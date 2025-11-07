எறும்பால் உயிரிழந்த பெண்.. வித்தியாசமான நோயால் தவிப்பு... இதுபற்றி தெரியுமா?

Telangana Crime News: தெலங்கானா மாநிலத்தில் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பம் நடந்துள்ளது. அதாவது, எறும்பு பயத்தால் பெண் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். தெலங்கானா மாநிலம் சங்கரெட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஸ்ரீகாந்த். இவரது மனைவி மனிஷா. இவர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் திருமணம் நடந்துள்ளது.
எறும்பால் உயிரிழந்த பெண்
இந்த தம்பதிக்கு மூன்று வயது குழந்தையும் உள்ளது. இவர்கள் குழந்தையுடன் அமீன்பூரில் வசித்து வந்தனர். 25 வயதான பெண் மனிஷா சிறுவயதிலிருந்தே எறும்புகள் மீதான தீவிர பயத்தால் போராடி வந்தார். இந்த நோய் மைர்மெகோபோபியா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதற்காக அவர் சிறு வயதில் இருந்தே சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளராம். ஆனால், எறும்புகள் மீதான பயத்தில் இருந்து அவர் வெளியே வரவில்லை. இதனால், மனிஷா கடும் மன உளைச்சலிலும் இருந்திருக்கிறார்.
வீடுகளில் இருக்கும்போதெல்லாம் எறும்புகள் மீதான பயத்தாலே அவர் வாழ்ந்து வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் தான், 2025 நவம்பர் 5ஆம் தேதி மாலை கணவர் ஸ்ரீகாந்த் வேலையிலிருந்து வீடு திரும்பியபோது, கதவு உள்பக்கமாக பூட்டப்பட்டிருப்பதைக் கண்டார். பலமுறை தட்டியபோதும் மனீஷா கதவை திறக்கவில்லை.
இதனால், அக்கம் பக்கத்தினரை அழைத்து கதவை ஸ்ரீகாந்த உடைத்தார். அப்போது, வீட்டின் அறையில் மனீஷா தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் கிடந்துள்ளார். இதனை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த ஸ்ரீகாந்த், உடனே போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தார். இதனை அடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு உடனே வந்த போலீசார், மனீஷாவின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து அமீன்பூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். மேலும், வீட்டை போலீசார் சோதனையிட்டனர். அப்போது, மனீஷா எழுதிய கடிதம் ஒன்றும் சிக்கியுள்ளது. அக்கடிதத்தில், "மன்னிக்கவும். எறும்புகளுடன் என்னால் வாழ முடியவில்லை. நம் மகள் அன்வியைக் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். அன்னவரம் மற்றும் திருப்பதி கோயில்களில் ரூ.1,116 நன்கொடையாக வழங்குங்கள். அனைத்து கோயில்களிலும் காணிக்கை செலுத்த மறக்காதீர்கள்" என்று அந்தக் குறிப்பில் எழுதப்பட்டிருந்தது. இதனை கைப்பற்றி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், எறும்புகள் மீதான பயத்தால் இருந்து வந்த நிலையில், அந்த பெண் விபரீத முடிவை எடுத்துள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Myrmecophobia என்றால் என்ன?
எறும்புகளைப் பற்றிய தீவிர பயம் மைர்மெகோபோபியா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த பயம் உள்ள நபர்கள் எறும்புகளைப் பார்த்தாலே மிகுந்த பயத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். சிலருக்கு, இது மிகுந்த பீதியை ஏற்படுத்தும். இதனால், அவர்கள் கடும் மன உளைச்சலையும் எதிர்கொள்வார்கள். மைர்மெகோபோபியா நோய் இருப்பவர்கள் உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் பிரச்னைகளை எதிர்கொள்வார்க. குறிப்பாக, பதற்றம், தூக்கமின்மை, தனிமையாக இருப்பதல் போன்றவை எதிர்கொள்வார்கள். தலைவலி, மயக்கம், வறண்ட வாய், தலைச்சுற்றல் போன்றவை இந்த நோயின் அறிகுறிகளாகும்.
(தற்கொலை எதற்கும் தீர்வல்ல.. மன அழுத்தம் ஏற்பட்டாலோ, தற்கொலை எண்ணம் உண்டானாலோ, அதில் இருந்து மீண்டு வர கீழ்காணும் சேவை எண்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். மாநில உதவிமையம் : 104 சினேகா தற்கொலை தடுப்பு உதவி மையம் – 044 -24640050)
