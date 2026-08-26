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மே.வங்க அரசின் 100 நாள் ஆட்சி.. 6 அம்ச திட்டம், 3 சிறப்பு குழுக்கள் - சுவேந்து அதிகாரி முக்கிய அறிவிப்பு!

மேற்கு வங்க பாஜக அரசின் 100 நாள் நிறைவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற Zee 24 Ghanta மாநாட்டில், முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி மாநில வளர்ச்சிக்கான 6 அம்ச திட்டத்தையும் 3 சிறப்புக் குழுக்களையும் அறிவித்தார்.

Written ByR Balaji
Published: Aug 26, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:20 PM IST
மே.வங்க அரசின் 100 நாள் ஆட்சி.. 6 அம்ச திட்டம், 3 சிறப்பு குழுக்கள் - சுவேந்து அதிகாரி முக்கிய அறிவிப்பு!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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மே.வங்க அரசின் 100 நாள் ஆட்சி.. 6 அம்ச திட்டங்கள் - சுவேந்து அதிகாரி அறிவிப்பு
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