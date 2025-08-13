Top Government Jobs 2025: வேலைவாய்ப்பு.. டாப் அரசு நிறுவங்களில் வேலை, உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

Top Government Jobs Applications Last Date : ஆகஸ்ட் இரண்டாவது வாரத்திற்கான டாப் வேலைவாய்ப்புகளின் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த வாரம் புலனாய்வு நிறுவனம், MP பாராமெடிக்கல், OICL உதவியாளர், இந்திய ராணுவத்தில் ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான கடைசி தேதி முடிவடைகிறது. இந்த ஆட்சேர்ப்புகளில் நீங்கள் இன்னும் விண்ணப்பிக்கவில்லை என்றால், உடனடியாக விண்ணப்ப செயல்முறையை பூர்த்தி செய்துக் கொள்ளவும்.
OICL உதவியாளர் காலியிடம் 2025
அரசு காப்பீட்டு நிறுவனமான ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் (OICL) உதவியாளர் பதவிக்கான 500 காலியிடங்களை வெளியிட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த ஆட்சேர்ப்புக்கான விண்ணப்ப செயல்முறை ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. நீங்கள் பட்டதாரி என்றால், விரைவாக விண்ணப்பிக்கவும். எழுத்துத் தேர்வு மூலம் தேர்வு செய்யப்படும்.
புலனாய்வு நிறுவன ஆட்சேர்ப்பு 2025
நீங்கள் 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால், இந்தியாவின் புலனாய்வு நிறுவனத்திலும் வேலை வாய்ப்பை பெறலாம். பாதுகாப்பு உதவியாளர்/நிர்வாகி (SA/Exe) பணிக்கான விண்ணப்பங்களை புலனாய்வுப் பணியகம் வெளியிட்டுள்ளது. 4987 காலியிடங்கள் உள்ளன. இதற்காக ஜூலை 26 முதல் திறந்திருக்கும் படிவத்தை நிரப்புவதற்கான கடைசி தேதி ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி ஆகும்.
இந்திய இராணுவ ஆட்சேர்ப்பு 2025
நீங்கள் இந்திய இராணுவத்தில் அதிகாரியாக விரும்பினால், இந்தக் கனவை நிறைவேற்ற உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது. இந்திய ராணுவம் ஏப்ரல் 2026 ஆம் ஆண்டில் 66வது குறுகிய சேவை ஆணையம் (SSC) தொழில்நுட்ப ஆண் / பெண் பாடநெறியில் 350 க்கும் மேற்பட்ட காலியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்களை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ஆட்சேர்ப்பில் பங்கேற்க, விண்ணப்பதாரர்கள் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதிக்குள் இராணுவ வலைத்தளமான www.joinindianarmy.nic.in இல் விண்ணப்பிக்கலாம்.
ஜூனியர் பொறியாளர் ஆட்சேர்ப்பு 2025
நீங்கள் பொறியியல் துறையில் பணியாற்ற விரும்பினால், அஸ்ஸாம் பொது சேவை ஆணையத்தால் வெளியிடப்பட்ட JE ஆட்சேர்ப்புக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் இருந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் அல்லது வேளாண் பொறியியலில் 3 ஆண்டு டிப்ளமோ படிப்பு சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும். சம்பளம் ரூ.14,000-70,000 வரை இருக்கும். விண்ணப்ப செயல்முறை ஆகஸ்ட் 15 வரை இருக்கும்.
வங்கி ஆட்சேர்ப்பு 2025 படிவம்
இந்திய மத்திய வங்கி (CBI) உத்தரபிரதேசம், பரேலி, லக்கிம்பூர் கெரி மற்றும் மொராதாபாத் ஆகிய மூன்று கிளைகளுக்கு BC மேற்பார்வையாளர் காலியிடத்தை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ஆட்சேர்ப்புக்கான படிவங்கள் வங்கியின் வலைத்தளமான www.centralbankofindia.co.in இல் நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன, இதற்கான கடைசி தேதி ஆகஸ்ட் 12 ஆகும்.
