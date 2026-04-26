ரூ.80 லட்சம் சம்பளம் வாங்கும் நபரை... கல்யாணம் பண்ண மறுத்த பெண் - காரணம் தெரியுமா?

Latest Relationship Viral news: திருமணம் என்ற உறவு கடந்த காலகட்டங்களை விட, தற்போது மிகவும் சிக்கலுக்குரியதாக மாறியுள்ளது. பெண்களுக்கு தனக்கு வேண்டிய இணை குறித்த டிமாண்டுகள் அதிகமாகியிருக்கின்றன, ஆண்களுக்கும் தான் எதிர்பார்க்கும் இணை குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் டபுள் மடங்காக அதிகரித்திருக்கின்றன.
வருடத்திற்கு ரூ.80 லட்சம்
ஆனால், இந்த எதிர்ப்பார்ப்பு என்பது வெறும் பணம் சார்ந்து மட்டுமில்லை... ஒருவருக்கு மீது வைக்கும் காதல், பாசம், மரியாதை என பல அடுக்கடுக்கான விஷயங்கள் இதில் இருக்கின்றன. அதற்கு ஒரு உதாரணமாக, வருடத்திற்கு ரூ.80 லட்சம் சம்பாதிக்கும் நபரை, ஒரு பெண் திருமணம் செய்துகொள்ள மாட்டேன் என சொல்லியிருக்கிறார்.
பெண்கள் பணத்தை பார்த்துதான் திருமணத்திற்கு ஒப்புக்கொள்வார்கள் என்ற ரீதியில் இதை புரிந்துகொள்ள வேண்டாம். எனினும், ரூ.80 லட்சம் அளவுக்கு சம்பளம் வாங்கும் நபர், பண விஷயத்தில் நடந்துகொண்ட விதத்தில் அந்த பெண் அதிருப்தியாகி உள்ளார். அது என்ன? அவர் சொன்ன காரணம் என்ன? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
விவாதத்தை உண்டாக்கிய X பதிவு
வெறும் ரூ.2,500 தான் இந்த டேட்டிங் ஜோடிக்கு பிரச்னையாக இருந்துள்ளது. Nalini Unagar என்ற நபர் அவரது X பதிவில் இந்த சம்பவம் குறித்து பதிவிட்டுள்ளார். இந்த பதிவுதான் அதிகம் பரப்பட்டு வருகிறது, நெட்டிசன்கள் இடையே பெரும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
Nalini Unagar X பதிவின் படி, திருமண வரன் பார்க்கும் சேவையின் மூலம், ஒரு பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் தொடர்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அவர் மூன்று முறை டேட்டிங் சென்றிருக்கிறார்கள். முதல் இரண்டு முறை, அந்த ஆண்தான் சாப்பிட்டதற்கு பில் செலுத்தி உள்ளார். ஆனால், மூன்றாவது டேட்டிங்கில் ஹோட்டல் பில் ரூ.5000 வந்துள்ளது.
நீ பாதி.. நான் பாதி... கண்ணே...
ஆனால், ரூ.5000 பில்லை இந்த முறை 'நீ பாதி, நான் பாதி' என பங்கிட்டு செலுத்தலாம் என அந்த ஆண் தெரிவித்துள்ளார். அந்த பெண்ணும் சிறு புன்சிரிப்புடன், அவரது பங்கான 2,500 ரூபாயை செலுத்திவிட்டு, டாட்டா காண்பித்துவிட்டுச் சென்றிருக்கிறார். ஆனால் அச்சம்பவத்திற்கு பின் அந்த நபருக்கு மொத்தமாகவே டாட்டா காட்டியிருக்கிறார், அந்த பெண்.
பெண் சொன்ன காரணம் என்ன?
ஆம், அந்த சம்பவத்தின் அடுத்த நாளே, மேட்ரிமோனியை தொடர்புகொண்டு அந்த நபரை வேண்டாம் என சொல்லியிருக்கிறார். அதற்கான காரணத்தையும் அந்த பெண் சொல்லியிருக்கிறார்.
"தொடர்ந்து அவருடன் என்னால் டேட் செய்ய முடியாது. இது பணம் சார்ந்த பிரச்னை இல்லை. நான் நன்றாக சம்பாதிக்கிறேன், என்னால் பத்து முறை கூட முழு பில்லையும் கொடுத்திருக்க முடியும். ஆனால் எனக்காக பணம் செலவழிப்பதை மதிப்புள்ளதா இல்லையா என்று அவன் கணக்குப்போடுவதாகவே எனக்கு தோன்றியது. அப்படி கணக்குப்போட்டு சிந்திக்கும் ஒருவருடன் என் வாழ்க்கையை நான் செலவிட விரும்பவில்லை" என அந்த பெண் சொல்லியிருக்கிறார்.
A 36 year old woman from Mumbai earning ₹80 lakh a year went on a date with a man.
For the first two dates, the man paid the bill and everything went well.
On the third date, the man asked her to split the ₹5,000 bill, so they paid ₹2,500 each. She smiled and left.
The next…
— Nalini Unagar (@NalinisKitchen) April 15, 2026
இணையத்தில் அனல் பறக்கும் விவாதம்
இந்த பதிவும், இந்த சம்பவமும்தான் இணையத்தில் பெரிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அதாவது, பில்லுக்கு பணம் கொடுப்பது இரண்டாவதுபட்சம், ஆனால் புரிதல் தானே அத்தியாவசியம். அதுவே இல்லாதபோது, அந்த உறவை தொடர்வதில் அர்த்தமில்லை என ஒரு சிலர் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
இன்னும் சிலரோ, சம உரிமை குறித்து பெண்கள் தொடர்ந்து பேசினாலும், பில் செலுத்துவதில் மட்டும் சம உரிமையை பார்ப்பதில்லையே ஏன்? என கேள்வி எழுப்புகின்றனர். அதாவது, முதல் இரண்டு முறையில் ஒருமுறை அந்த பெண், பில்லுக்கு பணம் கொடுத்திருந்தால் அந்த பெண் தனக்கு பணம் செலவழிப்பதில் தயங்கவில்லை, எனவே தானும் தயங்கக் கூடாது என்ற புரிதல் அந்த நபருக்கு வந்திருக்கும், ஆனால் அந்த பெண் அதை செய்யவில்லை என பெண்ணின் தரப்பில் தவறு இருப்பதாக பதிவிடுகின்றனர். இந்த விவாதம் இன்னும் தொடர்கிறது.
