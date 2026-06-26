/வாழ்க்கையிலும் பிசினஸிலும் தேங்கி நிற்கிறீர்களா? உங்களுக்கு வழிகாட்ட வருகிறார் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா

Dr Subhash Chandra Show: சில கேள்விகள், சில கனவுகள் மற்றும் இளைஞர்களுடனான உண்மையான உரையாடலுடன் தொடங்கிய 'சச்: தி சுபாஷ் சந்திரா ஷோ' (SACH: The Subhash Chandra Show) புதிய பரிமாணத்துடன் மீண்டும் வருகிறது. ZEE குழுமத்தின் நிறுவனரும், முன்னாள் ராஜ்யசபா உறுப்பினருமான டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா, கல்லூரி வளாகங்களில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களின் கருத்துக்களைக் கேட்டு, அவர்களின் கனவுகளைப் புரிந்துகொண்டு, தனது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார். தற்போது இந்த உரையாடல் புதிய பாதைகளையும் திசைகளையும் நோக்கி நகரவுள்ளது. கல்லூரி வளாகங்களைத் தாண்டி, சிறிய நகரங்கள், கிராமப்புறங்கள் என இந்தியாவின் மூலை முடுக்கெல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சி சென்றடையப் போகிறது.
டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா தனது பிரபலமான உரையாடல் நிகழ்ச்சியின் மூன்றாவது சீசனுடன் (SACH Season 3) மீண்டும் பார்வையாளர்களைச் சந்திக்க வருகிறார். ஜூன் 28 முதல் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இரவு 10 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் இந்த நிகழ்ச்சியில், டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா நாட்டின் பல்வேறு தரப்பு மக்களுடன் கலந்துரையாடுவார். இதில் இளைஞர்களின் புதிய சிந்தனைகள் முதல், ஓய்வு பெற்றவர்களின் வாழ்க்கைப் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகள் வரை விவாதிக்கப்படும். இந்நிகழ்ச்சி ஜீ நியூஸ் (Zee News) மட்டுமன்றி, ஜீ மீடியா (Zee Media) நெட்வொர்க்கின் பிற சேனல்களிலும் ஒளிபரப்பப்படும். மேலும், ZEE-5 ஓடிடி தளத்திலும் இதை நேரலையாகக் காணலாம்.
'SACH' புதிய சீசன் என்பது வெறும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி மட்டுமல்ல; இது நாட்டின் பல்வேறு தரப்பு மக்களிடையே உரையாடல், ஊக்கம் மற்றும் நேர்மறை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு முக்கிய தளமாகும். இந்த முறை நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் முன்னெப்போதையும் விட பரந்ததாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்பு கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தப்பட்ட நிலையில், இப்போது சிறிய நகரங்கள், கிராமப்புறங்களை நோக்கி நகர்கிறது. முதன்முறையாக கிராமப்புற இந்தியாவின் குரலுக்கு இந்த மேடையில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். கிராமங்கள் மற்றும் சிறிய நகரங்களின் வெற்றிக் கதைகள், உள்ளூர் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சமூக மாற்றத்தின் உதாரணங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் முக்கிய அங்கமாக இருக்கும்.
இந்நிகழ்ச்சியில் தொழில்முனைவு, கல்வி, செயற்கை நுண்ணறிவு (AI), தலைமைத்துவம், ஆன்மீகம், தகவல் தொடர்பு திறன், விவசாயம், சமூக மேம்பாடு, நெறிமுறைகள் மற்றும் எதிர்கால வேலைவாய்ப்புகள் போன்ற தலைப்புகளில் விவாதங்கள் நடைபெறும். இதன் மூலம் இளைஞர்கள், மாணவர்கள், தொழில்முனைவோர் மற்றும் வருங்காலத் தலைவர்கள் மாறிவரும் உலகில் தங்களின் இலக்குகள், தன்னம்பிக்கை மற்றும் திசையைப் பற்றிய நடைமுறை வழிகாட்டதலைப் பெற முடியும். நாடு முழுவதும் உள்ள மக்களுடன் அவர்களின் லட்சியங்கள், சவால்கள், தனிநபர் வளர்ச்சி மற்றும் தேசக் கட்டமைப்பு போன்ற முக்கிய தலைப்புகளில் அர்த்தமுள்ள விவாதங்களை ஊக்குவிப்பதே இந்த ஷோவின் நோக்கமாகும்.
'சச்' சீசன் 3 இன் மற்றொரு தனிச்சிறப்பு என்னவென்றால், முதன்முறையாக நீங்கள் 'சாரதி' (Sarthi) என்ற சிந்தனைத் தளத்தின் மூலம் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவுடன் நேரடியாக இணையலாம். இதில் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா உங்கள் 'சாரதியாக' (வழிகாட்டியாக) செயல்படுவார். வாழ்க்கையின் முக்கிய திருப்பங்கள், சவால்கள் மற்றும் இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் மக்களுக்குத் தனது அனுபவ அறிவு, விவேகம் மற்றும் அர்த்தமுள்ள வழிகாட்டுதலை வழங்குவதே அவரது நோக்கமாகும்.
அவரது பல தசாப்த கால அனுபவத்திலிருந்து பிறந்த அறிவையும் வழிகாட்டுதலையும் அனைவரும் பெறும் வகையில் இந்த முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. sach.org.in/sarthi என்ற இணையதளம் மூலம் மக்கள் அவரது கருத்துக்களுடன் இணைந்து, வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்களில் ஒரு நடைமுறை மற்றும் தொலைநோக்குப் பார்வையை வளர்த்துக் கொள்ளலாம்.
'சச்' சீசன் 3 இப்போது உங்கள் நகரங்களுக்கும் உங்கள் பெரிய கனவுகளுக்கும் விரிவடைகிறது. இந்த பயணத்தில் உங்களின் 'சாரதியாக' இருப்பதே எனது நோக்கம். உங்கள் கனவுகளுக்கு இறக்கைகள் கொடுக்கும் ஏதேனும் புதுமையான யோசனை உங்களிடம் இருந்தால், அல்லது வாழ்க்கை மற்றும் வணிகத்தின் எந்தவொரு கட்டத்திலும் நீங்கள் தேங்கி நிற்பதாக உணர்ந்தால், இந்த பயணத்தில் நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்.