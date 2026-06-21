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அரசுத் தேர்வுகளில் யோகா கட்டாயம் : மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

Yoga day : ஹரியானா மாநில அரசுத் தேர்வுகளில் இனி யோகா பற்றிய கேள்விகள் இடம்பெறும் என அம்மாநில முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 21, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:18 PM IST
அரசுத் தேர்வுகளில் யோகா கட்டாயம் : மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பு
Image Credit: Yoga Made Mandatory in Government Exams: Haryana

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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அரசுத் தேர்வுகளில் யோகா கட்டாயம் : மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பு
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