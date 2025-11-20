English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  20களில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள சொல்லும் ஸ்ரீதர் வேம்பு! ராம்சரண் மனைவி பதிலடி..

20களில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள சொல்லும் ஸ்ரீதர் வேம்பு! ராம்சரண் மனைவி பதிலடி..

Sridhar Vembu Marry Early Upasana Reply : நடிகர் ராம்சரணின் மனைவி உபாசனா, சமீபத்தில் வெளியிட்டிருந்த பதிவிற்கு ZOHO நிறுவனத்தின் தலைவர் ஸ்ரீதர் வேம்பு கொடுத்திருக்கும் பதில், பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 20, 2025, 06:37 PM IST
  • ஸ்ரீதர் வேம்புவின் சர்ச்சை கருத்து!
  • உபாசனா பதில்!
  • இதோ முழு விவரம்..



Sridhar Vembu Marry Early Upasana Reply : கடந்த இரண்டு நாட்களாக, “இளைஞர்கள் 20களுக்குள் திருமணம் செய்து குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்” என ZOHO நிறுவன தலைவர் ஸ்ரீதர் வேம்பு கூறிய விஷயம்தான் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இவரது கருத்து, பெரும் விமர்சனத்திற்கும் உள்ளாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

உபாசனா பாேட்ட போஸ்ட்..!

நடிகர் ராம் சரணின் மனைவி, உபாசனா, தொழிலதிபராகவும் இருக்கிறார். இவர், தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் தான் ஐஐடி ஹைதராபாத்திற்கு சென்றிருந்த வீடியோவை பகிர்ந்திருக்கிறார். அதில், தான் ”யாருக்கெல்லாம் திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பம் இருக்கிறது?” என்று கேட்டபோது, ஆண்கள் நிறைய பேரெ கைகளை தூக்கியதாகவும், பெண்கள் யாரும் கையை தூக்கவில்லை என்றும் கூறியிருக்கிறார். இது தன்னை ஆச்சரியப்படுத்தியதாகவும், கூறியிருக்கிறார். “இதுதான் புதிதாக முன்னேறிய இந்தியா. உங்கள் குறிக்கோளை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளுங்கள், அதை செய்தால் உங்களை யாராலும் தடுக்க முடியாது” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதற்கு பலரும், பலவிதமான கமெண்ட்களை பதிவிட்டு வந்தனர். இதற்கு ஸ்ரீதர் வேம்புவும் ரிப்ளை செய்திருக்கிறார்.

ஸ்ரீதர் வேம்பு சொன்ன விஷயம்!

ஸ்ரீதர் வேம்பு, உபாசனாவிற்கு கொடுத்திருக்கும் ரிப்ளை : ”நான் சந்திக்கும் இளம் தொழில்முனைவோர், ஆணாக இருந்தாலும் பெணாக இருந்தாலும் திருமணம் செய்துகொண்டு 20 வயதில் குழந்தைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளவும், அதைத் தள்ளிப்போடாமல் இருக்கவும் நான் அறிவுறுத்துகிறேன்.

சமூகத்திற்கும் தங்கள் சொந்த மூதாதையர்களுக்கும் மக்கள்தொகை கடமையைச் செய்ய வேண்டும் என்று நான் அவர்களிடம் கூறுகிறேன். இந்தக் கருத்துக்கள் விசித்திரமாகவோ அல்லது பழமையானதாகவோ தோன்றலாம், ஆனால் இந்தக் கருத்துக்கள் மீண்டும் எதிரொலிக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்” என்று கூறியிருக்கிறார்.

உபாசனா பதிலுக்கு வெளியிட்டுள்ள பதிவு!

“ஆரோக்கியமான விவாதத்தைத் தூண்டியதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் & உங்கள் மரியாதைக்குரிய பதில்களுக்கு நன்றி. நீங்கள் அனைவரும் பேசிக்கொண்டிருக்கும் சலுகைகளின் இன்பங்கள்/அழுத்தங்கள் குறித்து நான் எனது கருத்துக்களைக் கூறும்போது காத்திருங்கள். எனது படங்களைப் பார்க்க மறக்காதீர்கள்! சரியான கருத்துகளைச் சொல்ல உதவும் மிக முக்கியமான உண்மைகள் இதில் உள்ளன” என்று கூறியிருக்கிறார்.

கூடவே சில கேள்விகளையும் அவர் முன்வைத்திருக்கிறார். “ஒரு பெண், காதலினால் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பதும், சமூக அழுத்தங்களினால் திருமணம் செய்துகொள்ள வேண்டாமென நினைப்பதும் தவறா? தனக்கான ஆளை பார்க்கும் வரை காத்திருப்போம் என்று அவள் நினைப்பது தவறா? தனது சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில் எப்போது குழந்தை பெற வேண்டும் என்பதை ஒரு பெண் தானே தேர்வு செய்வது தவறா?திருமணம் அல்லது சீக்கிரம் குழந்தை பெறுவது மட்டுமே வாழ்க்கையின் இலக்கு என்று எண்ணாமல், தனது குறிக்கோள்கள் மற்றும் தொழில் மீது கவனம் செலுத்துவதில் ஒரு பெண்ணுக்கு எது தவறு?” என்று கேட்டிருக்கிறார்.

தொடர்ந்து, “நான் 27 வயதில், எனது முடிவில், காதலுக்காக திருமணம் செய்தேன். 29-வது வயதில், தனிப்பட்ட மற்றும் மருத்துவ காரணங்களுக்காக என் முட்டை அணுக்களை ஃப்ரீஸ் செய்ய முடிவு செய்தேன். இதுபற்றி நான் எப்போதும் திறந்த மனதுடன் பேசி வந்தேன், இது மற்ற பெண்கள் தங்களுக்கான விருப்பங்களை ஆராய ஊக்குவிக்கிறது. (அதற்காக சொல்லிக்கிறேன் — அது Apollo-வில் இல்லை)

36-வது வயதில் என் முதல் குழந்தையை வரவேற்றேன், இப்போது 39-வது வயதில் இரட்டைக் குழந்தைகளை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். என் பயணத்தின் முழுவதும், தொழிலையும் திருமணத்தையும் சமமாக முக்கியத்துவத்துடன் பார்த்துள்ளேன், ஏனெனில் உறுதியான, மகிழ்ச்சியான சூழல் குடும்பத்தை வளர்க்கும்போது மிகவும் முக்கியம். எனக்குப் பார்த்தால், திருமணமும் தொழிலும் ஒருவரை ஒருவர் போட்டியிடும் முன்னுரிமைகள் அல்ல, அவை இரண்டும் நிறைவான வாழ்க்கையின் மிகவும் அர்த்தமான பகுதிகள். ஆனால் காலக்கெடுவை நான் தான் முடிவு செய்கிறேன்! அது சலுகை இல்லை —அது என் உரிமை” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

மேலும் படிக்க | பீகார் அரசியலின் சாணக்கியர்: நிதிஷ் குமார் 10 முறை முதல்வரானது எப்படி? முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | இலவச விநியோகம் தொடர வேண்டுமா? ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அரசின் புதிய e-KYC விதி

