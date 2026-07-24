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EPS Pension: ஊழியர்களின் மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு முக்கிய அப்டேட்

EPS Pension: தற்போது இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000 பெறுகிறார்கள். அதை உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோர்க்கை நீண்ட நாட்களாக இருந்து வருகின்றது. இதற்காக ஊழியர் சங்கங்களும் பல பரிசீலனைகளை முன்வைத்துள்ளன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 24, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:05 AM IST
EPS Pension: ஊழியர்களின் மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு முக்கிய அப்டேட்
Image Credit: EPS Pension Update in Parliament (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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