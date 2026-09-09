/ரேஷன் கார்டு இல்லாமலும் ரேஷன் பொருட்களை வாங்கலாம்!! எப்படி தெரியுமா?

Ration Card Rules: தமிழகம் உட்பட நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாநில மக்களுக்கும் ரேஷன் கார்டு ஒரு முக்கிய ஆவணமாக உள்ளது. இதன் மூலம் மக்களுக்கு மலிவு விலையில் உணவுப் பொருட்கள் கிடைப்பதுடன் அரசாங்க திட்டங்களின் பலன்களையும் அவர்கள் தடையின்றி பெற முடிகின்றது.
மத்திய அரசும், மாநில அரசுகளும் ரேஷன் கார்டு தொடர்பான பல வித மேம்பாடுகளை தொடர்ந்து செய்துகொண்டு இருகின்றன்.ரேஷன் பயனாளிகள் எளிய வழியில் மலிவு விலையில் பொருட்களை பெறுவதையும், முடிந்த வரை இந்த செயல்முறையை எளிதாகவும், வேகமாகவும் மாற்றுவதையும் இந்த நடவடிக்கைகள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.
மக்கள் ரேஷன் பொருட்களை வாங்கும் செயல்முறையில் பல வித முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. உதாரணமாக, ரேஷன் கடைக்குச் செல்லும்போது உங்கள் ரேஷன் அட்டையை வீட்டில் மறந்து வைத்துவிட்டால், இனி நீங்கள் வெறும் கையுடன் திரும்ப வேண்டியதில்லை. இது குறித்து தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக ஊடகப் பக்கங்களில் தெளிவுபடுத்தியுள்ள அரசு, மக்கள் தங்கள் கையில் ரேஷன் அட்டை இல்லாமலே ரேஷன் பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்துள்ளது.
தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ், பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய மற்றும் தேவைப்படும் பிரிவினருக்காக மத்திய அரசு ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டம் தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு மானிய விலையில் ரேஷன் பொருட்களை வழங்குகிறது.
ரேஷன் பொருட்களைப் பெற கடைக்குச் செல்லும்போது, பயனாளிகள் பெரும்பாலும் அவசரத்தில் தங்கள் அட்டையை வீட்டிலேயே மறந்து வைத்துவிடுவதுண்டு. இதுபோன்ற சூழல்களில், பயனாளிகள் வீட்டிற்கு சென்று கார்டை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் ரேஷன் கடைக்குச் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.
இந்தப் சிக்கலைத் தீர்க்க, ரேஷன் அட்டையை எடுத்து வராதவர்களுக்கும் ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்று அரசு தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக ஊடகப் பக்கங்கள் வாயிலாக அறிவித்துள்ளது.
'ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் அட்டை' (One Nation One Ration Card) திட்டம் என்றால் என்ன? அரசின் 'ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் அட்டை' திட்டம் மிகவும் சிறப்பான ஒரு திட்டமாகும். இம்முறை முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட மற்றும் வெளிப்படையான ஒரு செயல்முறையாக உள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், நாடு முழுவதும் உள்ள ரேஷன் விநியோகத் தரவுத்தளம் ஆதார் அட்டைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, ஒரு பயனாளி தனது ரேஷன் அட்டையை வீட்டில் மறந்துவிட்டாலும், ரேஷன் கடையில் தனது ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டுத் தனது தகுதியை நிரூபிக்க முடியும்.
இத்திட்டத்தின் மிகப்பெரிய நன்மை என்னவென்றால், உங்கள் சொந்த மாநிலம் அல்லது மாவட்டத்திற்கு வெளியேயும், நாட்டின் எந்தவொரு ரேஷன் கடையிலிருந்தும் நீங்கள் ரேஷன் பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
இதற்கான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்:
ரேஷன் கடைகளில் e-PoS இயந்திரங்களின் பயன்பாட்டை அரசு கட்டாயமாக்கியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை மோசடிகள் மற்றும் ரேஷன் பொருட்கள் கள்ளச்சந்தையில் விற்கப்படுவதைத் தடுக்க உதவுகிறது.
பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு முறையானது, கையில் அட்டை இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், உண்மையான மற்றும் தகுதியுள்ள நபர்களுக்கு மட்டுமே ரேஷன் பொருட்கள் சென்றடைவதை உறுதி செய்கிறது.