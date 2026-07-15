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பெட்ரோல் போட வந்து... இப்போ ஒரு கையே போயிடுச்சு... கலவரமாக மாறிய வாய் தகராறு!

Uttar Pradesh Crime : உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் மஹோபாவில்  பெட்ரோல் பங்க் ஒன்றில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் 28 வயதான நபர் ஒருவர் கோடரியால் தாக்கப்பட்டு அவரது கைகள் துண்டிக்கப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

Written BySivashankar
Published: Jul 15, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:41 PM IST
பெட்ரோல் போட வந்து... இப்போ ஒரு கையே போயிடுச்சு... கலவரமாக மாறிய வாய் தகராறு!
Image Credit: Petrol Pump | File Image : XSource: Bureau

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Sivashankar

Sivashankar

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