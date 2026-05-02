மூத்த குடிமக்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி வழங்கிய குட் நியூஸ்.. உடனே தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்

IRCTC Tour Package: IRCTC நிறுவனம் தற்போது பக்தர்களுக்காக ஒரு சிறப்பான சுற்றுலாத் தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்தொகுப்பின் கீழ், பயணிகள் ஏழு ஜோதிர்லிங்கங்களையும், வேறு பல கோவில்களையும் தரிசிக்கலாம். மேலும், இத்தொகுப்புடன் உணவு மற்றும் சிற்றுண்டிகள் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன. இச்சுற்றுலா பயணம், மே மாதம் 28-ஆம் தேதி அன்று, டெல்லியின் சஃப்தர்ஜங் ரயில் நிலையத்திலிருந்து தொடங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 2, 2026, 04:48 PM IST
IRCTC Tour Package 2026 : சிவபெருமானின் 12 புனித ஜோதிர்லிங்கங்களில் ஏழினைத் தரிசிக்க நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்தால், உங்கள் கனவு நனவாகப் போகிறது. உண்மையில், இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) பக்தர்களுக்காக ஒரு பிரம்மாண்டமான சுற்றுலாத் தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பின் கீழ், பக்தர்கள் ஏழு ஜோதிர்லிங்கங்களைத் தரிசிக்க இயலும்.

IRCTC ஒரு வெளியிட்ட சில தகவலின் கீழ், இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு குறித்த விவரங்களை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் பாரம்பரிய மற்றும் புனித யாத்திரைச் சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன், ஏழு ஜோதிர்லிங்கங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பயணத்திற்காக, 'பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயில்' சேவையை மே 2026-இல் தொடங்கவுள்ளதாக IRCTC தெரிவித்துள்ளது. இப்பயணம், நாட்டின் தலைநகரான டெல்லியில் அமைந்துள்ள சஃப்தர்ஜங் ரயில் நிலையத்திலிருந்து தொடங்கும். இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு குறித்த கூடுதல் விவரங்களை நீங்கள் இங்கே காணலாம்.

சுற்றுலா பயணம் தொடங்கும் தேதி

ஏழு ஜோதிர்லிங்கத் தலங்களுக்குத் தீர்த்தயாத்திரை மேற்கொள்ளும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த IRCTC சுற்றுலாத் தொகுப்பு, 11 இரவுகள் மற்றும் 12 பகல்களைக் கொண்டதாகும். இப்பயணம் மே 28, 2026 அன்று சஃப்தர்ஜங் ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டுத் தொடங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 'பாரத் கௌரவ்' (Bharat Gaurav) சுற்றுலா ரயிலில், குளிர்சாதன வசதி (AC) மற்றும் படுக்கை வசதி (Sleeper) ஆகிய இரு வகுப்புகளிலும் பயணிகளுக்கான தங்கும் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இப்பயணத்திற்காக, இந்த ரயிலில் மொத்தம் 750 பயணிகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர். இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பின் வாயிலாக ஏழு ஜோதிர்லிங்கத் தலங்களுக்குத் தீர்த்தயாத்திரை மேற்கொள்ள விரும்புவோர், தங்கள் டிக்கெட்டுகளை முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும். டிக்கெட்டு முன்பதிவுகள், "முதலில் வருவோருக்கு முன்னுரிமை" (First-come, first-served) என்ற அடிப்படையில் ஒதுக்கப்படுகின்றன. IRCTC இணையதளமான https://www.irctctourism.com/bharatgaurav என்ற முகவரிக்குச் சென்று, நீங்கள் உங்கள் பயணச்சீட்டுகளை இணையவழியில் முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.

ரயில் பயணக் கட்டணம் எவ்வளவு?

1. இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பிற்கான கட்டணம், நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பயண வகுப்பைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
2. இரண்டாம் வகுப்பு AC (Second AC) பயணத்திற்கான கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ₹48,500 ஆகும்.
3. மூன்றாம் வகுப்பு AC (Third AC) பயணத்திற்கான கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ₹36,560 ஆகும்.
4. படுக்கை வசதி வகுப்பு (Sleeper Class) பயணத்திற்கான கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ₹23,505 ஆகும்.

இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பில் வேறு என்னென்ன வசதிகள் அடங்கும்?

இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பிற்கான கட்டணத்தில், 'பாரத் கௌரவ்' சுற்றுலா ரயிலின் AC மற்றும் Sleeper வகுப்புகளில் மேற்கொள்ளப்படும் ரயில் பயணம் அடங்கும். மேலும், AC மற்றும் AC வசதியற்ற சிக்கன விலை தங்கும் விடுதிகளில் (Budget Hotels) தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளும், சைவ உணவு வழங்குதலும் இக்கட்டணத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. உள்ளூர் இடங்களுக்குச் செல்வதற்கான போக்குவரத்து வசதிகள் மற்றும் சுற்றுலாத் தலங்களைச் சுற்றிப் பார்ப்பதற்கான பயணங்கள் அனைத்தும், AC மற்றும் AC வசதியற்ற வாகனங்கள் மூலமாகவே மேற்கொள்ளப்படும். இவற்றுடன் சேர்த்து, பயணத்தின்போது ஏற்படும் விபத்துக்களுக்கான காப்பீடு, பயணிகளுக்குத் துணையாக வரும் IRCTC சுற்றுலா மேலாளரின் சேவைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கூடுதல் வசதிகளும் இத்தொகுப்பில் அடங்கும். எனவே, இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பின் கீழ் பயணம் செய்யும்போது, ​​தங்குமிடம் அல்லது உணவிற்காகப் பயணிகள் தனியாகக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை.

நீங்கள் தரிசிக்கவிருக்கும் 7 ஜோதிர்லிங்க ஸ்தலங்களின் விவரங்கள்

இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பின் வாயிலாக நீங்கள் 'தரிசனம்' (புனிதத் தரிசனம்) செய்யவிருக்கும் ஏழு ஜோதிர்லிங்கத் தலங்கள் பின்வருமாறு: 

உஜ்ஜைன் — மகாகாலேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கக் கோயில்; 
வேராவல் — சோம்நாத் ஜோதிர்லிங்கக் கோயில்; 
நாசிக் — திரியம்பகேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கக் கோயில்; 
புனே — பீமாசங்கர் ஜோதிர்லிங்கக் கோயில்; 
ஓம்காரேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கக் கோயில்; 
துவாரகா—நாகேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்க கோயில் (பெட் துவாரகா மற்றும் துவாரகாதீஷ் கோயில் உட்பட); 
சத்ரபதி சம்பாஜிநகர்-கிருஷ்ணேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்க கோவில்.

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

