இனி வழுக்கையே வராது! நீங்கள் செய்ய வேண்டிய 'அந்த' ஒன்று இதுதான்

உலகம் முழுவதும் பலர் சந்திக்கும் மிகப் பெரிய பிரச்சினைகளில் ஒன்று முடி தொடர்பான சிக்கல்கள்தான். முடி உதிர்வு, பொடுகு, வறட்சி என இந்த சவால்கள் பலருக்கும் மன அழுத்தத்தைத் தருகின்றன.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 8, 2025, 08:57 PM IST
நம் தோற்றத்தை தீர்மானிப்பதில் சிகை அலங்காரம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. தலை வாரும் போது சீப்பில் கொத்து கொத்தாக முடி உதிர்வதைப் பார்ப்பது மனதை வருத்தும் ஒரு விஷயம். பொதுவாக 50 வயதிற்கு மேல் வழுக்கை விழும் நிலையில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக மிக இளம் வயதிலேயே முடி உதிர்வு அதிகரித்து, வழுக்கை ஏற்படுவது கவலை அளிக்கிறது.

இளம் வயதில் வழுக்கை விழாமல் தடுக்கவும், முடி உதிர்வுக்குமான சில முக்கியமான குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இளமையில் வழுக்கைக்கான அறிகுறிகள்

முடி உதிர்வு, பாலினம், வயது, மற்றும் உணவு முறையைப் பொறுத்து மாறுபடும். முடி உதிர்வை நீங்கள் கண்காணிக்க வேண்டும். சில சமயங்களில் உச்சந்தலையில் இருந்து மட்டுமின்றி, ஒட்டுமொத்த உடலில் இருந்தும் கூட முடி கொட்டலாம். வழுக்கை விழுவதற்கு முன்னர் தலையில் சிவப்பு நிறக் கோடுகள் தோன்றலாம். ஆங்காங்கே முடி கொட்டி வழுக்கை விழுவது, தலை வாரிய பிறகு அப்பட்டமாகத் தெரியலாம்.

இளம் வயதில் வழுக்கை விழுவதற்கான காரணங்கள்

இளம் வயதில் முடி உதிர்வு மற்றும் வழுக்கை ஏற்படுவதற்குப் பின்வரும் முக்கிய காரணங்கள் இருக்கலாம்:

மரபணு: குடும்ப வரலாற்றில் (பரம்பரை ஜீன்களில்) வழுக்கைக்கான காரணங்கள் இருக்கலாம்.

முறையற்ற பராமரிப்பு: சரியான ஷாம்பூ அல்லது எண்ணெய் பயன்படுத்தாமல் இருப்பது. முடியை முறையாகப் பராமரிக்காமல் இருப்பது.

வைட்டமின் குறைபாடு: மருத்துவர்கள் கூற்றுப்படி, முடி உதிர்தலுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் வைட்டமின் குறைபாடு ஆகும்.

வைட்டமின் குறைபாட்டினால் ஏற்படும் முடி உதிர்வை நாமாக கண்டறிய முடியாது. எனவே, மருத்துவரை அணுகி குறைபாடு பரிசோதனை செய்து, உரிய சிகிச்சைகளைப் பெறுவது நல்லது.

வழுக்கையைத் தடுக்கவும், முடி உதிர்வைச் சரிசெய்யவும் செய்ய வேண்டியவை

மருத்துவ ஆலோசனையும் பரிசோதனையும்

அதிக ஆண்டுகளாக முடி உதிர்வால் பாதிக்கப்பட்டால், உடனடியாக ஒரு மருத்துவரை அணுகி ஆலோசிக்கவும். முடி உதிர்வுக்கான சரியான காரணத்தைக் கண்டுபிடித்து அவர்கள் தீர்வு காண்பர்.

சரியான ஊட்டச்சத்து மற்றும் நீர்ச்சத்து

சமச்சீர் உணவு: ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் முக்கியம்.

நீர்ச்சத்து: அதிக தண்ணீர் குடித்து உடலின் நீர்ச்சத்தினை சரியாகப் பராமரிக்கவும்.

முடி வளர்ச்சிக்கு உதவும் உணவுகள்: முட்டை, கீரை வகை உணவுகள், நட்ஸ் (பருப்புகள்) வகை உணவுகள், மற்றும் ஒமேகா-3 சத்து நிறைந்த உணவுகள் உடலுக்கும் முடிக்கும் நல்ல ஊட்டச்சத்தினை அளிக்கும்.

அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள்

வைட்டமின் குறைபாட்டைத் தவிர்ப்பது அவசியம்.

முக்கிய வைட்டமின்கள்: வைட்டமின் ஈ, வைட்டமின் சி, வைட்டமின் பி7 (பயோட்டின்), மற்றும் வைட்டமின் டி உள்ளிட்ட சத்துகள் நிறைந்த உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது நல்லது.

எண்ணெய் மசாஜ்

வாரம் ஒருமுறையாவது எண்ணெய் மசாஜ் செய்வது முடி வளர்ச்சிக்கும் அடர்த்திக்கும் உதவும்.

பயன்படுத்தக்கூடிய எண்ணெய்கள்: லாவெண்டர் எண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய், காஸ்டர் எண்ணெய் (விளக்கெண்ணெய்) போன்றவற்றை உபயோகிக்கலாம்.

மன அழுத்தத்தை நிர்வகித்தல்

மன அழுத்தமும் (Stress) முடி உதிர்வுக்கு ஒரு பெரிய காரணமாக அமையும்.

தீர்வுகள்: யோகாசனங்கள், உடற்பயிற்சிகள், நீச்சல் பயிற்சி போன்ற மன அழுத்தத்தை நீக்கும் பயிற்சிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, உங்கள் மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

