/டிக்கெட் கேட்ட TTE..ஆடைகளை கிழித்துக்கொண்ட பெண்? அடுத்து என்ன நடந்தது-வீடியோ

ஒரு பெண், சமீபத்தில் டிக்கெட் எடுக்காமல் ஏறியிருக்கிறார். அவரை TTE பரிசோதித்த போது, ஆடைகளை கிழித்து தான் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்படுவதாக நாடகமாடியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஒரு பெண், எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினில் டிக்கெட் இல்லாமல் ஏறியிருக்கிறார். டிக்கெட் பரிசோதர், அந்த பெண்ணிடம் பயணச்சீட்டு கேட்டிருக்கிறார். அந்த பெண்ணிடம், டிக்கெட் இல்லை என கூறப்படுகிறது. அதற்கு பதிலாக அவர் லஞ்சம் கொடுக்க முயற்சி செய்ததாக தெரிகிறது. மேலும், தன்னுடைய சகோதரர் ஒருவரும் ரெயில்வேயில் வேலை பார்ப்பதாக கூறியிருக்கிறார்.
பின்னர் டிக்கெட் பரிசோதகருக்கும் அந்த பெண்ணிற்கும் சண்டை வந்துள்ளது. இதற்கிடையில் தன் சகோதருக்கு போன் செய்வதாக அந்த பெண் காலில் யாருடனோ பேசுகிறார். தான் எமர்ஜன்சி ஹெல்ப்லைனையும் தொடர்பு கொள்வேன் என்று மிரட்டுகிறார். இவர்களுக்குள் நடந்த இந்த இந்த பிரச்சனை, வீடியோ ரெக்கார்டிங் செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர் பெயர் என்ன என்று கேட்ட போது அந்த பெண், ராதிகா திவாரி என்று பதில் சொல்கிறார்.
இது குறித்து ஆன்லைனில் பலரும் விவாதித்து வருகின்றனர். ஒரு சில பேர், இந்த வீடியோவில் இருக்கும் விஷயம் தெளிவாக இல்லை என்று கூற, இன்னும் சிலர், இது போன்ற பெண்களை எக்ஸ்போஸ் செய்ய வேண்டும் என்று கூறி வருகின்றனர்.
இந்த பெண் இப்படி செய்ததாக தகவல்கள் பரவுகின்றனவே தவிர, இந்த ரயில் எந்த ரூட்டில் பயணித்தது, எந்த இடத்தில் நடந்தது, எதனால் டிக்கெட் பரிசோதகருக்கும் அந்த பெண்ணிற்கும் விவாதம் எழுந்தது என்பது குறித்து இன்னும் தெரியவில்லை. எனவே, ஒரு சிலர், முழுமையான விவரம் தெரியாமல் அந்த பெண்ணை யாரும் எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் என்று கூறி வருகின்றனர்.
இது குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் ஒருவர், “டிக்கெட்டைக் காட்டுமாறு TTE (ரயில் டிக்கெட் பரிசோதகர்) கேட்டபோது, அந்தப் பெண் தனது ஆடைகளைக் கிழித்துக்கொண்டார்.
இத்தகைய மனப்பான்மை கொண்டவர் அவர் ஒருவர் மட்டுமல்ல. தங்கள் தவறை ஒருபோதும் ஒப்புக்கொள்ளாத பல பெண்கள் உள்ளனர். தவறு சுட்டிக்காட்டப்படும்போது, பொறுப்பிலிருந்து தப்பிக்க அவர்கள் எந்த எல்லைக்கும் செல்லத் துணிகிறார்கள்.
The girl tore off her own clothes when the TTE asked her to show the tickets.— Kabir Menon (@the_psyche_lab) September 19, 2026
She isn't the only one with this attitude. Apparently, there are several women who don't accept their mistake ever. When confronted, they will resort to any means necessary to escape accountability.… pic.twitter.com/3ixNdtG2gC
ஒரு பெண் இதைச் செய்வதும், தனது பணியைச் செய்யும் ஒரு ஆணின் மீது பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளைச் சுமத்துவதும் எவ்வளவு எளிதாக இருக்கிறது என்று பாருங்கள்.
பொதுமக்களுடன் நேரடியாகப் பழகிப் பணியாற்றும் காவலர்கள், மருத்துவர்கள், TTE-க்கள், வங்கி அதிகாரிகள் போன்ற அனைத்துத் தரப்பினருக்கும் 'பாடி கேமராக்கள்' (body cams) வழங்கப்பட வேண்டிய தருணம் இது. அரசு அவற்றை வழங்காவிட்டாலும், தங்கள் சொந்தப் பாதுகாப்பிற்காக அவர்கள் அவற்றை வாங்கிக்கொள்ள வேண்டும்.
இல்லையெனில், வீடியோ ஆதாரம் இல்லாத ஒரு பொய்யான குற்றச்சாட்டு போதும், ஒருவரின் வாழ்க்கையையும் தொழில் வாழ்க்கையையும் முற்றிலுமாகச் சிதைத்துவிடும்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.