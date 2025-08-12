English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IRCTC Tour Package: 9 நாட்களில் 5 ஜோதிர்லிங்க யாத்திரை: ஐஆர்சிடிசி டூர் பேக்கேஜ்

IRCTC tour package 2025: IRCTC உங்களுக்காக மிகவும் அற்புதமான மற்றும் மலிவு விலையில் ஒரு டூர் பேக்கேஜ் ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் கீழ், நீங்கள் ஜோதிர்லிங்கத்தைப் பார்வையிடும் வாய்ப்பைப் பெறுவீர்கள்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 12, 2025, 10:00 PM IST
  • நாக்பூர்: ஸ்ரீ சுவாமிநாராயண் கோயில்
  • உஜ்ஜைன்: மகாகாலேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம்
  • ஓம்காரேஷ்வர்: ஓம்காரேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம்

Trending Photos

கூலி பட விழாவில் ரஜினி அணிந்திருந்த வாட்ச்..விலை என்ன தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
கூலி பட விழாவில் ரஜினி அணிந்திருந்த வாட்ச்..விலை என்ன தெரியுமா?
13 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சினிமாவுக்கு திரும்பும் சமீரா ரெட்டி... மகன் சொன்ன ஒரு கேள்வி தான் காரணம்!
camera icon9
Sameera Reddy
13 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சினிமாவுக்கு திரும்பும் சமீரா ரெட்டி... மகன் சொன்ன ஒரு கேள்வி தான் காரணம்!
சென்னை டூ கொடைக்கானல்: தமிழக அரசின் 3 நாள் சுற்றுலா - கட்டண விவரம் இதோ!
camera icon8
TTDC
சென்னை டூ கொடைக்கானல்: தமிழக அரசின் 3 நாள் சுற்றுலா - கட்டண விவரம் இதோ!
8வது ஊதியக்குழு: 54% ஊதிய உயர்வு உறுதி.... குட் நியூஸ் கொடுத்த தரகு நிறுவனங்கள்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: 54% ஊதிய உயர்வு உறுதி.... குட் நியூஸ் கொடுத்த தரகு நிறுவனங்கள்
IRCTC Tour Package: 9 நாட்களில் 5 ஜோதிர்லிங்க யாத்திரை: ஐஆர்சிடிசி டூர் பேக்கேஜ்

IRCTC Tour Package: மதப் பயணங்களில் ஆர்வமுள்ள சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உள்ளது, ஏனெனில் IRCTC PANCH (05) JYOTIRLINGA DARSHAN என்கின்ற அற்புதமான சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு குடும்பத்துடன் பயணம் செய்வதற்காக சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டூர் பேக்கேஜின் கீழ், ஜோதிர்லிங்க தரிசன மகாகாலேஷ்வர், ஓம்காரேஷ்வர், திரிம்பகேஷ்வர், பீமாசங்கர், கிரிஷ்ணேஷ்வர் ஆகியவற்றைப் பார்வையிட உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த இடங்கள் இந்த டூர் பேக்கேஜின் கீழ் உள்ளன-

நாக்பூர்: ஸ்ரீ சுவாமிநாராயண் கோயில்
உஜ்ஜைன்: மகாகாலேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம்
ஓம்காரேஷ்வர்: ஓம்காரேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம்
நாசிக்: திரிம்பகேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம்
புனே: பீமாசங்கர் ஜோதிர்லிங்கம்
ஔரங்காபாத்: கிரிஷ்ணேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம்

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு 9 பகல் மற்றும் 8 இரவுகளைக் கொண்டுள்ளது. வரும் ஆகஸ்ட் 16, 2025 அன்று நாக்பூர் ரயில் நிலையத்தை அடைந்து, அங்கு உங்களுக்கு தங்குமிடம் கொடுக்கப்படும். இதற்குப் பிறகு, ஸ்ரீ சுவாமிநாராயண் கோயிலுக்குச் செல்வீர்கள். பின்னர் உஜ்ஜைன் பயணத்திற்காக அழைத்துச் செல்லப்பாடுவீர்கள்.

காலை உணவு, மதிய உணவு மற்றும் இரவு உணவு செலவுகள் பேக்கேஜில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. தேவையான உதவிக்காக முழு சுற்றுப்பயணத்தின் போதும் உங்களுக்கு உதவ IRCTC சுற்றுலா மேலாளர் தயாராக இருப்பார்.

கட்டணத்தைப் பற்றிப் பேசுகையில், இரண்டு அல்லது மூன்று பேர் ஒன்றாக இருக்க கட்டணம் ரூ. 14700 ஆக வசூலிக்கப்படும். 5 முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைக்கான கட்டணம் ரூ. 13700 ஆகும். ஸ்டாண்டர்ட் மற்றும் கம்ஃபோர்ட் வகுப்பில் கட்டணம் சற்று அதிகமாக உள்ளது. இந்தப் பேக்கேஜின் குறியீடு SCZBG43 ஆகும். நீங்கள் IRCTC வலைத்தளம் அல்லது மொபைல் செயலி மூலம் டூர் பேக்கேஜை முன்பதிவு செய்யலாம். மேலும் தகவலுக்கு 9281495843, 8287932228, 8287932231 என்ற எண்களிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | ரயில்வே விதிகளில் மாற்றம்.. இனி இத்தனை முறை மட்டுமே தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யலாம்

மேலும் படிக்க | வந்தே பாரத், ராஜதானி, துரந்தோ... ஸ்பீட் அள்ளும் ரயில் எது தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

IRCTCIndian RailwayIRCTC tour packageJyotirlinga Darshan

Trending News