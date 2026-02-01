English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
பாஸ்போர்ட் புது அப்டேட்! 2026ல் வந்த புது ரூல்ஸ்..இனிமே எல்லாம் கஷ்டம்

2026 Passport New Rules : 2026ல் புது மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இதை, நாடு விட்டு நாடு செல்லும் மில்லியன் கணக்கானோர் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 1, 2026, 05:11 PM IST
2026 Passport New Rules : 2026ல், பாஸ்போர்ட்டில் பலவிதமான புதுப்புது மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இவற்றை, நாடு விட்டு நாடு பயணம் செய்யும் இந்தியர்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். நீங்கள் புதிதாக பாஸ்போர்ட் அப்ளை செய்ய வேண்டும் என்றாலும்,, பழைய பாஸ்போர்டை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்றாலும் இதை தெரிந்து வைத்துக்கொள்வது கட்டாயம் ஆகும். அரசு, இந்த மாற்றங்களை ஏற்படுத்த பாதுகாப்பு காரணங்கள், விண்ணப்பங்களின் தவறுகளை சரி செய்வது உள்ளிட்ட காரணங்களுக்காக கொண்டு வந்துள்ளது. இங்கு, என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது என்பதை எளிதாக புரிந்து கொள்ளும் வகையில் இந்த பதிவு விவரிக்கிறது. 

டிஜிட்டல்:

இந்தியாவில் பல்வேறு முக்கிய விஷயங்கள் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டு விட்டன. இதையடுத்து, பாஸ்போர்டிலும் இதே முறை அணுகப்படுகிறது. விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்தல், விண்ணப்பத்தை புக்கிங் செய்தல், உங்கள் விண்ணப்பத்தை சரி பார்த்தல் என அனைத்தும் ஆன்லைன் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. நேரில் செய்யும் வேலைகள் கணிசமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இது, நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவதோடு, மனித தவறுகளையும் குறைக்கிறது. இருப்பினும், விண்ணப்பத்தாரர்கள் சரியாக விண்ணப்பங்களை முழுமை செய்ய வேண்டும். 

சான்றிதழ்கள்:

சான்றிதழ்களை சரிபார்த்தல் முன்பை விட இப்போது இன்னும் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து சான்றிதழ்களும் உண்மையாக மற்றும் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். ஆதார் கார்ட் சரிபார்த்தல், டிஜிட்டல் பிறப்பு சான்றிதழ், முகவரி சான்று போன்றவை கண்டிப்பாக இருந்தே ஆக வேண்டும். பெயரில் ஏதாவது பிரச்சனை, பிறப்பு தேதி அல்லது முகவரியில் ஏதேனும் மாறுதல்கள் இருந்தால் அது தாமதத்திற்கு வழிவகுக்கும். ஸ்கேன் செய்யும் போது சரியான புகைப்படத்தை பதிவிடாதது கூட விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட காரணமாக அமையும். 

வலிமையான அடையாள சரிபார்ப்பு:

2026ஆம் ஆண்டில், பாஸ்போர்டிற்கான அடையாள சரிபார்ப்பு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மோசடி மற்றும் நகல்களை தவிர்க்க, அரசாங்க தளர்வுகளற்ற சரிபார்ப்பு நடைமுறைய கொண்டு வந்துள்ளது. சிறிய எழுத்துப்பிழை, சான்றுகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள், தனிப்பட்ட விவரங்களை தனியாக கொடுத்திருத்தல் உள்ளிட்டவை இருந்தால், அந்த விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

காவல்துறை சரிபார்ப்பு:

பொதுவாக பாஸ்போர்ட் விண்ணப்பிக்கும் போது காவல்துறை தரப்பில் இருந்து சரிபார்க்கப்படும். இது, 2026க்கு முன் தாமதப்படுத்தப்பட்டு வந்தது. இப்போது டிஜிட்டல் முறையிலேயே காவல் சரிபார்ப்பு நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உங்கள் வீட்டிற்கு அருகில் இருக்கும் காவல் நிலையத்திற்கு மெசேஜ் மூலமாக சரிபார்ப்புக்கான தகவல் பகிரப்படுவதால், இந்த ப்ராசஸ் சீக்கிரமாக முடியும்.

செயலாக்க காலக்கெடு:

செயலாக்க காலக்கெடு இப்போது முன்பை விட தெளிவாக உள்ளது. இதனால்  விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணம் என கூறப்படுகிறது. தக்கல் பாஸ்போர்ட் அல்லது எப்போதும் விண்ணப்பிக்கப்படும் பாஸ்போர்ட் என அனைத்திற்கான காலக்கெடு மற்றும் கடைசி தேதி ஆகியவை தெளிவாக காண்பிக்கப்படுகின்றன. 

இளம் வயதினருக்கான பாஸ்போர்ட்:

18 வயது மிகாதவர்களுக்கான விதிமுறைகளில் பல்வேறு மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. அதாவது, குழந்தைக்கு பாஸ்போர்ட் விண்ணப்பிக்கிறோம் என்றால், அவர்களின் பெற்றோர் அல்லது சட்டரீதியான பாதுகாவலரிடம் இருந்து சம்மதமானது தேவைப்படுகிறது. ஒரு சில நேரங்களில், அந்த வயது வராதோர் ஒரே ஒரு பெற்றோரால் வளர்க்கப்படும் பட்சத்தில், இன்னும் சில உறுதி ஆவணங்கள் தேவைப்படுகிறது. 

புதுப்பித்தல்:

2026ல் பாஸ்போர்ட் புதுப்பித்தல் எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, தனிப்பட்ட விவரங்களில் பெரிய மாற்றங்கள் இல்லாத விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இது நல்ல செய்தியாகும். இதனால் நேரம் மிச்சமாவதுடன், ஆன்லைனிலேயே அலைச்சல் இல்லாமல் அனைத்தையும் முடித்து விடலாம்.

Passport Rules2026 RulesPassport renewal

