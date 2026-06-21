/அரசுத் தேர்வுகளில் யோகா கட்டாயம் : மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

Yoga day : 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் ஜூன் 21 ஆம் தேதி உலக யோகா நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, இன்றும் உலக யோகா நாள் இந்தியா முழுவதும் வெகு விமரிசையாக கடைபிடிக்கப்படுறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட அனைவரும் உலக யோகா நாள் வாழ்த்து செய்தி தெரிவித்து அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ள நிலையில், ஹரியானா முதலமைச்சர் நயாப் சிங் சைனி சர்வதேச யோகா தின விழாவில் பங்கேற்ற போது ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதன்படி, வரும் கல்வியாண்டு முதல் 3-ஆம் வகுப்பு முதல் 9-ஆம் வகுப்பு வரை யோகா ஒரு பாடமாகச் சேர்க்கப்பட உள்ளது. ஏற்கனவே நடப்பு கல்வியாண்டில் 8-ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்தில் யோகா சேர்க்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், மாநில அரசுப் பணிகளுக்கான ஹரியானா பணியாளர் தேர்வு வாரியம் (HSSC) மற்றும் பொதுச்சேவை ஆணையம் (HPSC) நடத்தும் அனைத்துப் போட்டித் தேர்வுகளிலும் யோகா தொடர்பான கேள்விகள் கட்டாயமாக்கப்பட உள்ளன. இதற்காகத் தேர்வுக்கான கொள்கை விதிமுறைகளில் தேவையான திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார்.
1. விளையாட்டுத் துறையாக அங்கீகாரம்: ஹரியானா மாநிலத்தின் விளையாட்டுத் கொள்கையில் யோகாசனங்கள் ஒரு விளையாட்டுப் பிரிவாகச் சேர்க்கப்படும். உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள விளையாட்டுத் துறைகள் இனி ‘விளையாட்டு மற்றும் யோகா துறை’ என மறுபெயரிடப்படும்.
2. சிறப்புப் பயிற்சி: பள்ளிகளில் யோகாவை முறையாகக் கொண்டு சேர்க்க, அனைத்து உடற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கும் (PTI) பிற ஆசிரியர்களுக்கும் சிறப்பு யோகா பயிற்சிகள் வழங்கப்படும்.
3. சிறப்பு மையங்கள்: பஞ்ச்குலா மாவட்டத்தின் மோர்னி பகுதியில் இயற்கை மருத்துவம் மற்றும் யோகாவிற்கான மாநில அளவிலான நிறுவனம் ஒன்று நிறுவப்பட உள்ளது. மேலும், மாநிலப் பல்கலைக்கழகங்களில் அமைக்கப்பட்டு வரும் 5 சிறப்பு மையங்களில் யோகா முக்கிய அங்கமாக இடம்பெறும்.
யோகாவின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்
யோகா என்பது உடலையும் மனதையும் ஒருங்கிணைக்கும் இந்தியாவின் தொன்மையான கலை வடிவமாகும். இதனைத் தினசரி வாழ்வில் பின்பற்றுவதால் உடலுக்கும் மனதிற்கும் பல்வேறு நன்மைகள் கிடைக்கின்றன:
மன அழுத்தம் குறைதல்: யோகா மற்றும் பிராணாயாமம் (மூச்சுப்பயிற்சி) செய்வதன் மூலம் உடலில் உள்ள கார்டிசோல் என்ற மன அழுத்த ஹார்மோனின் அளவு குறைந்து, மனம் அமைதியடைகிறது.
உடல் நெகிழ்வுத்தன்மை: முறையான ஆசனங்கள் தசை மற்றும் மூட்டுகளின் வலிமையை அதிகரித்து, ரத்த ஓட்டத்தைச் சீராக்குகிறது.
மனவள மேம்பாடு: மாணவர்களுக்கு யோகா கற்பிப்பதன் மூலம் அவர்களின் கவனச்சிதறல் குறைந்து, நினைவாற்றல் மற்றும் கற்றல் திறன் மேம்படும் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
இந்திய நாட்டின் மிகச்சிறந்த பாரம்பரிய சொத்தான யோகாவை வெறும் உடற்பயிற்சியாகப் பார்க்காமல், நேர்மறை எண்ணங்களையும் ஒழுக்கமான வாழ்வியலையும் உருவாக்கும் ஒரு வாழ்வியல் நெறியாக மாற்ற வேண்டும் என்பதே இந்த அறிவிப்புகளின் முக்கிய நோக்கமாகும்.