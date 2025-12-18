English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • இந்தியாவிலேயே இந்தியர்களுக்கு தடை செய்யப்பட்ட இடங்கள்! லிஸ்டில் சென்னையும் இருக்கு..

இந்தியாவிலேயே இந்தியர்களுக்கு தடை செய்யப்பட்ட இடங்கள்! லிஸ்டில் சென்னையும் இருக்கு..

Places In India Indians Are Banned : இந்தியர்களுக்கு இந்தியாவிலேயே சில பகுதிகளில் தடை விதித்துள்ளன. அந்த பகுதகிகள் என்னென்ன என்பதையும் இங்கு இந்தியர்கள் ஏன் செல்லக்கூடாது என்பதையும், இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 18, 2025, 05:06 PM IST
  • இந்தியாவில் இந்தியர்களுக்கு தடை செய்யப்பட்ட இடங்கள்!
  • ஒன்றல்ல இரண்டல்ல..ஆறு!
  • அதிலும் 2 சென்னையில்..

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணி இதுதான்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணி இதுதான்
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
IPL: ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போன 9 Uncapped வீரர்கள்
camera icon9
IPL
IPL: ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போன 9 Uncapped வீரர்கள்
மிதுனத்தில் கஜகேசரி யோகம் 2026.. குருவால் 3 ராசிகளுக்கு அதிஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon7
Gajakesari Yoga
மிதுனத்தில் கஜகேசரி யோகம் 2026.. குருவால் 3 ராசிகளுக்கு அதிஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
இந்தியாவிலேயே இந்தியர்களுக்கு தடை செய்யப்பட்ட இடங்கள்! லிஸ்டில் சென்னையும் இருக்கு..

Places In India Indians Are Banned : இந்தியா அனைவருக்குமான நாடு என்பது பலரது கருத்தாக இருக்கிறது. காரணம் இந்தியாவிற்கு பல்வேறு நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் சுற்றுலா வருவது வாடிக்கையாக இருக்கிறது. இங்கிருக்கும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தலங்கள், கண்களை கவரும் வண்ணமயமான தெருக்கள், சுற்றுலா பயணிகளை சுற்றியே இயங்கும் பல்வேறு வணிகங்கள் இதற்கு காரணமாக இருக்கின்றன. இந்தியா இப்படி பல்வேறு நாட்டினருக்கும் கதவை திறந்து இருந்தாலும், இந்தியாவிலேயே சில இடங்களுக்கு இந்தியர்களுக்கு அனுமதி கிடையாதாம். இதை கேட்டால் அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது அல்லவா? அவை என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ரெட் லாலிபாப் ஹாஸ்டெல், சென்னை:

இப்படி இந்தியர்களுக்கு தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளுள் ஒன்று, சென்னையிலேயே இருக்கிறது என்று சொன்னால் நம்ப முடியவில்லை இல்லையா? ஆம், இந்த இடத்தில் இந்தியர்கள் நுழைய அனுமதி கிடையாதாம். இங்கு, வெளிநாட்டினருக்கு மட்டும்தான் அனுமதியாம். இங்கு வெளிநாட்டினர் தங்களின் பாஸ்போர்டை காண்பித்து செக்-இன் எய்து கொள்ளலாம். இந்தியாவிற்கு முதன்முறையாக வரும் பயணிகளுக்கு மட்டுமே ஸ்பெஷலாக சேவை வழங்கும் சென்னையின் சில விடுதிகளில் இதுவும் ஒன்று என்று கூறப்படுகிறது.

கோவாவில் வெளிநாட்டினருக்கு மட்டுமேயான கடற்கரைகள்:

இந்தியாவின் பார்டி டவுன் ஆக கருதப்படுகிறது, கோவா. பலர், தங்களின் நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினருடன் இங்கு சென்று புத்தாண்டு, பிறந்தநாள் என அனைத்தையும் கொண்டாடுகின்றனர். இங்கு வெளிநாட்டினர் பலரும் வந்து செல்வதுண்டு. அவர்களும் இந்தியர்களும் கையில் ஒரு மது பாட்டிலை வைத்துக்கொண்டு நடனம் ஆடுவதை பல படங்களில் அல்லது வீடியோக்களில் பார்த்திருப்போம். ஆனால், இங்குள்ள சில கடற்கரைகள் வெறும் வெளிநாட்டு பயணிகளுக்காக மட்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளதாம். இங்கு Arambol என்கிற கடற்கறை இருக்கிறது. இங்கு பல சுற்றுலா பயணிகள் பிகினி மற்றும் ஸ்விம்சூட் போட்டுக்கொண்டு இருப்பார்களாம். அவர்களை தேவையற்ற பார்வையாளர்களிடம் இருந்து பாதுகாக்க, பாதுகாவலர்கள் இங்கு நின்று கொண்டே இருப்பார்களாம். 

இலவச கசோல் கஃபே, கசோல்:

ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்கும் ஒரு ஊரின் பெயர், கசோல். இங்கிருக்கும் குல்லூ என்கிற பகுதியில் இருக்கும் உணவகத்தில் இந்தியர்களுக்கு அனுமதி கிடையாதாம். இந்த உணவகத்தின் மேலாளர் ஒருமுறை இந்தியர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்று கூறி, மெனு கார்டை கொடுக்க மறுத்தது அந்த சமயத்தில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்த இடம், இஸ்ரேலை சேர்ந்தவர்களுக்கான சேவைகளை வழங்குகிறதாம். 

பிராட்லாண்ட்ஸ் ஹோட்டல், சென்னை:

சென்னையில் இருக்கும் பிரிட்டீஷ் ஸ்டைல் ஹோட்டலாக இருக்கிறது இந்த பிராட்லாண்ட்ஸ் ஹோட்டல். இங்கு, சர்வதேச அடையாள அட்டை கொண்டவர்களுக்கு அனுமதி உண்டு. இங்கு இந்தியர்களுக்கு அனுமதி உண்டு என்றாலும், இங்கு வரும் பெரும்பாலானோர் வெளிநாட்டினராக இருக்கின்றனர்.

அகமதாபாத்தின் உணவகம்:

இந்த உணவகத்தின் பெயர், சகுரா ரியோகான். ஜப்பானிய உணவகமான இதன் நுழைவாயிலிலேயே, ‘இந்தியர்களுக்கு அனுமதி இல்லை’ என்று எழுதி போட்டிருக்கும். இங்கிருக்கும் வேலையாட்களுக்கு இந்தி அல்லது ஆங்கிலம் பேச தெரியாதாம். எனவே, அவர்கள் இந்திய வாடிக்கையாளர்களின் தேவையை புரிந்து கொள்ள சிறமப்படுகின்றனர். இதனால், இந்த உணவகம், ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்தவர்களுக்கு மட்டும் சேவையை வழங்குகிறதாம். 

ரஷ்யன் காலனி, கூடங்குளம்:

கூடங்குளத்தில் உள்ள ரஷ்யன் காலனி இந்தியர்கள் நுழைய தடை விதிக்கப்பட்ட இடங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது. இந்த பகுதியில் பிரிடிஷ்காரர்களின் நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க, ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் 1800களில் புறக்காவல் நிலையமாக பயன்படுத்தினர். 1940களில் இந்த காலனியை அவர்கள் கைவிட வேண்டிய கட்டாயம் வந்தது. அப்போது முதல் இது கைவிடப்பட்ட நிலையிலேயே இருக்கிறது. இருப்பினும் இது சுற்றுலா தளமாக அறியப்படுகிறது. இங்கு நுழைய, ரஷ்ய தூதரகத்திடம் இருந்து சிறப்பு அனுமதி பெற்றிருக்க வேண்டுமாம்.

மேலும் படிக்க | இந்தியர்கள் இந்த 7 நாடுகளுக்கு பயணம் செய்வதைத் தவிர்க்கவும்... இந்திய தூதரகம் விடுத்துள்ள அறிவுறுத்தல்

மேலும் படிக்க | Office காதலில் இந்தியவிற்கு 2வது இடம்! 10ல் 4 இந்தியர்கள் ஆஃபிஸ் டேட்டிங்கிற்கு ரெடி..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Banned PlacesIndian PlacesIndians BannedChennaiTourists

Trending News