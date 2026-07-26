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தர்மேந்திர பிதான் ராஜினாமா..X-ல் பொங்கியெழுந்த ஸ்ரீதர் வேம்பு! ரொம்ப Feel பண்றாரே..

Dharmendra Pradhan Sridhar Vembu : இந்திய வரலாற்றில் முதன்முறையாக, பல ஆயிரம் இளைஞர்கள் பெருந்திரளாக ஒன்று சேர்ந்து செய்த ஒரு போராட்டம் உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது. இதன் காரணமாக, ஆட்சியில் இருக்கும் ஒரு முக்கிய மத்திய அமைச்சர் பதவி விலகி இருப்பதை விமர்சித்து, பாஜக ஆதரவாளர்கள் மற்றும் RSS கொள்கை உடையவர்கள் பலர் தங்களது விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர். அதில் முக்கியமான இருவர் குறித்து இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 26, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:22 AM IST
தர்மேந்திர பிதான் ராஜினாமா..X-ல் பொங்கியெழுந்த ஸ்ரீதர் வேம்பு! ரொம்ப Feel பண்றாரே..
Image Credit: Sridhar Vembu On Dharmendra Pradhan | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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