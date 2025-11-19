English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • 2026 புத்தாண்டு: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ரொம்ப மோசம்.. கவனமா இருக்கனும்!

2026 புத்தாண்டு: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ரொம்ப மோசம்.. கவனமா இருக்கனும்!

2026ஆம் ஆண்டில் பல முக்கிய கிரகங்களின் நிலைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளதால், குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் என கூறப்படுகிறது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 19, 2025, 01:25 PM IST
  • 2026 ராசி பலன்
  • சில ராசிகளுக்கு சிக்கல்
  • முழு விவரம்

2026ஆம் அண்டு தொடங்க இன்னும் சரியாக 40 நாட்களே உள்ளன. வரும் இந்த புத்தாண்டில் பல முக்கிய கிரகங்களின் நிலைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. ஜோதிடத்தின் படி, இந்த கிரகங்களின் பெயர்ச்சிகளும் நிலைகளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் வலுவான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக ராகு, கேது, சனி, குரு போன்ற கிரகங்கள் ஒரு ராசியில் நீண்டகாலம் பயணம் செய்யும். இதன் காரணமாக சிறிய மாற்றங்களும் பலரின் வாழ்வில் பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்த கூடும். 

அடுத்த ஆண்டில் சனி பகவான் மீன ராசியில் இருப்பார். குரு பகவான் மிதுனம், கடகம், சிம்மம் ராசிகளில் பயணிப்பார். இது ராசிக்காரர்களுக்கு தனித்துவமான பலன்களை அளிக்கும். ராகு முதலில் கும்ப ராசியிலும் பின்னர் மகர ராசியிலும் இருப்பார்.

மேஷம் ராசி

2026 ஆம் ஆண்டு மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சவாலானதாக இருக்கும். ஏழரை சனி நடப்பதால் கடுமையான சிரமங்கள், முன்னெச்சரிக்கை தேவைப்படும் பணியிட சிக்கல்கள் ஏற்படும். எனவே கவனமுடன் இருக்க வேண்டும். மேலும், அதிக செலவுகள் இருக்கக் கூடும். 

சிம்மம் ராசி

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 ஆம் ஆண்டு அவ்வளவு சிறப்பானதாக இருக்காது. வேலையில் அதிக சிரமங்கள் ஏற்படலாம். அஷ்டம சனி காரணமாக மனநிலை மற்றும் ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கும். வேலை மற்றும் முதலீடுகளிலும் தடைகள் அதிகம் காணப்படும். எனவே முன்னெச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டால் நன்றாக இருக்கும். 

தனுசு ராசி  

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி இழப்புகள், தேவையில்லாத அதிக செலவுகள், பணியிட சிரமங்கள், வணிகத்தில் பிரச்சனைகள், மற்றும் ஆரோக்கியம் மோசமடையும். இப்படி தனுசு ராசிக்காரர்கள் பல பிரச்சனைகளை சந்திப்பார்கள். குறிப்பாக 2026ஆம் ஆண்டில் மருத்துவ செலவுகள் உயர்வதால் நிதி பற்றாக்குறைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.

இவ்வாறான கிரக பெயர்ச்சிகளால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மிக்க சாதனைகள், மற்றவர்களுக்கு சிரமங்கள் ஏற்படும். 2026ஆம் ஆண்டின் கிரக நிலைகள் மற்றும் பெயர்ச்சிகள் வாழ்வின் பல்வேறு துறைகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது ஜோதிட கணிப்புகளின் கருத்தாக இருக்கிறது. 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. 

மேலும் படிக்க: கஜகேசரி யோகம்: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்!

மேலும் படிக்க: டிசம்பரில் 4 முறை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்!

