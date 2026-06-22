/LPG இணைப்புக்கு ஜூன் 30 காலக்கெடு உண்மைதானா? Indane, HP கொடுத்த அறிவுறுத்தல் என்ன?

LPG New Rules: Indane, Bharat Gas மற்றும் HP Gas ஆகியவற்றின் சில எல்பிஜி சந்தாதாரர்களுக்கான இணைப்புகள் ஜூன் 30, 2026-க்குப் பிறகு துண்டிக்கப்படும் என்று சமூக ஊடகங்களில் சில அறிக்கைகள் வைரலாக பரவி வருகின்றன. அரசு இப்படி எந்த வித அறிக்கையையும் வெளியிடவில்லை என்றாலும், இந்த தேதிக்கு ஒரு வகையில் முக்கியத்துவம் உள்ளது. Indane, HP போன்ற நிறுவனங்களும் இதை பற்றி கூறியுள்ளன.
ஜூன் 30 காலக்கெடுவை யார் மனதில் கொள்ள வேண்டும்? சமூக ஊடகங்களில் பரவும் இந்த செய்தி உண்மையா, பொய்யா? இவை அனைத்தைப் பற்றியும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Indane, Bharat Gas மற்றும் HP Gas ஆகிய முக்கிய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இணைப்பு துண்டிப்பு பற்றி எந்த வித அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை என்றாலும், PNG வசதி உள்ள பகுதிகளில் மக்கள் LPG-யிலிருந்து PNG-க்கு மாறுவதற்கான அழுத்தம் நிச்சயமாக அதிகரித்துள்ளது. அனைவருக்கும் எல்பிஜி விநியோகம் தடையின்றி கிடைக்க வேண்டும் என்பதே அரசின் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது.
LPG PNG இணைப்பு தொடர்பான உத்தரவு மார்ச் 2026-ல் பிறப்பிக்கப்பட்டது. இந்த உத்தரவில் PNG-க்கு மாறுவதற்கு 90 நாள் கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது. இந்தக் காலக்கெடு ஜூன் மாத இறுதியில் முடிவடைகிறது. இருப்பினும், ஜூன் 30-க்குப் பிறகு அனைத்து LPG இணைப்புகளும் தானாகவே துண்டிக்கப்படும் என்று பெட்ரோலிய அமைச்சகமோ, அல்லது மத்திய அரசோ இதுவரை கூறவில்லை. ஆகையால், நாடு முழுவதும் LPG இணைப்புகள் ஜூன் 30 அன்று துண்டிக்கப்படும் என்ற செய்தி முழுதும் உண்மை என கருத முடியாது. எனினும், PNG வசதி உள்ள பகுதிகளில் எதிர்காலத்தில் LPG விநியோகத்தின் மீது கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படலாம் என்பதை மக்கள் மனதில் கொள்ள வேண்டும்.
பெட்ரோலிய அமைச்சகம் இது தொடர்பாக சமீபத்தில் முக்கிய தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது. அதன் படி,
அதிக மக்கள் PNG இணைப்புகளுக்கு மாறுவதை அரசு ஊக்குவிப்பதற்கான முக்கிய காரணங்கள்:
HPCL: PNG ஒரு "வசதியான மற்றும் தடையற்ற" எரிசக்தி தீர்வு. அதிக மக்கள் இதற்கு மாற வேண்டும்.
Indian Oil: பெட்ரோலிய அமைச்சகத்தின் செய்தியின் படி, PNG ஒரு தூய்மையான பசுமை எரிபொருள். இதற்கான கட்டமைப்பு அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்.
உங்கள் பகுதியில் PNG வசதி இருந்தால், உங்கள் உள்ளூர் எரிவாயு விநியோகஸ்தரைத் தொடர்புகொண்டு PNG இணைப்புக்கு விண்ணப்பிக்கவும்.
ஒரே நேரத்தில் LPG மற்றும் PNG ஆகிய இரண்டு இணைப்புகளையும் வைத்திருப்பதற்கான விதிமுறைகளைத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள். வதந்திகளை நம்பாமல், அதிகாரப்பூர்வத் தகவலுக்காகக் காத்திருங்கள்.
இல்லை. இது ஒரு வதந்தி மட்டுமே. Indane, Bharat Gas மற்றும் HP Gas ஆகிய நிறுவனங்களின் வீட்டு உபயோகச் சிலிண்டர் விநியோகம் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. PNG பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதையும், ஒரே நபர் பல இணைப்புகளைப் பெறுவதைத் தடுப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்ட கொள்கையையே அரசு பின்பற்றி வருகிறது. ஆனைவருக்கும் எரிபொருள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதும், கள்ளச் சந்தையில் LPG சிலிண்டர்கள் அதிக விலைக்கு விற்கப்படுவதை தவிர்ப்பதும் மட்டுமே அரசின் முக்கிய நோக்கங்களாக உள்ளன. சிலிண்டர் இணைப்பு துண்டிப்பு போன்ற முக்கிய நடவடிக்கை ஏதேனும் அரசால் எடுக்கப்பட்டால், அதற்கு முன்னதாக, அது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தனியாக வெளியிடப்படும் என்பதை மக்கள் மனதில் கொள்ள வேண்டும்.