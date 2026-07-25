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பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் மீண்டும் வருமா? நாடாளுமன்றத்தில் அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

Old Pension Scheme: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் மீண்டும் வருமா? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கொடுத்த தகவல் என்ன? முக்கிய அப்டேட்டை இங்கே காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 25, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:21 PM IST
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் மீண்டும் வருமா? நாடாளுமன்றத்தில் அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
Image Credit: Old Pension Scheme Update in Parliament (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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