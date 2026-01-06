ஆதார் வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலர்ட்! கட்டணம் உயர்வு.. இவ்வளவா?

PVC Aadhaar Card Fare Hike: ஆதார் முக்கிய ஆவணங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. 10 இலக்கு எண் கொண்ட ஆதார் கார்டை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் நிர்வகித்து வருகிறது. குழந்தைகளை பள்ளிக்கு சேர்பது முதல் வங்கி பர்வர்த்தனை வரை பல சேவைகளுக்கு ஆதார் கார்டு பிரதான ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. ஆதார் கார்டில் பல திருத்தங்களை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் மேற்கொண்ட வருகிறது.
ஆதார் கார்டு கட்டணம் உயர்வு
மேலும், தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப, ஆதார் கார்டில் பல அம்சங்களை UIDAI மாற்றி அமைத்து வருகிறது. அண்மையில், ஆதாரில் உள்ள பெயர், முகவரி, பாலினம் போன்ற விவரங்களை வீட்டில் இருந்தே மாற்றிக் கொள்ளும் அம்சத்தை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் மேற்கொண்டு வந்தது. மேலும், ஆதார் கார்டை இலவசமாக அப்டேட் செய்வதற்கும் கால அவகாசத்தை வழங்கியுள்ளது. இந்த நிலையில், ஆதார் கார்டு புதிய கட்டணத்தை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் கொண்டு வந்துள்ளது.
அதன்படி, இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் பிவிசி ஆதார் கார்டு சேவையின் கட்டணத்தை உயர்த்தியுள்ளது. அதாவது, பிவிசி ஆதார் கார்டு சேவைக்கு ரூ.50 கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது ரூ.75 வசூலிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்படுள்ளது. புதிய விலை இந்த ஆண்டு ஜனவரி 1 ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்ததாகவும், அந்த தேதியிலிருந்து புதிய ஆர்டர்களை வழங்கும் அனைத்து பயனர்களுக்கும் பொருந்தும் என இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் கூறியுள்ளது.
ஆதார் பிவிசி அட்டை என்றால் என்ன?
பிவிசி ஆதார் கார்டு என்பது பிளாஸ்டிக்கால் ஆனது. இது பார்ப்பதற்கு ஏடிஎம் கார்டு போன்று இருக்கும். இதை நீங்கள் உங்கள் பர்ஸ் அல்லது பாக்கெட்டில் வைத்திருக்கலாம். வழக்கமான ஆதார் கார்டு செல்லுபடியாகும் அனைத்து இடங்களிலும் இந்த பிவிசி ஆதார் கார்டும் செல்லுபடியாகும். இந்த அட்டை கூடுதல் பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் வருகிறது, மேலும் எடுத்துச் செல்ல எளிதானது. ஆதார் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு பிவிசி ஆதார் கார்டை பெற வசதியையும் அரசு வழங்குகிறது. பிவிசி ஆதார் கார்ட்டை myaadhaar செயலி மூலம் அப்பை செய்ய வேண்டும். அப்ளை செய்த 10 நாட்களுக்கு உங்கள் முகவரிக்கு ஆதார் கார்டு வந்தடையும். இந்த பிவிசி ஆதார் கார்டின் கட்டணத்தை தான் தற்போது இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் உயர்த்தியது.
கட்டண உயர்வு ஏன்?
இந்த உயர்வுக்கான காரணத்தை UIDAI அதிகாரப்பூர்வ சுற்றறிக்கையில் விளக்கியுள்ளது. அதில், "பல ஆண்டுகளாக, ஆதார் PVC அட்டை உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்திற்கான பொருட்கள், அச்சிடுதல், பாதுகாப்பான விநியோகம் மற்றும் தொடர்புடைய தளவாடங்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது. அதிகரித்து செலவினங்களை கருத்தி கொண்டு, இந்த கட்டண உயர்வு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. எனவே, இனி பிவிசி ஆதார் கார்டு ரூ.75 செலுத்த வேண்டும்.
பிவிசி ஆதார் கார்டு எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?
முதலில் UIDAI அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் செல்ல வேண்டும். அங்கு myaadhaar என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, order Aadhaar PVC Card என்ற தேர்வு செய்து, உங்கள் 12 இலக்கு ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். இதன்பிறகு, கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிட்ட பிறகு ஒடிபி சரிபார்ப்பை முடிக்க வேண்டும். அதன்பிறகு send otp என்பதை கிளிக் செய்து, உடனே ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் நம்பருக்கு ஒடிபி வரும். அதைப் பதிவிட வேண்டும். இதற்கு பிறகு, பிவிசி ஆதார் கார்டுக்கு கட்டணமாக ரூ.50 செலுத்த வேண்டும். ஆர்டர் செய்யப்பட்ட 15 நாட்களுக்குள் உங்களுக்கு டெலிவரி செய்யப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
