டாவது, அவர் மேலும் செல்ல வேண்டும் என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. அதாவது அவர் மேலும் முன்னேற வேண்டும். எனவே தற்போது உள்துறை அமைச்சரின் முன்னேற்றத்திற்குப் பிறகு, பிரதமராவதில் மட்டுமே முன்னேற்றம் இருக்கும் என்பது தெளிவாகிறது.
75 வயதை நிறைவு செய்யும் மோடி ஜி
மோடி ஜி செப்டம்பரில் 75 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்கிறார். ஆர்.எஸ்.எஸ் தரப்பிலிருந்தும் மோகன் பகவத் தரப்பிலிருந்தும் அந்த நபர் 75 வயதில் ஓய்வு பெற வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. அதன் பிறகு மோகன் பகவத் தனது மனதை மாற்றிக்கொண்டார். ஆனால் அழுத்தம் உள்ளது. ஒரு வகையில் இது ஒரு உளவியல் அழுத்தம். ஏனெனில் நரேந்திர மோடியே தனது வழிகாட்டியான லால் கிருஷ்ண அத்வானியை புரவலர் வாரியத்திற்கு அனுப்ப இந்த விதியை செயல்படுத்தினார். எனவே இந்த விதி நரேந்திர மோடிக்கே பொருந்தும் என்பது வெளிப்படையானது.
நரேந்திர மோடி செல்வாக்கு குறைகிறது?
எனவே இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் இப்போது அமித் ஷா அடுத்த பிரதமராக இருப்பாரா என்பது குறித்த கேள்வி அல்லது விவாதம் தொடங்கியுள்ளது. அவர் பிரதமராக இருந்தால், அது செப்டம்பரில் நடக்குமா என்பது குறித்தும் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன. மேலும் ஒரு காலத்தில் தேர்தலில் வெற்றிக்கு தேவையான வாக்குகளைப் பெறும் திறனாக இருந்த நரேந்திர மோடி, தற்போது அவரிடம் அந்த திறன் மிகவும் குறைந்துவிட்டது.
நரேந்திர மோடிக்கு பிரியாவிடை?
எனவே இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், நரேந்திர மோடியே ஒரு நல்ல மற்றும் மரியாதைக்குரிய பிரியாவிடை விழாவை ஏற்பாடு செய்து பிரதமர் பதவியை அமித் ஷாவிடம் ஒப்படைக்க விரும்புகிறாரா என்ற கேள்வி எழுகிறது.
மோடியின் அடுத்த நடவடிக்கை
மோடி பிரதமர் பதவியில் இருந்து விலகி ஜனாதிபதியாகலாம், இதனால் அவரது செல்வாக்கு அதிகாரத்தில் இருக்கும் என்ற ஊகமும் உள்ளது. இது ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்கு சற்று முன்பு நடக்கலாம்.
அடுத்த பிரதமர் யோகி ஆதித்யநாத்?
பாஜகவை பொறுத்தவரை பலமுறை யோகி ஆதித்யநாத் இரண்டாவது இடத்தில் கருதப்பட்டார். மேலும் யோகி டெல்லிக்கு வர வேண்டும் என்று ஆர்எஸ்எஸ் விரும்பியது. ஆனால் தற்போது யோகி இல்லை என்பது தெளிவாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மோடி ஜியின் உண்மையான வாரிசு அமித் ஷாவாக இருப்பார் என்பதும் தேலோவாகிதெளிவாகி வருகிறது.
அமித்ஷா பிரதமராவதற்கு முன் உள்ள சவால்கள் என்ன?
உள்துறை அமைச்சராக அமித் ஷாவின் பிம்பம் நன்றாக உள்ளது. கட்சியை முன்னோக்கி எடுத்துச் சென்றதற்காக அமித் ஷா பாராட்டப்படுகிறார். அவர் உள்துறை அமைச்சரானபோது, 370 வது பிரிவை ரத்து செய்தார். ஆனால் பயங்கரவாதம் முடிவுக்கு வரவில்லை. இந்துத்துவாவின் பிம்பம், குறிப்பாக அமித் ஷாவின் கடுமையான இந்துத்துவம், இந்தியாவை எங்கு கொண்டு செல்லும்? என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. அரசாங்கத்தை எவ்வாறு அமைப்பது. அரசாங்கத்தை நடத்துவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது அவருக்குத் தெரியும். அவர் இதில் நிபுணர். ஆனால் அமித் ஷாவுக்கு வெளியுறவுக் கொள்கை, பாதுகாப்புக் கொள்கை அல்லது பொருளாதாரக் கொள்கை சரியான புரிதல் இருக்கிறதா என்பதில் சந்தேகம் உள்ளது.
மேலும் அமித்ஷா பிரதமர் ஆனால், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசு நீடிக்குமா அல்லது நிலைத்திருக்குமா? நிதிஷ் குமார் அமித் ஷாவுடன் இருக்க விரும்புவாரா? சந்திரபாபு நாயுடுவை தக்க வைத்திருப்பதில் அவர் வெற்றி பெறுவாரா? அதில் சாத்தியம் இருக்கிறதா? மேலும் எதிர்க்கட்சிகளின் எம்.எல்.ஏ.க்கள் மற்றும் எம்.பி.க்களை உடைப்பதில் சாணக்கியர் என்று அழைக்கப்படுபவர் என்று கருதப்படும் அமித்ஷா, நிதிஷ் குமார் மற்றும் சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் அவர் சமரசம் செய்வார்? என்ற பல கேள்விகள் எழுகிறது.
சிறப்பம்சங்கள்:
- மோடியின் சமிக்ஞை
- யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு பின்னடைவு
- அமித் ஷாவின் வளர்ந்து வரும் அந்தஸ்து
-மோடியின் 75 ஆண்டுகால சூத்திரம்
-கெஜ்ரிவாலின் பழைய அறிக்கை
-அமித் ஷாவின் தலைமைத்துவத் திறன்
-கூட்டணி அரசியல்
- அமித்ஷாவை கட்சிக்குள் ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை
-கொள்கை புரிதல்
- மாற்று பிரதமர் வேட்பாளர்கள்
-மோடியின் அடுத்த நடவடிக்கை
-யோகியின் எதிர்காலம்
