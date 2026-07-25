/பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் மீண்டும் வருமா? நாடாளுமன்றத்தில் அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

Old Pension Scheme: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்து எதிர்பாராத ஒரு புதுப்பிப்பு கிடைத்துள்ளது. எட்டாவது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்தை ஒட்டி, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் தொடர்பான செய்தியும் கிடைக்கலாம் என சில ஊழியர் அமைப்புகள் தெரிவித்துள்ளன.
அரசு ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், ஊழியர் அமைப்புகள் என பல தரப்பினர் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், 8வது ஊதியக் குழுவின் பழைய பரிந்துரைகளுடன் சேர்த்து, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று பல்வேறு அமைப்புகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன. இது தொடர்பாக அரசு சமீபத்தில் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டு வருவதற்கான எந்தவொரு திட்டமும் தற்போது இல்லை என்பதை மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஜூலை 23, 2026 அன்று மாநிலங்களவை (ராஜ்யசபா) கூட்டத்தொடரின் போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆர். கிரி ராஜன் இது தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பினார்.
மாநிலங்களவையில் எழுப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக மத்திய அரசு சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள செலவினத் துறையின் (Department of Expenditure) தகவலின்படி, அத்தகைய திட்டம் எதுவும் பரிசீலனையில் இல்லை என்று தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணையமைச்சர் ஷோபா கரந்த்லாஜே பதிலளித்தார்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பல முக்கிய அமைப்புகள், 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளுடன் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளில், பின்வரும் அமைப்புகள் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வலுவான கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளன:
|அம்சம்
|பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS)
|தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS)
|ஊழியர் பங்களிப்பு
|கிடையாது (பங்களிப்பற்ற திட்டம் )
|உண்டு (ஊழியர் ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்யப்படும்)
|ஓய்வூதியத் தொகை
|கடைசியாகப் பெற்ற அடிப்படை ஊதியத்தில் 50% உறுதி செய்யப்பட்டது
|சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உட்பட்டது (நிலையான தொகை இல்லை)
|அகவிலைப்படி (DA)
|அகவிலைப்படி உயர்வுக்கு ஏற்ப ஓய்வூதியமும் உயரும்
|அகவிலைப்படி உயர்வு பலன்கள் நேரடியாகக் கிடைக்காது
|நிதிப் பாதுகாப்பு
|அரசின் முழுமையான சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் உறுதித்தன்மை
|சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டது
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) கீழ், குறைந்த ஊதியம் பெறும் ஊழியர்கள் மற்றும் பணியில் தாமதமாகச் சேருபவர்கள் ஓய்வுக்குப் பிறகு மிகக் குறைந்த அளவிலான ஓய்வூதியத்தையே பெறுகின்றனர். இது அவர்களின் எதிர்கால நிதிப் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தலாக அமைகிறது என்று இந்த அமைப்புகள் வாதிடுகின்றன.
NPS-ல் ஓய்வூதியம் என்பது சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களைச் சார்ந்து இருப்பதால், அது முதியோர் ஓய்வுகால சமூகப் பாதுகாப்பை பலவீனப்படுத்துகிறது என்றும் NC-JCM கூறுகிறது.
ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) குறித்தும் ஊழியர் அமைப்புகள் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளன. இத்திட்டம் NPS மற்றும் OPS ஆகியவற்றின் கலவை என்று அரசு விவரித்த போதிலும், ஊழியர்களிடமிருந்து இதற்குப் போதுமான ஆதரவு கிடைக்கவில்லை என்று அவை கூறுகின்றன.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்காக 2004-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ஆம் தேதி அன்று NPS அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, பெரும்பாலான மாநிலங்கள் இத்திட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டன. இருப்பினும், சில மாநிலங்கள் பின்னர் மீண்டும் OPS-ஐ அமல்படுத்தின.
புதிய ஓய்வூதிய முறையான NPS மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) ஆகியவை குறித்த விமர்சனங்களை ஊழியர் சங்கங்கள் முன்வைத்து வந்தாலும், அரசின் தற்போதைய அதிகாரப்பூர்வ நிலைப்பாட்டின்படி பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்குத் திரும்பும் வாய்ப்பு உடனடியாக இல்லை என்பது தெளிவாகிறது.
இருப்பினும், 8-வது ஊதியக் குழுவின் வரவிருக்கும் பரிந்துரைகள் மற்றும் ஊழியர் அமைப்புகளின் தொடர் கோரிக்கைகள் எதிர்காலத்தில் இதில் என்ன மாதிரியான மாற்றங்களைக் கொண்டு வரும் என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.