Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /LPG இணைப்புக்கு ஜூன் 30 காலக்கெடு உண்மைதானா? Indane, HP கொடுத்த அறிவுறுத்தல் என்ன?

LPG இணைப்புக்கு ஜூன் 30 காலக்கெடு உண்மைதானா? Indane, HP கொடுத்த அறிவுறுத்தல் என்ன?

LPG Connection: ஜூன் 30 காலக்கெடுவை யார் மனதில் கொள்ள வேண்டும்? சமூக ஊடகங்களில் பரவும் இந்த செய்தி உண்மையா, பொய்யா? இவை அனைத்தைப் பற்றியும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 22, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:28 PM IST
LPG இணைப்புக்கு ஜூன் 30 காலக்கெடு உண்மைதானா? Indane, HP கொடுத்த அறிவுறுத்தல் என்ன?
Image Credit: LPG Connection Latest Update (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மஞ்சள் ரேஷன் கார்டு திட்டம்: புதுச்சேரி மகளிருக்கு ரூ.1,000 உரிமைத் தொகை எப்போது?
Puducherry42 min ago
2
Coimbatore59 min ago
3
Tamil Nadu politics1 hr ago
4
vijay1 hr ago
5
C Vijayabaskar1 hr ago