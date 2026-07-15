/பெட்ரோல் போட வந்து... இப்போ ஒரு கையே போயிடுச்சு... கலவரமாக மாறிய வாய் தகராறு!

Uttar Pradesh Crime News : நேற்று ( ஜூலை 14 ) இரவு 11 மணியளவில் உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் கான்பூர்-சாகர் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள சந்தேல் பெட்ரோல் பம்ப் முன்பாக நடந்த இந்த தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவரின் கைகளின் மணிக்கட்டு துண்டிக்கப்பட்டு, மேலும் அவரது காலில் கடுமையான காயங்களும் மற்றும் தலையில் பல ஆழமான காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் பின்னர் அங்கிருந்து தப்பியுள்ளனர். பாதிக்கப்பட்டவர் முதற்கட்ட சிகிச்சைக்குப் பிறகு, உயர் சிகிச்சை மையத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுளாதாகவும் இதுவரை ஒரு குற்றவாளி கைது செய்யப்பட்டதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
பாதிக்கப்பட்டவரான ஜெய்வேந்திர சிங் என்ற விக்கி இரவு எரிபொருள் நிரப்ப பெட்ரோல் பங்க் சென்றிருந்தார். எரிபொருள் நிரப்பும்போது தாக்குதல் நடத்தியவர்களுடன் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது, தாக்குதல் நடத்தியவர்களுடன் முன்விரோதம் எதுவும் இல்லை எனவும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர். பின்னர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அவரை கோடரியால் தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பியதாக தெரிகிறது.
விக்கி மீது நடந்த தாக்குதலில் அவரது கைகள் மணிக்கட்டு பகுதியில் துண்டிக்கப்பட்டன, அவரது காலில் பலத்த காயங்களும் ஏற்பட்டுள்ளது, மிக கூர்மையான ஆயுதங்கள் கொண்டு தலையில் தாக்கியதால் தலையில் பல ஆழமான காயங்களும் ஏற்பட்டுள்ளன.
தகவல் கிடைத்ததும் சம்பவ இடத்துக்கு வந்த அவரது குடும்பத்தினர் ,விக்கியின் இரத்த கோலத்தை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். அவரது தாய் கதறி அழுது துண்டிக்கப்பட்ட கைகளை துணியால் சுற்றி இரத்தப்போக்கை கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்துள்ளார், தலையையும் துணியால் சுற்றியுள்ளனர்.
சாலையில் விக்கியின் கோலத்தை பார்த்த பொது மக்கள் காவல்துறையினருக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர். படுகாயமடைந்த விக்கி மாவட்ட மருத்துவமனைக்கு அவசரமாக கொண்டு செல்லப்பட்டு முதற்கட்ட சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது . பின்னர் மருத்துவர்கள் அவரை உயர் மருத்துவ மையத்திற்குப் பரிந்துரைத்தனர்.
மாவட்ட மருத்துவமனையின் மருத்துவர், விக்கியின் நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார், அவரது கைகள் கிட்டத்தட்ட முழுவதுமாக துண்டிக்கப்பட்டதால் கைகளில் ஆதரவு கவசம் ( Protective Shield ) பொருத்தப்பட்டது, மேலும் அவரது கால்களில் கடுமையான காயங்களும், தலையில் கூர்மையான ஆயுதங்களால் ஏற்பட்ட ஆழமான காயங்களுக்கும் முதற்கட்ட சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, உயர் சிகிச்சை மையத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்.
இந்த தாக்குதலில் உள்ளூர் அரசியல்வாதி ஒருவருக்குத் தொடர்பு உள்ளதாக விக்கியின் குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். குடும்பத்தினரின் புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணையை தொடங்கியுள்ள காவல் துறையினர் பெட்ரோல் பங்கின் சிசிடிவி காட்சிகளையும் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். இதுவரை ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், மேலும் தீவிர விசாரணை நடைபெறுவதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.