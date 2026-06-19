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அம்மா என்னால் முடியவில்லை...: அடி, உதை, CCTV கண்காணிப்பு, திருமணமாகி 47 நாட்களில் பெண் தற்கொலை

Maharashtra Crime News: திருமணத்தில் அளிக்கப்பட்ட பரிசுகள் மற்றும் சம்பிரதாய முறைப்படி வழங்கப்பட்ட பொருட்கள் குறித்து அதிருப்தி தெரிவித்த கணவர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர், விசாகாவைத் தொடர்ந்து உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் துன்புறுத்தியதாக அவரது உறவினர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 19, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:56 AM IST
அம்மா என்னால் முடியவில்லை...: அடி, உதை, CCTV கண்காணிப்பு, திருமணமாகி 47 நாட்களில் பெண் தற்கொலை
Image Credit: Maharashtra Dowry Death (Photo: X)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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