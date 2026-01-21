கடுங்குளிரில் புடவைக்கட்டி ரீல்ஸ் போட்ட பெண்! சில நிமிடங்களில் என்ன ஆச்சு பாருங்க..

Women Danced In Saree For Reels In Snow : குளிர் காலம் ஆரம்பித்தாலே பலருக்கு மலை இடங்களுக்கு ட்ரிப் போக வேண்டும் என்று தோன்றும். இதற்காக இந்தியர்கள் பெரும்பாலும் தேர்ந்தெடுப்பது, வட இந்தியாவில் இருக்கும் சில மலைப்பாங்கான இடங்கள்தான். இங்கு சென்று, போட்டோ-வீடியோ எடுப்பது மட்டும் அல்லாமல், ரீல்ஸும் செய்வர். இப்படி ஃப்ரீஸ் ஆகி ரீல்ஸ் எடுப்பது அவசியமா என்று நமக்கு தோன்றலாம், ஆனால் அவர்களுக்கு அப்படி தோன்றுவதில்லை.
ரீல்ஸ் செய்த பெண்..
இன்ஸ்டாகிராமில், சமீபத்தில் ஒரு பெண் பனிகளுக்கு நடுவே, கடுங்குளிரில் ரீல்ஸ் செய்கிறார். இதையடுத்து, கட் செய்தால் வேறு ஒரு இடத்தில் மூச்சு விடுவதற்கு சிரமப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். இதை பார்க்கும் போது அவர் மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் இருப்பது போலவும் பிறர் அவருக்கு உதவுவது போலவும் நமக்கு தோன்றும்.
அந்த பெண், கடுங்குளிரில் ஒரு பிங்க் நிற புடவை கட்டிக்கொண்டு பனி மலைகளுக்கு நடுவே கேமராவை பார்த்து நடனம் ஆடுகிறார். இதில், குளிர் அவருக்கு ஒத்துக்கொள்ளாமல் போனதில் உடல் கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கிறது.
இதற்காக அவர் ஒரு பாலிவுட் பாடலை தேர்வு செய்திருக்கிறார். அந்த பாடலில் பொதுவாக மலைகளுக்கு நடுவில்தான் நடனம் ஆடுவர். அப்படித்தான் இந்த பெண்ணும் இந்த பாடலை தேர்ந்தெடுத்து நடனம் ஆடியிருக்கிறார்.
உயிரை உலை வைத்து..
அந்த பெண், இப்படி நடனம் ஆடிவிட்டு, அடுத்த க்ளிப்பில் அழுகிறார். அவர் நடனம் ஆடியபோது அவரை சுற்றி இருந்த வெப்ப நிலை 0வாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த ஷூட் நடக்கும் போது ஆக்ஸிஜன் அளவும் குறைந்து விட்டதாம். இதனால், அந்த பெண்ணிற்கு உடனடியாக தலைவலி ஏற்பட்டு, உடனே தலைசுற்றி மயங்கி விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து அருகில் இருந்தவர்கள் அப்பெண்ணை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்ததாக தெரிகிறது.
இந்த விஷயம், வீடியோவாக வைரலாகி வருகிறது. இப்படிப்பட்ட ரிஸ்க் எடுத்து, ஒரு வீடியோவை எடுப்பது சரிதானா என்று சிலர் கேட்டு வருகின்றனர். இன்னும் சிலர், “பாலிவுட் வேறு, ரியல் வாழ்க்கை வேறு, அந்த பெண் இப்படி செய்திருப்பது தவறு என்றும் கூறு வருகின்றனர்.
