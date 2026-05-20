/அரசு ஊழியர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்... உங்களுக்கும் இனி WFH - வருகிறது உத்தரவு

Work From Home : எரிபொருள் சிக்கனம் மற்றும் வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக அரசு ஊழியர்களுக்கு வீட்டில் இருந்து பணிபுரியும் கொள்கையை அமல்படுத்த டெல்லி அரசு ஏற்பாடு செய்து வருகிறது. இதன் பயன்கள் மற்றும் முழு பின்னணியை இங்கு காணலாம்.
Work From Home For Government Employees : ஈரான் போர் காரணமாக நாட்டின் மிகப்பெரும் பிரச்னையாக எரிபொருள் தட்டுபாடு உருவெடுக்கும் என வல்லுநர்களால் எச்சரிக்கைப்படுகிறது. அதேபோல், வெப்பநிலையும் அதிகமாக இருப்பதால் மக்கள் கடுமையான பாதிப்பைச் சந்தித்துள்ளனர்.
அந்த வகையில், எரிபொருள் சிக்கனம் மற்றும் வெப்ப அலையில் இருந்து தற்காத்துக்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றை கணக்கில்வைத்தும், பிரதமர் மோடியின் சமீபத்திய வேண்டுகோளை தொடர்ந்து, அரசு அலுவலர்களுக்கு Work from Home கொடுக்க டெல்லி அரசு முடிவெடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.
அரசு அலுவலர்களை வாரத்தில் நான்கு நாட்கள் அலுவலகத்தில் இருந்தும், இரண்டு நாட்கள் வீட்டில் இருந்தும் பணிபுரிவதற்கான கொள்கையை அமல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை டெல்லி அரசு மேற்கொண்டு வருகின்றன.
வாரத்தில் புதன் மற்றும் சனிக்கிழமை வீட்டில் இருந்து பணிபுரியும் நாட்களாக அறிவிக்கப்படும் என டெல்லி அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. அதேபோல், அலுவலக நேரங்களில் மாற்றங்கள் செய்வது குறித்தும் டெல்லி அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தெரிகிறது.
தலைநகர் டெல்லியை பொருத்தவரை போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் காற்று மாசுபாடு முக்கிய பிரச்னையாக இருக்கிறது. இவற்றை குறைப்பதற்கான முக்கிய நடவடிக்கையாக, டெல்லி அரசு வீட்டில் இருந்து வேலை என்ற கொள்கையை பின்பற்ற முடிவெடுத்துள்ளது. அதிகாரிகள் இரண்டு நாள்கள் வீட்டில் இருந்து வேலை செய்தால், சாலைகளில் செல்லும் வாகனங்களில் எண்ணிக்கை குறையும் என டெல்லி அரசு நம்பிக்கை தெரிவிக்கிறது.
போக்குவரத்து நெரிசல் குறைப்பது மட்டுமின்றி, பெட்ரோல், டீசல் போன்ற எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டை குறைக்கவும் வழிவகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவை அனைத்தும் டெல்லியின் காற்று மாசுபாட்டிற்கு ஓரளவு நிவாரணம் அளிக்கலாம்.
ஆனால், அதேநேரத்தில் வீட்டில் இருந்து வேலை என்பது எந்தெந்த துறை அதிகாரிகளுக்கு சாத்தியப்படும் என்பதை டெல்லி அரசு இன்னும் முழுமையாக தெரிவிக்கவில்லை. பெரும்பாலானா பணிகளை டிஜிட்டல் மூலம் மேற்கொள்ளக்கூடிய துறைகளில்தான் இந்த வீட்டில் இருந்து வேலை என்ற கொள்கையை செயல்படுத்துவதற்கு அரசு முன்னுரிமை அளிக்க வாய்ப்புள்ளது.
மருத்துவமனைகள், மின்சார், நீர் விநியோகம், போக்குவரத்து மற்றும் சில முக்கிய துறைகள் உள்ளிட்டவற்றில் அத்தியாவசிய சேவைகளுடன் தொடர்புடைய ஊழியர்களுக்கு வீட்டில் இருந்து பணி என்பது வழங்கப்படாது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்திற்கு பிறகு வீட்டில் இருந்து பணி என்பதை அமல்படுத்த முதல்முறையாக டெல்லி அரசு திட்டமிட்டு வருகிறது. ஆனால், இதில் இருக்கும் நடைமுறைச் சிக்கல்கள் என்னென்ன?, அரசு இயந்திரம் இயங்குவதில் ஏதும் பிரச்னை வருமா? உள்ளிட்ட அனைத்து சாத்தியக்கூறுகள் குறித்தும் விரிவாக ஆய்வும், ஆலோசனையும் மேற்கொள்ளப்படும். ஒருவேளை இது சாத்தியப்படும்பட்சத்தில், எதிர்காலத்தில் இதை முழுமையாக அமலுக்கு கொண்டுவரவும் அரசு திட்டமிடலாம்.
டெல்லி அரசு ஒருவேளை வீட்டில் இருந்து பணி என்ற கொள்கையை அமல்படுத்தினால், பல அரசு அலுவலர்களுக்கு பெரும் நிவாரணத்தை அளிக்கலாம். ஏனென்றால், பலரும் நீண்ட தூரம் பயணித்து, அதிக நேரம் செலவிட்டு அலுவலகம் வருகிறார்கள். இதனால், வெயிலின் தாக்கத்தில் இருந்தும் அவர்கள் தப்பிக்கலாம், டெல்லியில் போக்குவரத்து நெரிசலும் குறையும்.
ஊழியர்களின் வருகைப்பதிவு, இணையவழி கண்காணிப்பு, செயல்பாட்டு நடைமுறைகள் தொடர்பான விதிமுறைகளை விவரிக்கும் விரிவான வழிகாட்டுதல்கள் எதிர்வரும் நாள்களில் வெளியிடப்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது டிஜிட்டல் தளங்களில் நிர்வாகப் பணிகளை மேலும் வலுப்படுத்தவும் இது உதவும்.
அரசுத் துறையிலேயே வீட்டில் இருந்து பணி செய்யும் கொள்கை என்பது வெற்றிகரமாக அமைந்துவிட்டால், தனியார் துறையிலும் நிச்சயம் இது அமல்படுத்தப்படும் என நிபுணர்கள் கணிக்கின்றனர். அதேபோல், டெல்லியை போன்று மற்ற மாநில அரசுகளும் இதன் சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்ய முற்படலாம்.