கோகுலாஷ்டமி 2025 : கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு இந்த இடங்களுக்கு கட்டாயம் செல்லவும்

Gokulashtami 2025: கிருஷ்ணரின் பிறந்த தினத்தை தான் கிருஷ்ண ஜெயந்தியாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நாளை ஒவ்வொரு ஆண்டும் பக்தி, உல்லாசம், மகிழ்ச்சி மற்றும் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த முறை கிருஷ்ண ஜெயந்தி வருகிற ஆகஸ்ட் 16 ஆம் தேதி கொண்டாடப் படுகிறது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், நாடு முழுவதும் உள்ள கிருஷ்ணர் கோயில்களில் வித்தியாசமான நிழல் காணப்படும். அத்தகைய சூழ்நிலையில், இந்த முறை ஒரு சிறப்பு இடம் அல்லது கோவிலுக்குச் சென்று கிருஷ்ண ஜெயந்தியை கொண்டாட நினைத்தால், 5 பிரபலமான இடங்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். இங்குள்ள மத-ஆன்மீக சூழல் உங்கள் மனதைக் கட்டாயம் கவரும்.
இந்த இடங்களில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி மிகுந்த ஆடம்பரமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது | Gokulashtami festival is celebrated in which state
மதுரா, உத்தரப் பிரதேசம்
ஜென்மாஷ்டமியைக் கொண்டாட, நீங்கள் கிருஷ்ணரின் பிறப்பிடமான மதுராவுக்குச் செல்லலாம். இங்குள்ள மத-ஆன்மீக சூழல் உங்கள் இதயத்தைக் கவரும். இங்குள்ள தெய்வீக சூழல் உங்களை கிருஷ்ணருடன் நெருக்கமாக உணர வைக்கும்.
பிருந்தாவன், உத்தரப் பிரதேசம்
மதுராவிற்கு அருகிலுள்ள பிருந்தாவன் என்பது கிருஷ்ணரின் குழந்தைப் பருவ பொழுது போக்குகள் நடந்த இடம். இங்கு நீங்கள் பாங்கே பிஹாரி, ராதா ராமன், இஸ்கான், கோவிந்த் தேவ் உள்ளிட்ட பல கோயில்களுக்குச் செல்லலாம்.
கோகுல், நந்த்கான், பர்சானா
கிருஷ்ண ஜெயந்தியைக் கொண்டாட, நீங்கள் கோகுல், நந்த்கான், பர்சானாவுக்குச் செல்லலாம். கிருஷ்ணரின் குழந்தைப் பருவம் இங்கு கழித்து இங்கே நீங்கள் பல கோயில்களுக்குச் செல்லலாம்.
கோவிந்த் தேவ் ஜி கோயில், ஜெய்ப்பூர் (ராஜஸ்தான்)
கிருஷ்ண ஜெயந்தியைக் கொண்டாட ஜெய்ப்பூர் நகரத்தின் அரச நகர அரண்மனைக்கு அருகில் கட்டப்பட்ட கோவிந்த் தேவ் கோயிலுக்குச் செல்லலாம். இங்குள்ள வரலாறு மிகவும் சுவாரஸ்யமானது. கிருஷ்ண ஜெயந்தியில் ஒரு பக்திமிக்க நிலை இங்கு இருக்கும்.
பூரி, ஒடிசா
புரியின் ஜகந்நாத யாத்திரை மிகவும் பிரபலமானது. மேலும், கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்று அங்கு சிறப்பாகக் ஒரு கொண்டாடப்படும். கம்ச வத் மற்றும் காளிகா தகனின் நாடக அரங்கேற்றம் மிகவும் பிரபலமானது. அலங்கார ஊர்திகளின் நேரடி நிகழ்ச்சி மிகவும் அற்புதமானது.
விஷ்ணுவின் அவதாரமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், மதுராவின் இளவரசி தேவகி மற்றும் அவரது கணவர் வசுதேவரின் எட்டாவது குழந்தையாக பிறந்து, கோகுலத்தில் நந்தகோபர்-யசோதாவின் மகனாக வளர்ந்தவர்.
ஆயர்பாடியில் வளர்ந்த கண்ணன், சுட்டியும் குறும்பும் செய்வதில் சமர்த்தன். சாமர்த்தியமாய் பிறரை ஏமாற்றுவதிலும் வல்லவராம் கிருஷ்ணர். கண்ணனின் வாழ்க்கையில் அவர் செய்யாத மாயங்களே இல்லை என்பதால், மாயக் கண்ணன் என்ற பெயரும் அவருக்கு உண்டு. மாயக் கண்ணனின் உபதேசங்களில் மிகவும் முக்கியமானது அர்ஜூனனின் தேரோட்டியாக மாறி, உலகிற்கு கண்ணன் உபதேசித்த பகவத்கீதை. வாழ்க்கையை அனுபவித்து வாழுங்கள் என்பதையும் இசையின் மகத்துவத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்த தெய்வம் கண்ணன். கண்ணனின் புல்லாங்குழலில் இருந்து எழும் தேவகானத்திற்கு மயங்காதவர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது.
