/மே.வங்க அரசின் 100 நாள் ஆட்சி.. 6 அம்ச திட்டம், 3 சிறப்பு குழுக்கள் - சுவேந்து அதிகாரி முக்கிய அறிவிப்பு!

மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக தலைமையிலான அரசு 100 நாட்களை நிறைவு செய்ததை முன்னிட்டு, Zee 24 Ghanta சார்பில் ‘Sarkarer 100 Din’ என்ற மெகா மாநாடு நடைபெற்றது. இதில் மாநில முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, அரசின் எதிர்கால செயல்பாடுகள் மற்றும் மாநில வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை வெளியிட்டார்.
மாநாட்டில் பேசிய மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரி, 100 நாட்களிலேயே அரசின் செயல்பாடுகளை மதிப்பிட முடியாது என்றும், தற்போது மாநிலத்தை மீண்டும் முன்னேற்ற பாதைக்கு கொண்டு செல்வதே முக்கிய நோக்கம் என்றும் தெரிவித்தார். முந்தைய ஆட்சி மாநிலத்தை கடுமையான நிதி நெருக்கடியில் விட்டுச் சென்றதாகவும், மேற்கு வங்கத்தை தற்சார்பு கொண்ட மாநிலமாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.
மாநாட்டின் முக்கிய அறிவிப்பாக, தொழில் வளர்ச்சி, நிர்வாக முடிவுகள் மற்றும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக 3 சிறப்புக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட உள்ளதாக முதல்வர் தெரிவித்தார்.
தொழில், வர்த்தகம் துறை அமைச்சர் தபஸ் ராய் தலைமையில் தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டதற்கான காரணங்களை ஆய்வு செய்து, புதிய தொழில் கொள்கையை உருவாக்குவதற்கான குழு செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. நிதியமைச்சர் ஸ்வபன் தாஸ்குப்தா தலைமையிலான குழு முந்தைய ஆட்சியில் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் ஊழல் நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்யும் என்றும், தலைமைச் செயலாளர் மனோஜ் அகர்வால் தலைமையிலான மற்றொரு குழு முந்தைய அரசின் முக்கிய நிர்வாக முடிவுகளை ஆய்வு செய்யும் என்றும் சுவேந்து அதிகாரி கூறினார்.
மேற்கு வங்கத்தில் தொழில் நிறுவனங்கள் எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல் செயல்படுவதற்கான சூழலை உருவாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என முதல்வர் தெரிவித்தார்.
எல்லை பகுதிகளில் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதில் எல்லை பாதுகாப்பு படையின் (BSF) பங்கை அதிகரிப்பது குறித்தும் சுவேந்து அதிகாரி பேசினார். ஜாதவ்பூர் பல்கலைக்கழகத்தில் எழுந்துள்ள சர்ச்சைகள் மற்றும் சில மாணவர்கள் தெரிவித்ததாக கூறப்படும் தேசவிரோத கோஷங்கள் குறித்தும் அவர் தனது கருத்துகளை பதிவு செய்தார்.
மாநாட்டில் மேற்கு வங்க சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் சங்கர் கோஷ், நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் அக்னிமித்ரா பால், அமைச்சரவை அமைச்சர் திலீப் கோஷ் உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்றனர்.
சுற்றுலாத்துறையை வளர்ப்பதற்காக ‘Partnership in Progress’ மற்றும் ‘Tourism for All’ ஆகிய கொள்கைகளின் அடிப்படையில் புதிய திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என சங்கர் கோஷ் தெரிவித்தார். நகர்ப்புற நிர்வாகம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் குறித்து அக்னிமித்ரா பாலும், மேற்கு வங்கத்தில் மத்திய அரசின் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்துவது குறித்து திலீப் கோஷும் பேசினர்.
இந்த மாநாடு அரசின் 100 நாள் செயல்பாடுகளை மட்டும் மதிப்பிடும் ஒரு நிகழ்வாக மட்டும் இல்லாமல், மேற்கு வங்கத்தின் தொழில், வேலைவாய்ப்பு, நலத்திட்டங்கள், கல்வி, பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாகம் உள்ளிட்ட எதிர்கால முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கருத்துகளை பகிரும் தளமாகவும் அமைந்தது.