/அம்மா என்னால் முடியவில்லை...: அடி, உதை, CCTV கண்காணிப்பு, திருமணமாகி 47 நாட்களில் பெண் தற்கொலை

Ambernath, Maharashtra: மகாராஷ்டிராவின் அம்பர்நாத் பகுதியில், திருமணமான 47 நாட்களிலேயே 26 வயதான பெண் ஒருவர் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வரதட்சணை கொடுமை, உடல் ரீதியான வன்முறை மற்றும் சிசிடிவி (CCTV) மூலம் தொடர் கண்காணிப்பு போன்ற கொடுமைகளால் அவர் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அவரது கணவர் மற்றும் கணவர் வீட்டார் மீது உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்தினர் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளனர்.
இச்சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, உள்ளூர் காவல்துறையினர் அப்பெண்ணின் கணவர் நிதின் தில்கர், அவரது தாய் மற்றும் சகோதரர் ஆகியோரைக் கைது செய்து, முறையான குற்றவியல் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர்.
விசாகா தில்கர் என்ற அப்பெண், கடந்த ஏப்ரல் 30 அன்று டாக்டர் நிதின் தில்கரைத் திருமணம் செய்துகொண்டார். திருமணத்திற்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் இரு குடும்பத்தினருக்கும் இடையிலான உறவு மிகவும் சுமூகமாகவே இருந்ததாகவும், ஆனால், விசாகா தனது கணவர் வீட்டிற்குச் சென்ற உடனேயே அங்குள்ள சூழல் மோசமடைந்ததாகவும் விசாகாவின் குடும்பத்தினரின் கூறுகிறார்கள்
திருமணத்தில் அளிக்கப்பட்ட பரிசுகள் மற்றும் சம்பிரதாய முறைப்படி வழங்கப்பட்ட பொருட்கள் குறித்து அதிருப்தி தெரிவித்த கணவர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர், விசாகாவைத் தொடர்ந்து உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் துன்புறுத்தியதாக அவரது உறவினர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். வரதட்சணை கொடுமை என நேரடியாக இதை கூற முடியுமா என தெரியவில்லை என்று கூறும் விசாகா குடும்பத்தார், திருமணத்தில் அளிக்கப்பட்ட பொருட்கள் மீதான அதிருப்தியே அனைத்துக்கும் காரணம் எனவும் தெரிவிக்கின்றனர்.
விசாகா மீது வரதட்சணை தொடர்பான அழுத்தம் விரைவாக அதிகரித்தது. தனது பெற்றோரிடமிருந்து தங்கமும் பணமும் கேட்டுப் பெறுமாறு விசாகா தொடர்ந்து வற்புறுத்தப்பட்டதாகவும், அக்கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படாத போதெல்லாம் அவர் கடுமையான மிரட்டல்களுக்கு ஆளானதாகவும் குடும்பத்தினர் கூறுகின்றனர்.
துன்புறுத்தலை மேலும் தீவிரப்படுத்தும் வகையில், கணவர் அவரைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் முறையை ஏற்பாடு செய்திருந்தார். விசாகாவின் அன்றாட நடவடிக்கைகளை உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்க வீட்டின் உள்ளேயும் வெளியேயும் சிசிடிவி கேமராக்களை அவர் பொருத்தியிருந்தார். காவல் துறையிடம் அளிக்கப்பட்ட புகாரின்படி, அண்டை வீட்டார் அல்லது வெளியாட்களுடன் பேசுவது போன்ற சாதாரண விஷயங்களுக்காகக் கூட விசாகா கடுமையாகக் கேள்வி கேட்கப்பட்டார்; அத்துடன் மோசமான குற்றச்சாட்டுகள், தொடர் வாக்குவாதங்கள் மற்றும் உடல் ரீதியான தாக்குதல்களால் அவர் தினம் தினம் வேதனையின் உச்சிக்கு சென்றார்.
இறப்பதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, அருகில் இருந்த வீட்டைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணுடன் பேசிக்கொண்டிருந்ததற்காக விசாகா உடல் ரீதியாகத் தாக்கப்பட்டதாக அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர்.
தன் கணவர் வீட்டில் இருந்த நிலையை விசாகா தன் தாயிடம் விளக்கியுள்ளார். தன்னால் அந்த கண்காணிப்பையும், துன்புறுத்தலையும், பேராசையால் எழும் வரதட்சணை கோரிக்கைகளையும் தாங்கிக்கொள்ள முடியவில்லை என்று அவர் தனது தாயிடம் கூறியதாக உறவினர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அவர் கூறியதை கேட்ட விசாகாவின் பெற்றோர், அவரை மீண்டும் தங்கள் வீட்டிற்கே அழைத்து வர எண்ணி இருந்ததாகவும், ஆனால் அதற்குள் விசாகா வேறு முடிவு எடுத்துவிட்டதாகவும் உறவினர்கள் விளக்குகிறார்கள்.
செவ்வாய்க்கிழமை அன்று, விசாகா வீட்டில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டார். தகவல் கிடைத்ததும் சிவாஜி நகர் காவல் நிலைய அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். வீட்டில் செயல்பாட்டில் இருந்த சிசிடிவி கேமராக்கள் இருப்பதை முதற்கட்ட விசாரணையில் உறுதிப்படுத்திய அதிகாரிகள், கணவர் அப்பெண்ணின் நடமாட்டத்தைக் கடுமையாகக் கண்காணித்திருந்தார் என்ற குற்றச்சாட்டுகளுக்கு இது வலுசேர்ப்பதாகக் குறிப்பிட்டனர்.
விசாகாவின் உறவினர்கள் அளித்த அதிகாரப்பூர்வ புகாரின் அடிப்படையில், விசாகாவின் கணவர் டாக்டர் நிதின் தில்கர், அவரது மாமியார் சாயா தில்கர் மற்றும் மைத்துனர் நினத் தில்கர் ஆகியோர் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். தற்கொலைக்குத் தூண்டுதல் மற்றும் வரதட்சணை தொடர்பான துன்புறுத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் இவர்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. சந்தேகத்திற்குரிய மூவரும் புதன்கிழமையன்று காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர்.
சம்பவங்களின் துல்லியமான காலவரிசையைத் தொகுத்தறியும் வகையில், புலனாய்வாளர்கள் தற்போது ஆதாரங்களைச் சேகரித்தல், கைப்பற்றப்பட்ட மின்னணு சாதனங்களை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களைப் பதிவு செய்தல் போன்ற பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இத்துயரச் சம்பவத்தின் அனைத்துக் கோணங்களும் தீவிரமாக ஆராயப்பட்டு வருவதாகவும், நடைபெற்று வரும் விசாரணையின் உறுதியான முடிவுகளின் அடிப்படையிலேயே அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகள் அமையும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
ஆசை ஆசையாய் பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்து வைத்த பெற்றோர், திருமணம் முடிந்த 47 நாட்களில் அவரை பிணமாக கண்டதில் எப்படிப்பட்ட துன்பத்தை அடைந்திருப்பார்கள் என்பதை வார்த்தைகளால் கூற முடியாது. நாம் மண்ணைத் தோண்டி மண்டபம் கட்டலாம், விண்ணைத் தாண்டி வெற்றி காணலாம், ஆனால், நம் பெண்ணைக் காக்கத் தவறிய கேடுகெட்ட பாவிகளாகத் தான் இன்னும் நிற்கிறோம். வருடங்கள் பல ஓடிக்கொண்டே இருந்தாலும், பெண்ணுக்கு மட்டும் இன்னும் வரதட்சணை கொடுமையிலிருந்து விடிவுகாலம் பிறக்கவில்லை!!
பிரச்சனை இல்லாத மனிதன் என உலகில் யாரும் இல்லை. பிரச்சனைகள் வரும்போது அவற்றை தீர்க்க வழிகாண வெண்டுமே தவிர, நம்மை தீர்த்துக்கொள்ள நினைக்கக்கூடாது. எந்த பிரச்சனைக்கும் தற்கொலை தீர்வாகாது!!
உங்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்பட்டாலோ, தற்கொலை எண்ணம் உண்டானாலோ, அதனை மாற்ற கீழ்காணும் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும்.
மாநில உதவிமையம்: 104