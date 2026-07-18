/சித்தூரில் கொடூரம்: கோவிலுக்கு அழைத்துப்போய் கணவனை காதலனுடன் சேர்ந்து கொலை செய்த மனைவி

Andhra Crime News: சியா கோயல் என்ற மாகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த பெண் தனது வருங்கால கணவனை கொடூரமான முறையில் கொலை செய்த சம்பவத்தின் அதிர்ச்சியே இன்னும் அடங்காத நிலையில், அவரை மிஞ்சும் மற்றொரு பெண் பற்றிய செய்தி வந்துள்ளது. ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் நடந்துள்ள ஒரு கொடூரமான கொலை வழக்கு, பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய கேதன் அகர்வால் கொலை வழக்கோடு ஒப்பிடப்படுகிறது.
கேதன் அகர்வாலை சியா கோயல் கொலை செய்த வழக்கிற்கும், தற்போது சித்தூரில் நடந்துள்ள கொலை வழக்கிற்கும் பல ஒற்றுமைகள் உள்ளன. ரகசிய உறவுகள், சதித்திட்டங்கள் மற்றும் குற்றத்தைச் செயல்படுத்தப் பயன்படுத்தப்பட்ட 'குறிப்பிட்ட சைகைகள்' ஆகியவை அவற்றில் முக்கிய அம்சங்களாக உள்ளன. இரண்டிலும் ஒரு பெண் ஒரு ஆணை நம்ப வைத்து மோசம் செய்துள்ளார்!!
ஆந்திராவின் சித்தூர் மாவட்டத்தில், ஹாசினி என்ற பெண், யுகேந்தர் என்ற தனது காதலனுடன் சேர்ந்து தனது கணவர் ரமேஷைக் கொலை செய்ய சதித்திட்டம் தீட்டியதாகக் காவல்துறை குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
சாதாரணமான கோயிலுக்கு சென்ற ஒரு நிகழ்வு, பின்னர் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட தாக்குதலாக மாறியதாக காவல்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
சித்தூரை மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதயுமே இந்த சம்பவம் உலுக்கியுள்ளது.
மனைவியால் கொலை செய்யப்பட்ட நபர் தமிழ்நாட்டின் சூலகிரியைச் சேர்ந்த பசப்பா ரமேஷ் என்று காவல்துறையினர் அடையாளம் கண்டுள்ளனர். ரமேஷ், சாந்திபுரம் மண்டலத்திலுள்ள போயினப்பள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்த 21 வயதான சி.எஸ். ஹாசினியை 2024-ஆம் ஆண்டில் திருமணம் செய்துகொண்டதாக குப்பம் ஊரக வட்ட ஆய்வாளர் மல்லேஷ் யாதவ் தெரிவித்தார். இந்த தம்பதியினருக்கு ஓராண்டு வயதுடைய பெண் குழந்தை ஒன்று உள்ளது.
காவல்துறையின் தகவலின்படி, ஹாசினி தனது கிராமத்தைச் சேர்ந்த யுகந்தர் என்பவருடன் கள்ளத்தொடர்பில் இருந்ததுள்ளார். , ரமேஷைக் கொலை செய்ய இருவரும் சதித்திட்டம் தீட்டியுள்ளனர்.
செவ்வாய்க்கிழமையன்று ரமேஷையும் அவர்களது மகளையும் மல்லப்பா கொண்டா மலையின் உச்சியில் உள்ள ஸ்ரீ மல்லேஸ்வர சுவாமி கோயிலுக்கு ஹாசினி அழைத்துச் சென்றுள்ளார். பயணத்தின்போது அவர்கள் இருக்கும் இடத்தின் விவரத்தை (live location) யுகந்தருடன் ஹாசினி பகிர்ந்துகொண்டதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
மலைப்பாதையில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, ஹன்சிகா தனது கைப்பையை கீழே நழுவவிட்டதாகவும், அதை எடுப்பதற்காக ரமேஷ் வண்டியை நிறுத்த வேண்டிய சூழல் உருவாக்கப்பட்டதாகவும் தெரிகிறது.
தாக்குதலைத் தொடங்கத் தயாராக இருந்தவர்களுக்கு இதுவே முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்ட சைகையாக இருந்திருக்கலாம் என்று காவல்துறை சந்தேகிக்கிறது.
ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி அங்கிருந்த ஹன்சிகாவின் காதலன் ரமேஷ தாக்கியுள்ளான். தாக்குதலுக்குப் பிறகு ரமேஷ் தப்பிக்க முயன்றதாகவும், ஆனால் அவரது மனைவி, மனைவியின் காதலன் மற்றும் மேலும் இருவர் சேர்ந்து அவரை துரத்தி கொன்றதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
ஹாசினி வீட்டிற்குத் திரும்பாததைத் தொடர்ந்து அவரது தாயார் காவல்துறையை அணுகியதையடுத்து இச்சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. ரமேஷ், ஹாசினி மற்றும் அவர்களது மகள் ஆகியோர் ஒன்றாகச் செல்வதை சிசிடிவி (CCTV) காட்சிகள் காட்டின; அதனைத் தொடர்ந்து, ஹாசினி அந்தப் பகுதியிலிருந்து இரண்டு ஆண்கள் மற்றும் குழந்தையுடன் மோட்டார் சைக்கிளில் வெளியேறுவதையும் காட்சிகள் காட்டின. இது காவல்துறைக்கு சந்தேகத்தை கிளப்பியது.
சிசிடிவி காட்சிகள், தொலைபேசி அழைப்பு விவரங்கள், அலைபேசி இருப்பிடத் தரவுகள் மற்றும் பிற தொழில்நுட்பச் சான்றுகளின் ஆய்வு ஆகியவை ரமேஷின் உடலைக் கண்டறியவும் சம்பவங்களின் வரிசைக்கிரமத்தை அறியவும் காவல்துறைக்கு உதவியதாக வட்ட ஆய்வாளர் மல்லேஷ் யாதவ் தெரிவித்தார். இவ்வழக்கு விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக ஹாசினி, யுகந்தர் மற்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட மற்ற இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.