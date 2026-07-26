/தர்மேந்திர பிதான் ராஜினாமா..X-ல் பொங்கியெழுந்த ஸ்ரீதர் வேம்பு! ரொம்ப Feel பண்றாரே..

Dharmendra Pradhan Sridhar Vembu : நீட் தேர்வில் நடந்த முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று காக்ரோச் ஜனதா கட்சி, தொடர் போராட்டம் நடத்தி வந்தது. 30 நாட்களுக்கும் மேல் தொடர்ந்த இந்த போராட்டத்தின் விளைவாக, தர்மேந்திர பிரதான் நேற்று தன்னுடைய பதவியில் இருந்து விலகினார். இவர் பதவி விலகியதை அடுத்து, போராட்டக்களத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள்-இளைஞர்கள் பலர் அதை கொண்டாடி தீர்த்தனர். அதே சமயத்தில், தர்மேந்திர பிரதானின் நலம் விரும்பிகள் மற்றும் நண்பர்களுக்கு, இந்த விஷயம் கடும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதனால், அவர்கள் சோக ஸ்டேடஸ் மற்றும் பதிவுகளை போட்டு வருகின்றனர். சமீபத்தில் Zoho நிறுவனத்தின் நிறுவன் ஸ்ரீதர் வேம்பு, இது குறித்து பதிவிட்டிருந்தார்.
இந்தியாவின் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், இன்றைய இந்திய இளைஞர்களை ‘கரப்பான்பூச்சி’ (Cockroach) என்று கூறியதன் விளைவாக, இன்று நாட்டில் பெரும் மாற்றமே ஏற்பட்டுள்ளது. நீதிபதி தங்களை அப்படி அழைத்ததால் கோபப்பட்டு சில இளைஞர்கள் ஆரம்பித்ததுதான், ‘காக்ரோச் ஜனதா கட்சி’. இதில் முக்கியம் வாய்ந்தவர், வெளிநாட்டில் படித்து வந்த அபிஜித் தீப்கே. இவர்கள் உருவாக்கிய இந்த கட்சியில், சில நாட்களில் பல லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் தங்களை உறுப்பினர்களாக இணைத்துக்கொண்டனர். இந்த கட்சி அத்துடன் நின்றுவிட வில்லை.
இதுவரை நீட் தேர்வில் நடந்த முறைகேடுகளை கண்டித்தும், இது போன்ற பிற நுழைவு தேர்வுகளில் நடந்த முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று, கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று முழக்கங்களை எழுப்பி, 30 நாட்களுக்கும் மேலாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இவர்களுக்கு ஆதரவாக சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக், 25 நாட்களுக்கும் மேலாக உண்ணாவிரத போராட்டம் மேற்கொண்டு வந்தார்.
சோனம் வாங்சுக்கை வலுக்கட்டாயமாக பாேலீசார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றதும், போராட்டக்காரர்கள் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணிக்கு செல்லும் போது அவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தி, கண்ணீர் புகைகுண்டுகள் வீசியதும் போராட்டம்-வன்முறையாக மாற வழி வகுத்தது. அந்த சமயத்திலும், மாணவர்கள் விட்டிக்கொடுக்காமல் தங்கள் கோரிக்கைகளில் நிலையாக நின்று போராட்டங்களை நடத்தினர். இதன் விளைவாக, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், தன் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனை போராட்டக்காரர்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடினர். இது அவர்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி என, அவர்களுக்கு ஆதரவாக அத்தனை பேர் கொண்டாடியும் வருகின்றனர்.
Zoho நிறுவனர் மற்றும் முன்னாள் தலைமை செயல் அதிகாரியாக இருந்தவர், ஸ்ரீதர் வேம்பு. எப்போதும் தன் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளை பதிவிட்டு, பின்னர் கமெண்ட் செக்ஷனில் வாங்கிக்கட்டிகொள்வதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறார். இவர் தர்மேந்திர பிரதானின் பதவி விலகல் குறித்து தன்னுடைய எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார்.
அதில், தர்மேந்திர பிரதான் தனக்கு தெரிந்ததில் ஒரு நல்ல பொது ஊழியர்களில் ஒருவர் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மேலூம்ம், நாட்டின் இளைஞர்கள் மீதும், குறிப்பாக கிராமப்புற மாணவர்கள் மீதும் மிகுந்த அக்கறை கொண்டவர் இவர் என்று கூறும் அவர் அங்குள்ள இளைஞர்களின் திறன்களை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என பலமுறை தாங்கள் இருவரும் விவாதித்திருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.
Shri Dharmendra Pradhan is one of the finest public servants I know. He cares deeply about the youth of this nation, and particularly about rural students. We have had many discussions on how to better skill our rural youth.— Sridhar Vembu (@svembu) July 25, 2026
I am sad to see him resign. He has put the nation…
அவர் பதவி விலகுவதை கண்டு தான் வருந்துவதாக தெரிவித்திருக்கும் ஸ்ரீதர் வேம்பு, அவர் சுயநலத்தை விட நாட்டிற்கே முன்னுரிமை அளித்திருப்பதகவும், அவர் மீது தனக்கு இருந்த மரியாதை இன்னும் அதிகரித்திருப்பதாக கூறியிருக்கிறார்.
கடைசியில், ”பிரதான் ஜி, உங்கள் சேவைக்கு நன்றி, உங்கள் நற்பணியை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து செல்லுங்கள்” என்று பதிவிட்டிருக்கிறார்.
தர்மேந்திர பிரதானின் பதவி விலகல், நீட் தேர்வு சரியான முறையில் நடைபெற வேண்டும் என்று நீண்ட நாட்களாக போராடி வந்த மாணவர்களின் பெரும் வெற்றியாக பார்க்ப்படுகிறது. ஆனால், ஸ்ரீதர் வேம்பு முன்வைக்கும் கருத்துகளை பார்க்கும் போது, இத்தனை ஆயிரம் மாணவர்கள் சேர்ந்து நடத்திய ஒரு போராட்டத்தை ஸ்ரீதர் வேம்பு தர்மேந்திர பிரதான் குறித்து உயர்வாக பேசுவதன் மூலம் அமதிக்கிறாரோ என்கிற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. இந்த பதிவின் கமெண்ட் செக்ஷனில் பல பேர் ஸ்ரீதர் வேம்புவின் சித்தாந்தத்தையும், அடிப்படையான கொள்கை கோட்பாாடுகளையும் கேள்வி கேட்டுவருகின்றனர்.