குளிர்காலத்தில் வேர்க்கடலை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் அற்புத நன்மைகள்

Peanuts Benefits In Winter: குளிர்காலம் நெருங்கி வருவதால், மக்கள் சூடான மற்றும் சுவையான சாப்பிட அதிகம் விரும்புவார்கள். இதற்கு வேர்க்கடலை ஒரு பிரபலமான தேர்வாகும். அவை உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும் என்றும் கருதப்படுகிறது. குளிர்காலத்தில் அவற்றை சாப்பிடுவது பல நன்மைகளை அளிக்கும். ஏனெனில் அவற்றில் புரதம் நிறைந்துள்ளது, இது குளிர்காலத்தில் அவசியம் ஆகும். எனவே தினமும் 100 கிராம் வேர்க்கடலை சாப்பிடுவதால் நீங்கள் என்ன மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
தினமும் 100 கிராம் வேர்க்கடலை சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்
1. எலும்புகளை வலுப்படுத்துகிறது
குளிர்காலத்தில் தினமும் 100 கிராம் வேர்க்கடலை சாப்பிடுவது உங்கள் எலும்புகளை வலுப்படுத்தும். அவை வலுவான உடலை உருவாக்க உதவியாக இருக்கும். அவை மிகவும் சுவையாகவும் இருக்கும்.
2. நினைவாற்றலை மேம்படுத்துகிறது
தினமும் 100 கிராம் வேர்க்கடலை சாப்பிடுவது உங்கள் நினைவாற்றலை மேம்படுத்த உதவும். வேர்க்கடலையில் உள்ள ஒமேகா-6 கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் உங்கள் மூளையில் உள்ள நரம்புகளை வலுப்படுத்துகின்றன.
3. ஊட்டச்சத்துக்களின் களஞ்சியம்
தினமும் 100 கிராம் வேர்க்கடலை சாப்பிடுவது உங்களுக்கு புரதம், ஒமேகா-3 மற்றும் ஒமேகா-6 கொழுப்பு அமிலங்கள், நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் பல ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குகிறது. வேர்க்கடலையில் முட்டைகளை விட அதிக புரதம் சத்து உள்ளது.
4. புரதக் குறைபாட்டை நீக்குதல்
குளிர்காலத்தில் தினமும் 100 கிராம் வேர்க்கடலை சாப்பிடுவது புரதக் குறைபாட்டைப் போக்க உதவும்.
5. ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள்
வேர்க்கடலையில் பெரும்பாலும் மோனோசாச்சுரேட்டட் (Monounsaturated) மற்றும் பாலிஅன்சாச்சுரேட்டட் (Polyunsaturated) கொழுப்புகள் உள்ளன, அவை இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.
6. வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள்
வேர்க்கடலையில் மெக்னீசியம், மாங்கனீசு, பொட்டாசியம், பாஸ்பரஸ், வைட்டமின்கள் மற்றும் இரும்புச் சத்து போன்ற பல முக்கியமான தாதுக்களும் வைட்டமின்களும் உள்ளன.
7. கருப்பை ஆரோக்கியம்
பெண்களுக்கு கருப்பையின் செயல்பாட்டை சீராக்கவும், கட்டிகள் வராமல் தடுக்கவும் உதவும் என்று கருதப்படுகிறது.
8. எடை மேலாண்மை
வேர்க்கடலையில் உள்ள புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து ஆகியவை திருப்தியை அளித்து, அதிகப்படியான உணவு உண்பதைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
