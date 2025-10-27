English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • லின் இன் உறவில் சம்பவம்.. படுகொலை செய்யப்பட்ட இளைஞர்.. ஸ்கெட்ச் போட்ட காதலி

லின் இன் உறவில் சம்பவம்.. படுகொலை செய்யப்பட்ட இளைஞர்.. ஸ்கெட்ச் போட்ட காதலி

Delhi Crime News : தலைநகர் டெல்லியில் லிவ் இன் உறவில் இளைஞரை, அவரது காதலி  தனது கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து, படுகொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தடய அறிவியல் படித்த அந்த பெண், விபத்து போல காதலனின் கொலையை காட்டியிருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Oct 27, 2025, 02:18 PM IST
  • டெல்லியை அதிரவைத்த சம்பவம்
  • லிவ் இன் உறவில் கொலை
  • சிக்கிய காதலி

லின் இன் உறவில் சம்பவம்.. படுகொலை செய்யப்பட்ட இளைஞர்.. ஸ்கெட்ச் போட்ட காதலி

Delhi Live In Partner Murder News: இன்றைய காலத்தில் லிவ் இன் உறவில் பலரும் இருந்து வருகின்றனர். லிவ் இன் உறவில் சில மோமசமான சம்பவங்களும் அரங்கேறி வருகிறது. குறிப்பாக, வட மாநிலங்களில் லிவ் இன் உறவில் கொலை சம்பவங்கள் நடந்து வருகிறது. அப்படியொரு சம்பவம் தான் தற்போது  தலைநகர்  டெல்லியில் நடந்துள்ளது. இது ஒட்டுமொத்த டெல்லியையும் உலுக்கி இருக்கிறது. டெல்லி காந்தி ஹிர் பகுதியில் வசித்து வந்தவர் 32 வயதான ராம்கேஷ் மீனா.  இவர் யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு தயாராகி வந்தார். இந்த நிலையில்,  கடந்த வாரம் அவரது சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது.  அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி, ஏசி வெடிப்பு காரணமாக அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. 

லிவ் இன் உறவில் சம்பவம்

தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைத்து, அறையில் இருந்து மோசமாக எரிந்த உடலை மீட்டனர். அவர், ராம்கேஷ் மீனா என அடையாளம் காணப்பட்டது. இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், இது தொடர்பாக சிசிடிவி காட்சிகளையும் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, அக்டோபர்  6ஆம் தேதி இரவில் மூகமுடி அணிந்து இரண்டு பேர்  ராம்கேஷ் மீனா இருந்து குடியிருப்புக்குள் சென்றது தெரியவந்தது.

அதிகாலை 2.57 மணியளவில் ஒரு பெண், இவர்களுடன் வெளியேறியதும் தெரிந்தது. அவர்கள் சென்ற சிறிது நேரத்திலேயே தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். மேலும், மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது சில அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் வெளியாகின. 

விசாரணையில் கைதானது ராம்கேஷ் மீனாவின் காதலி மற்றும் அவர்களது கூட்டாளிகள் என தெரியவந்தது. தடய அறிவியில் படித்து வந்த அந்த பெண்ணும், ராம்கேஷ் மீனா இருவரும் லிவ் இன் உறவில் இருந்துள்ளனர்.  அப்போது, ராம்ஷ் மீனா,  அந்த பெண்ணை ஆபாசமாக வீடியோ எடுத்ததாகவும், அந்த  வீடியோக்களை நீக்க சொல்லி அந்த பெண் பலமுறை ராம்கேஷ் மீனாவிடம் கூறியதாக தெரிகிறது.

படுகொலை செய்யப்பட்ட இளைஞர்

ஆனால், இதற்கு ராம்கேஷ் மீனா மறுத்து வந்துள்ளாராம்.  இதனால், கோபமடைந்த அந்த பெண், தனது முன்னாள் காதலனிடம் இதுபற்றி கூறியுள்ளார். இதனை அடுத்து, ராம்கேஷ் மீனாவை பெண் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் கொலை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர்.

மூவரும் மீனாவை கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்து, பின்னர் அவரது உடலில் எண்ணெய், நெய் மற்றும் மதுபானத்தை ஊற்றியுள்ளனர். எரிவாயு சிலிண்டரின் வால்வை திறந்து தீ வைத்து அங்கிருந்து மூன்று பேரும்  தப்பிச் சென்றுள்ளளனர். இதனால், அங்கு  சிலிண்டர் வெடித்துள்ளது. இதனை மூன்று பேரும் விபத்து போல் காட்டிருக்கின்றனர். 

பின்னர் அவர்கள் மீனாவின் ஹார்ட் டிஸ்க், மடிக்கணினிகள் மற்றும் பிற பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு தப்பி ஓடிவிட்டது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.  இதனை அடுத்து, மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், அவர்களிடம் இருந்த ஹார்ட் டிஸ்க், மடிக்கணினிகளை மீட்டுள்ளனர்.

