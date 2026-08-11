/பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் மீண்டும் வருகிறதா? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கூறியது என்ன?

Old Pension Scheme: பணியில் இருக்கும் ஊழியர்களுக்கு மாத சம்பளம் எவ்வளவு முக்கியமான ஒன்றோ, அதேபோல், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மாதா மாதம் அவர்கள் பெறும் ஓய்வூதியம் ஒரு முக்கியமான நிதி ஆதாரமாக உள்ளது. அரசு அவ்வப்போது தனது ஓய்வூதியத் திட்டங்களில் மாற்றங்களைச் செய்து வந்துள்ளது.
முன்பு, அரசு ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS) நடைமுறையில் இருந்தது. அதைத் தொடர்ந்து, தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பங்குச் சந்தையுடன் இணைக்கப்பட்டது. இருப்பினும், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டுவர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது.
லட்சக்கணக்கான அரசு ஊழியர்கள் அதன் வருகைக்காகக் காத்திருக்கின்றனர். மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் இப்பிரச்சினை குறித்துப் பதிலளித்துள்ளது. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டுவரும் திட்டம் ஏதுமில்லை என்று அது தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அவ்வாறு செய்வது அரசுக்கு பெரும் நிதிச் சுமையை ஏற்படுத்தும் என்று அரசு கூறுகிறது.
மக்களவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டுவருவது குறித்து மத்திய அரசு பரிசீலிக்கவில்லை என்று தெரிவித்தார். பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவது வரும் ஆண்டுகளில் அரசுச் செலவினங்களில் கணிசமான அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும். எனவே, அதை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான முன்மொழிவு எதுவும் இல்லை என்று அவர் கூறினார்.
2004-க்கு முன்பு அனைத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (Old Pension Scheme) பொருந்தும் வகையில் இருந்தது. இது ஒரு 'வரையறுக்கப்பட்ட பலன்' (defined-benefit) கொண்ட திட்டமாகும். இது ஊழியரின் கடைசி ஊதியம் மற்றும் பணிக்காலத்தின் அடிப்படையில் வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வூதியத்தை வழங்கியது.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு மாற்றாக 2004-ல் தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, மத்திய அரசு ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (UPS) அறிமுகப்படுத்தியது. இது ஏப்ரல் 1, 2025 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் முன்பு போலவே NPS-ல் தொடரலாம் அல்லது UPS-க்கு மாறலாம் என்ற வாய்ப்பு உள்ளது.
இந்திய அரசால் 2004-ஆம் ஆண்டில் தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (National Pension System) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது ஒரு நீண்ட கால ஓய்வூதிய முதலீட்டுத் திட்டமாகும். இது ஓய்வுக்குப் பிந்தைய நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குவதோடு, வரி சேமிப்பு மற்றும் சந்தை சார்ந்த வளர்ச்சி வாய்ப்புகளையும் அளிக்கிறது.
இத்திட்டம் 'ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்தால்' (PFRDA) நிர்வகிக்கப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமேயாக இருந்த இத்திட்டம், 2009-இல் அனைத்து இந்தியக் குடிமக்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. 18 முதல் 70 வயதுக்குட்பட்ட எந்தவொரு இந்தியக் குடிமகனும் NPS கணக்கைத் தொடங்கலாம்.
சம்பளம் பெறுவோர், தொழில்முனைவோர், சுயதொழில் செய்பவர்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட முறையில் பணிபுரிபவர்கள் என அனைவரும் இதில் பங்கேற்கத் தகுதியுடையவர்கள்.
இந்த 40% பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய ஏற்ற இறக்கங்களைக் கணக்கில் கொண்ட பிறகு, மீதமுள்ள மொத்தத் தொகையானது ஊழியருக்கு ஓய்வுக்குப் பிறகு வழக்கமான வருமானத்தை வழங்குகிறது. மாதம் குறைந்தபட்சம் ரூ. 1,000 முதலீடு செய்வதன் மூலம் NPS-இல் சேரலாம். முதலீட்டுத் தொகைக்கு அதிகபட்ச வரம்பு ஏதுமில்லை. இது ஆண்டுக்கு ரூ. 2 லட்சம் வரை வரிச் சலுகையை வழங்குகிறது. ஊழியருக்கு 65 வயது ஆகும் வரை இத்திட்டத்தைத் தொடரலாம்.