/EPS Pension: ஊழியர்களின் மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு முக்கிய அப்டேட்

EPS Pension: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை 7,500-ஆக அதிகரிக்கவும், அகவிலைப்படியை வழங்கவும் ஊழியர்கள் நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். தற்போது நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் இதை பற்றிய ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.
தற்போது இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000 பெறுகிறார்கள். அதை உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோர்க்கை நீண்ட நாட்களாக இருந்து வருகின்றது. இதற்காக ஊழியர் சங்கங்களும் பல பரிசீலனைகளை முன்வைத்துள்ளன.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியத் தொகையை உயர்த்த வேண்டும் என்ற நீண்டகாலக் கோரிக்கை இருந்தபோதிலும், இப்போதைக்கு அத்தகைய உயர்வு எதுவும் இருக்காது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) உறுப்பினர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பை வழங்குவதோடு, ஓய்வூதிய நிதியின் நீண்டகால நிலைத்தன்மையையும் உறுதி செய்வதில் அரசு கவனம் செலுத்தி வருவதாக நாடாளுமன்றத்தில் அளிக்கப்பட்ட விளக்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முந்தைய EPS-1995 திட்டத்திற்கு மாற்றாக, புதிய 'பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்டம், 2026' (EPS 2026) அறிவிக்கப்பட்ட சிறிது காலத்திலேயே இந்த பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய கட்டமைப்பு பல செயல்பாட்டு மேம்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்தினாலும், இது குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகையையோ அல்லது ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிடும் முறையையோ மாற்றவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அகவிலைப்படியுடன் சேர்த்து குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை மாதம் ரூ. 7,500-ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்ற 'EPS-95 தேசிய போராட்டக் குழு' (EPS-95 National Agitation Committee) கோரிக்கை விடுத்திருந்தது. அதைச் சுட்டிக்காட்டி, மக்களவையில் சிவசேனா (UBT) எம்.பி. பாவ்சாகேப் ராஜாராம் வக் சௌரே (Bhausaheb Rajaram Wakchaure) இந்த விஷயத்தை எழுப்பினார்.
இந்தக் கேள்விக்கு பதிலளித்த தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணையமைச்சர் ஷோபா கரந்த்லாஜே, தற்போதைய மாதத்திற்கு ரூ. 1,000 என்ற குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை உயர்த்துவதற்கான எந்தவொரு முன்மொழிவோ அல்லது காலக்கெடுவோ அரசால் அறிவிக்கப்படவில்லை என்று கூறினார்.
ஓய்வூதிய நிதியின் நிதி நிலைத்தன்மை மற்றும் அதன் எதிர்காலப் பொறுப்புகளைச் சமநிலைப்படுத்துவதோடு, EPFO சந்தாதாரர்களுக்கான சமூகப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதிலும் அரசு உறுதியாக உள்ளது என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியங்களுக்கு எவ்வாறு நிதி வழங்கப்படுகிறது என்பதையும் அரசு விளக்கியது. பணியாளர் ஓய்வூதிய நிதி பின்வருவனவற்றின் மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது:
சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2020-ன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட 'ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம், 2026' (Employees' Pension Scheme, 2026), முந்தைய 'ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம், 1995' மற்றும் 'ஊழியர் குடும்ப ஓய்வூதியத் திட்டம், 1971' ஆகியவற்றை மாற்றியமைத்துள்ளது.
ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கட்டமைப்பு பெரும்பாலும் மாறாமல் இருந்தாலும், ஓய்வூதிய நடைமுறைகளை விரைவுபடுத்துவதையும் பொறுப்புத்தன்மையை அதிகரிப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்ட பல நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்களை இந்தப் புதிய கட்டமைப்பு அறிமுகப்படுத்துகிறது.
|மாற்றம்
|விளக்கம்
|பெயர் மாற்றம்
|இத்திட்டம் 'ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம், 2026' எனப் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
|ஓய்வூதியக் கோரிக்கைகள்
|ஓய்வூதியக் கோரிக்கைகள் 20 நாட்களுக்குள் தீர்வு காணப்பட வேண்டும்.
|வட்டி
|குறிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்கு மேல் கோரிக்கை தீர்வு தாமதமானால், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 12 சதவீத வட்டி வழங்கப்படும்.
|அதிக ஓய்வூதியம்
|அதிக ஓய்வூதியம் (higher pension) தொடர்பான விதிமுறைகள் இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
|நிறுவனங்களுக்கு கூடுதன் நன்மை
|நிறுவனங்களுக்கு டிஜிட்டல் நடைமுறைகளைச் செயல்படுத்துவதில் கூடுதல் கடமைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
|சேவை வழங்கல்
|இந்த மாற்றங்கள் ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிப்பதை விட, சேவை வழங்கலை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டவை.
புதிய திட்டம் ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டு முறையை மாற்றுமா என்பது EPFO சந்தாதாரர்களிடையே இருந்த முக்கிய கவலைகளில் ஒன்றாகும். அதற்கான பதில் 'இல்லை' என்பதாகும்.
EPS 2026-ன் கீழ் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் தற்போதைய சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தியே தொடர்ந்து கணக்கிடப்படும்:
மாதாந்திர ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம் × ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்) ÷ 70
அதாவது, ஓய்வூதியம் ஊழியரின் ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம் (ஆண்டுகள்) ஆகியவற்றையே தொடர்ந்து சார்ந்திருக்கும்; கணக்கீட்டு முறையில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது.
ஓய்வூதிய நிதியின் மீதான நிதிசார் தாக்கங்களைக் கருத்தில் கொண்ட பின்னரே, குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தில் எதிர்காலத்தில் ஏதேனும் திருத்தம் செய்வது தொடர்பான பரந்த கொள்கை முடிவு எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை அரசின் தற்போதைய நிலைப்பாடு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
அத்தகைய முடிவு எடுக்கப்படும் வரை, ஒட்டுமொத்த ஓய்வூதிய விநியோக முறையை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட புதிய 'EPS 2026' கட்டமைப்பு நடைமுறை மாற்றங்களைக் கொண்டுவந்தாலும், குறைந்தபட்ச EPS ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு ரூ. 1,000 என்ற அளவிலேயே தொடரும்.