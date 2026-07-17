Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /NDA கூட்டணிக்கு ஆதரவு ஜாஸ்தி... தோற்கடிக்கப்பட்ட மசோதாக்கள் நிறைவேறும் - செக் வைக்கும் அத்வாலே

NDA கூட்டணிக்கு ஆதரவு ஜாஸ்தி... தோற்கடிக்கப்பட்ட மசோதாக்கள் நிறைவேறும் - செக் வைக்கும் அத்வாலே

Parliament Monsoon session 2026 - மத்திய இணை அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே வரும் மழைக்கால கூட்டத் தொடரில் தொகுதி மறுவரையறை, மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாக்கள் நிறைவேறும் என தெரிவித்துள்ளார்  2026ஆம் ஆண்டிற்கான நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடர் வரும் ஜூலை 20 அன்று தொடங்கி நடைபெறவுள்ளது.

Written BySivashankar
Published: Jul 17, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:54 PM IST
NDA கூட்டணிக்கு ஆதரவு ஜாஸ்தி... தோற்கடிக்கப்பட்ட மசோதாக்கள் நிறைவேறும் - செக் வைக்கும் அத்வாலே
Image Credit: Parliment Monsoon Session | Image Credit - X Source: Bureau

About the Author

Sivashankar

Sivashankar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NDA-க்கு ஆதரவு ஜாஸ்தி... தோற்கடிக்கப்பட்ட மசோதாக்கள் நிறைவேறும் - அத்வாலே பளிச்
Parliament8 min ago
2
Palani14 min ago
3
SBI ATM26 min ago
4
Madurai recruitment44 min ago
5
Aamir Khan1 hr ago