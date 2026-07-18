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சித்தூரில் கொடூரம்: கோவிலுக்கு அழைத்துப்போய் கணவனை காதலனுடன் சேர்ந்து கொலை செய்த மனைவி

Andhra Crime News: ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் நடந்துள்ள ஒரு கொடூரமான கொலை வழக்கு, பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய கேதன் அகர்வால் கொலை வழக்கோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. கேதன் அகர்வாலை சியா கோயல் கொலை செய்த வழக்கிற்கும், தற்போது சித்தூரில் நடந்துள்ள கொலை வழக்கிற்கும் பல ஒற்றுமைகள் உள்ளன. 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 18, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:15 PM IST
சித்தூரில் கொடூரம்: கோவிலுக்கு அழைத்துப்போய் கணவனை காதலனுடன் சேர்ந்து கொலை செய்த மனைவி
Image Credit: Chittoor Crime News (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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கோவிலுக்கு அழைத்துப்போய் கணவனை காதலனுடன் சேர்ந்து கொலை செய்த மனைவி
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