/கேரளா செல்கிறாரா CM விஜய்... நாளை அமைச்சரவை பதவியேற்பு - முதல்வர் சதீசன் பதில்!

VD Satheesan About TN CM Vijay: கேரள அமைச்சரவை நாளை (மே 18) பதவியேற்க உள்ள நிலையில், பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பதவியேற்றுக்கொள்கிறாரா என்பது குறித்து கேரள முதல்வராக தேர்வாகி உள்ள வி.டி. சதீசன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
Kerala UDF Cabinet Oath Taking Ceremony : தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம், அசாம், கேரளா, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களுக்கான சட்டப்பேரவை தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் நடைபெற்றன. அனைத்து மாநில தேர்தல் முடிவுகளும் மே 4ஆம் தேதி அன்று வெளியாகின.
தமிழ்நாட்டில் 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல்முறையாக திமுக - அதிமுக இல்லாத, புதிய கட்சியான விஜய்யின் தவெக ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறது. பெரும்பான்மை இல்லாவிட்டாலும் பல்வேறு கட்சிகளின் கூட்டணியில் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்.
மேற்கு வங்கத்தில் முதல்முறையாக பாஜக ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது. மம்தா பானர்ஜியை பவனிப்பூர் தொகுதியில் தோற்கடித்த, பாஜக தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி அம்மாநில முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். அசாம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியே மீண்டும் ஆட்சியை தக்கவைத்திருக்கிறது.
கேரளம் மாநிலத்தை பொறுத்தவரை 10 ஆண்டுகள் கழித்து, காங்கிரஸ் தலைமையிலான UDF கூட்டணி ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது. மே 4ஆம் தேதி முடிவுகள் வெளியானாலும், 10 நாள்கள் இழுபறிக்கு பின்னர் கடந்த மே 10ஆம் தேதிதான் காங்கிரஸில் முதலமைச்சர் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
ரமேஷ் சென்னிதலா மற்றும் கே.சி. வேணுகோபால் என முதலமைச்சர் பதவிக்கு முன்னணி தலைவர்கள் கடும் போட்டி அளித்தாலும், வி.டி. சதீசன் அனைவரையும் முந்திச்சென்று ரேஸில் வென்றார்.
அந்த வகையில், வி.டி. சதீசன் தலைமையிலான அமைச்சரவை நாளை (மே 18) தலைநகர் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள மத்திய மைதானத்தில் நடைபெறும் பதவியேற்பு விழாவில் பதவியேற்றுக்கொள்ள இருக்கிறது. முதலமைச்சராக வி.டி. சதீசன் மற்றும் அமைச்சர்கள் ஆகியோருக்கு கேரள ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் பதவிப் பிரமாணம் மற்றும் ரகசிய காப்புப் பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார்.
வி.டி. சதீசன் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் இருந்து கேரள சட்டப்பேரவைில் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்தார். பினராயி விஜயன் தலைமையிலான கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியை, அரியணையில் இருந்து இறக்கியதில் சதீசனின் பங்கு அளப்பரியது. மொத்தம் 140 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளை கொண்ட கேரளாவில், காங்கிரஸ் தலைமையிலான UDF 102 இடங்களை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
வி.டி.சதீசன் தலைமையில் 20 பேர் கொண்ட அமைச்சரவையும் பொறுப்பேற்கிறது. இதில் காங்கிரஸ் மட்டுமின்றி இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் (IUML), கேரளா காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பிற கூட்டணி கட்சிகளின் உறுப்பினர்களும் அங்கம் வகிக்கின்றனர்.
வி.டி.சதீசன் முதலமைச்சராக பதவியேற்கும் இந்த விழா பிரம்மாண்டமான முறையில் நடைபெற இருக்கிறது. திருவனந்தபுரம் மத்திய மைதானத்தில் நடைபெறும் இவ்விழாவில் சுமார் 1 லட்சம் பேர் பங்கேற்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி ஆகியோர் வி.டி.சதீசன் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்க உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து, கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா, தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி ஆகியோர் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்க இருப்பதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கேரள அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யும் கலந்துகொள்கிறார் என தகவல்கள் பரவின. இந்நிலையில், கேரள முதலமைச்சராக தேர்வாகி உள்ள வி.டி.சதீசன் விஜய்யின் பங்கேற்பு குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
இன்று திருவனந்தபுரத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சதீசன் இதுகுறித்து கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்க நாளை கேரளம் வருகிறாரா?, இல்லையா? என்பது குறித்து விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். உறுதியாக தெரியவில்லை. இதுவரை அவர் வருவது குறித்த தகவல் ஏதும் இல்லை" என பதிலளித்தார்.
Thiruvananthapuram, Keralam: When asked whether Tamil Nadu CM Vijay will attend the oath-taking ceremony tomorrow, CM-designate V. D. Satheesan says, "No, as of now, there is no information that he will be coming." pic.twitter.com/CtaYRQ3CFT— IANS (@ians_india) May 17, 2026
கடந்த மே 10ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழா சென்னையில் நடைபெற்றபோது, ராகுல் காந்தி அதில் பங்கேற்றார். மேலும், பதவியேற்பு மேடையில் விஜய்க்கு அருகாமையிலேயே அமர்ந்திருந்தார். தவெக உடன் காங்கிரஸ் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கூட்டணியை அமைத்திருக்கும் நிலையில், சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டின் அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கட்சியும் இடம்பெற இருக்கிறது.