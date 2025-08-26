காலையில் இதை செய்தால் போதும்.. முகம் பளபளக்கும், அழகு கூடும்

Morning Habits For Skin Care: காலைப் பொழுதை சரியான சருமப் பராமரிப்பு வழக்கத்துடன் தொடங்கினால், உங்கள் முகம் நாள் முழுவதும் புத்துணர்ச்சியுடனும் பளபளப்பாகவும் இருக்கக்கூடும். காலைப் பழக்கங்கள் சருமத்தை தீங்கு விளைவிக்கும் புற ஊதா கதிர்கள் மற்றும் மாசுபாட்டிலிருந்து பாதுகாப்பது மட்டுமல்லாமல், உங்கள் சருமத்தை நீண்ட நேரம் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கவும் உதவும். சந்தையில் பல பொருட்கள் கிடைக்கின்றன, இதன் காரணமாக மக்கள் எதை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதில் அடிக்கடி குழப்பமடைகிறார்கள். ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், சில அடிப்படை பழக்கவழக்கங்கள் உங்கள் சருமத்தை அதிக தொந்தரவு இல்லாமல் பளபளப்பாக மாற்றும். எனவே அந்த 7 சிறந்த காலை சருமப் பழக்கங்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.
7 சிறந்த காலை சருமப் பராமரிப்பு பழக்கங்கள் -
முகத்தை சுத்தம் செய்வது முக்கியம் -
எண்ணெய், வியர்வை மற்றும் இறந்த செல்கள் இரவில் உங்கள் சருமத்தில் குவிந்துவிடும், இது பருக்கள் மற்றும் மந்தநிலையை ஏற்படுத்தும். எனவே, காலையில் எழுந்தவுடன், முகத்தை லேசான ஃபேஸ் வாஷ் மூலம் கழுவ வேண்டும். சரும வகைக்கு ஏற்ப ஒரு க்ளென்சரைத் தேர்ந்தெடுத்து, சூடான நீரைத் தவிர்க்கவும். வெதுவெதுப்பான அல்லது குளிர்ந்த நீரில் முகத்தைக் கழுவுவது சிறந்தது என்று கருதப்படுகிறது. எண்ணெய் சார்ந்த க்ளென்சர்கள் ஆழமான சுத்தம் செய்வதற்கு நல்லது, அதே நேரத்தில் நீர் சார்ந்த க்ளென்சர்கள் எண்ணெய் பசை சருமம் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்றது.
டோனரைப் பயன்படுத்தவும்-
முகத்தைக் கழுவிய பின் டோனரைப் பயன்படுத்துவது சருமத்தின் pH அளவை சமநிலைப்படுத்தி, சருமத்தை அடுத்த தோல் பராமரிப்பு படிகளுக்குத் தயார்படுத்துகிறது. ரோஸ் வாட்டர், நியாசினமைடு அல்லது ஹைலூரோனிக் அமிலம் போன்ற பொருட்களைக் கொண்ட ஆல்கஹால் இல்லாத டோனரைப் பயன்படுத்தவும். எண்ணெய் சருமம் உள்ளவர்களுக்கு கிரீன் டீ அல்லது சாலிசிலிக் அமிலம் கொண்ட டோனர்கள் சிறந்தது.
ஸ்பாட் ட்ரீட்மென்ட் செய்யுங்கள்-
உங்கள் சருமத்தில் பருக்கள் அல்லது கரும்புள்ளிகள் இருந்தால், இந்த கட்டத்தில் முகப்பரு அல்லது நிறமி சிகிச்சையைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த தயாரிப்புகளை பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.
வைட்டமின் சி சீரம் தடவவும்-
வைட்டமின் சி உங்கள் சருமத்தின் சிறந்த நண்பர். இது முகத்தின் பளபளப்பை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல் கரும்புள்ளிகளையும் குறைக்கிறது. இது மாசுபாடு மற்றும் சூரிய ஒளியில் இருந்து பாதுகாக்கும் ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றியாகும். தினமும் சில துளிகள் வைட்டமின் சி சீரம் தடவுவது உங்கள் சருமத்திற்கு ஆரோக்கியமான பளபளப்பைத் தரும்.
