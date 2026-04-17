தொகுதி மறுவரையறை மசோதா... வாக்கெடுப்பில் தோல்வி - மக்களவையில் நடந்தது என்ன?

Lok Sabha Voting: மகளிர் இடஒதுக்கீட்டு மசோதா, தொகுதி மறுவரையறை மசோதா உள்ளிட்ட மசோதாக்கள் மீது மக்களவையில் நடந்த வாக்கெடுப்பில் பெரும்பான்மையான வாக்குகள் கிடைக்காததால், வாக்கெடுப்பு தோல்வியில் முடிந்தது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 17, 2026, 08:48 PM IST

Women Reservation Bill, Delimitation Bill 2026 Lok Sabha Voting: மக்களவையில், மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்துவதற்கான அரசியலமைப்பின் 131வது சட்டத்திருத்த மசோதா மீதான வாக்கெடுப்பு தோல்வியில் முடிந்தது.

இந்த முதல் மசோதா தோல்வியடைந்ததை தொடர்ந்து, தொகுதி மறுவரையறை மசோதா, யூனியன் பிரதேச சட்டங்கள் (திருத்த) மசோதா ஆகிய மசோதாக்கள் மீது வாக்கெடுப்பை நடத்தவில்லை. ஏனெனில், அவை மகளிர் இடஒதுக்கீடு உடன் இயல்பாகவே பிணைக்கப்பட்டுள்ளன என மத்திய அரசு தெரிவித்தது. எனவே மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா மீதான வாக்கெடுப்பு தோல்வியை சந்தித்த பிறகு, மற்ற மசோதாக்கள் மீது வாக்கெடுப்பு நடத்தியும் பயனில்லை.

528 பேர் வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்பு

மசோதாக்கள் வெற்றி பெற ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசுக்கு 352 வாக்குகள் தேவைப்பட்டன. மொத்தமே 528 பேர் மட்டும்தான் வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்றனர்.

298 உறுப்பினர்கள் ஆதரவு

மக்களவையில் நடந்த வாக்கெடுப்பில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு 298 உறுப்பினர்களும், 230 உறுப்பினர்களும் வாக்களித்தனர். தகுந்த வாக்குகள் கிடைக்காததால் மசோதாக்கள் வாக்கெடுப்பில் தோல்வியை கண்டன.

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

