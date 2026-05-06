ZEE News Exclusive: விவசாயிகளின் வயிற்றில் அடிக்கும் பிளைவுட் நிறுவனங்கள்! ரூ. 20,000 கோடி யூரியா ஊழல்..

Urea Scam: ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு மூட்டை உரம் தங்கத்திற்கு இணையானது. அதனை பெறுவதற்கு விவசாயிகள் பல நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டி உள்ளது. விவசாயிகள் சிரமப்பட கூடாது என்பதற்காக மத்திய அரசும் மானியத்தின் மூலம் விலையை 10 மடங்கு குறைத்து வழங்குகிறது. ஆனால் சில பிளைவுட் நிறுவனங்கள் விவசாயிகளின் இந்த மலிவு விலை யூரியாவை திருடுகிறது. இதனால் அரசு பல்லாயிரம் கோடி நஷ்டம் அடைகின்றன.
யூரியா திருட்டு
பிளைவுட் தயாரிப்பில் யூரியா ஒரு முக்கிய மூலப்பொருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த நிலையில்தான், பிளைவுட் நிறுவனங்கள் யூரியாவை அதிக விலை கொடுத்து வாங்குவதற்கு பதிலாக, தங்களின் தொழிற்சாலைகளுக்கு தவையான விவசாயிகளின் மலிவு விலை யூரியாவை தருடுகின்றனர்.
ஒரு கிலோ யூரியா ரூ. 6 மட்டுமே
அதாவது ஒரு மூட்டை யூரியாவின் விலையானது ரூ. 3,800 ஆக உள்ளது. ஆனால் அரசு விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கும் யூரியாவின் விலை 10 மடங்கு குறைவாக ரூ. 266க்கு கொடுக்கப்படுகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ யூரியா ரூ. 6 ஆக உள்ளது. ஆனால் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கிலோ யூரியா ரூ. 80 ஆகும். இந்த விலை மாற்றமே விவசாயிகளின் யூரியாவை குறிவைக்க முக்கிய காரணமாகிறது.
இதனை கண்டறிய ஜீ மீடியா சார்பில் ஒரு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டது. ஹரியாவின் யமுனாநகரில் இது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்ட போது, உர மாஃபியாக்கள் தங்களுக்கென தனி தொடர்புகள் வைத்துள்ளன என்பதும், தரகர்கள், யூரியா உற்பத்தி நிலையங்கள் மற்றும் பிளைவுட் தொழிற்சாலைகள் ஆகியவற்றை இணைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய தொடர்பு சங்கிலி இருப்பது வெட்டவெளிச்சமானது.
ரூ. 20,000 கோடி ஊழல்
இந்த யூரியா மோசடியால், ஆண்டுதோறும் அரசுக்கு சுமார் 20,000 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது. விவசாயிகளுக்கு வரும் மானியத்தை இப்படியான நிறுவனங்கள் தவறாக பயன்படுத்துவதாலும், அரசுக்கு வரும் வருவாயிலும் இழப்பு ஏற்படுகிறது. அதேசமயம், டெல்லி மற்றும் சண்டிகரில் இருந்து ஆய்வு செய்யும் குழு வந்தால், அது தொடர்பான தகவல் முன்கூட்டியே கிடைத்துவிடும் என சிலர் அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களை தெரிவிக்கின்றனர். இதன் மூலம் இந்த யூரியா முறைகேடு எந்த அளவிற்கு ஆழமாக பரவி இருக்கிறது என்பது தெள்ளத்தெளிவாகிறது.
