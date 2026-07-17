/NDA கூட்டணிக்கு ஆதரவு ஜாஸ்தி... தோற்கடிக்கப்பட்ட மசோதாக்கள் நிறைவேறும் - செக் வைக்கும் அத்வாலே

Parliament Monsoon session 2026 - காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணி முறிவு, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் உத்தவ் தாக்கரே சிவசேனா கட்சியின் எம்பிக்கள் சிலர் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு ஆதரவு அளிப்பதாலும், நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடரில் தொகுதி மறுவரையறை, மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாக்கள் நிறைவேறும் என மத்திய இணை அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
"முந்தைய கூட்டத்தொடரில், அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதாக்களை காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி கட்சி மற்றும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிகள் எதிர்த்து தோற்கடித்தன.
இப்போது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு தெளிவான பெரும்பான்மை உள்ளது, காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணி முறிவு, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் உத்தவ் தாக்கரே சிவசேனா கட்சியின் எம்பிக்கள் சிலர் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு ஆதரவு அளிப்பதாலும், தொகுதி மறுவரையறை, மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாக்கள் நிறைவேறும் , 2029 மக்களவை தேர்தலிலேயே மகளிருக்கான இடஒதுக்கீடு அமல்படுத்தப்படும்" என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மக்களவைத் தொகுதிகள் மறுவரையறை 30 முதல் 35 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை செய்யப்படுவது வழக்கம் எனவும், தற்போது அதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.
இந்த நாடாளுமன்றத் கூட்டத்தொடர் மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமாக நடைபெறும் என எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.
மேலும் பேசிய அவர் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை அடுத்தக்கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் மத்திய பட்ஜெட் 2026-27 மீதான விவாதங்கள் நடைபெறும், பல துறைகளின் மானியாக் கோரிக்கைகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்க இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
மக்களின் நலன் சார்ந்த இத்தகைய ஆக்கபூர்வமான மசோதாக்கள் மீதும் முறையான விவாதங்கள் நடத்த எதிர்க்கட்சிகள் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்றும், நாடாளுமன்ற முடக்கத்தை தவிர்த்து அவை சுமூகமாக நடைபெற்று முடிய உதவ வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
2026ஆம் ஆண்டிற்கான நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடர் வரும் ஜூலை 20 அன்று தொடங்கி, ஆகஸ்ட் 13 வரை நடைபெற உள்ளது. சுமார் 4 வாரங்கள் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தொடரில் மொத்தம் 19 அமர்வுகள் நடைபெற உள்ளன.
நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வை ஏற்படுத்திய நீட் விவகாரம், பணவீக்கம், வேலையில்லா திண்டாட்டம் மற்றும் ராமர் கோயில் நன்கொடை விவகாரம் போன்ற முக்கிய விவகாரங்களை முன்வைத்து எதிர்க்கட்சிகள், மத்திய அரசை முடக்க திட்டமிட்டு வருகின்றன.
ஒரு பக்கம் காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணி முறிந்த பின் நடைபெறும் முதல் கூட்டத் தொடர் இதுதான், நாடாளுமன்ற அவையில் தங்களுக்கென தனியே இருக்கை ஒதுக்குமாறு சபாநாயகருக்கு திமுக கடிதம் எழுதியுள்ளது முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. பல பரபரப்புகளுக்கு இடையே நாடாளுமன்ற கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.