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டிக்கெட் கேட்ட TTE..ஆடைகளை கிழித்துக்கொண்ட பெண்? அடுத்து என்ன நடந்தது-வீடியோ

சமீபத்தில், ஒரு பெண் டிக்கெட் எடுக்காமல் ட்ரெயினிங் ஏறிவிட்டு, டிக்கெட் பரிசோதகர் டிக்கெட் கேட்கும் போது, தன்னை பாலியல் வன்கொடுமை செய்வது போல நடித்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Sep 20, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 02:01 PM IST
டிக்கெட் கேட்ட TTE..ஆடைகளை கிழித்துக்கொண்ட பெண்? அடுத்து என்ன நடந்தது-வீடியோ
Image Credit: Woman Tore Her Clothes TTE | X Video

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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