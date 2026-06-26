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வாழ்க்கையிலும் பிசினஸிலும் தேங்கி நிற்கிறீர்களா? உங்களுக்கு வழிகாட்ட வருகிறார் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா

டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா தொகுத்து வழங்கும் 'சச்' நிகழ்ச்சியின் 3வது சீசன், கல்லூரி வளாகங்களைத் தாண்டி இந்தியாவின் கிராமப்புறங்கள் மற்றும் சிறு நகரங்களைச் சென்றடைய உள்ளது. ஜூன் 28 முதல் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இரவு 10 மணிக்கு ஜீ நியூஸ் மற்றும் ஜீ மீடியா நெட்வொர்க் சேனல்களில் இது ஒளிபரப்பப்படும். இதில் புதுமையான சிந்தனைகள், விவசாயம், AI மற்றும் தொழில்முனைவு குறித்து விவாதிக்கப்படவுள்ளது.

Written ByZEE TAMIL NEWSEdited By:Shiva Murugesan
Published: Jun 26, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:46 PM IST
வாழ்க்கையிலும் பிசினஸிலும் தேங்கி நிற்கிறீர்களா? உங்களுக்கு வழிகாட்ட வருகிறார் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா
Image Credit: Dr Subhash Chandra ShowSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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