புதிய Aadhaar செயலி அறிமுகம்! இனி ஆதார் மையம் செல்ல வேண்டாம்.. முழு விவரம்

New Aadhaar App On January 28: இந்தியர்களின் முக்கிய ஆவணமாக ஆதார் கார்டு இருந்து வருகிறது. ஆதார் கார்டை இந்திய தணித்துவ ஆடையாள ஆணையம் நிர்வகித்து வருகிறது. ஆதார் கார்டு பணப் பரிவர்த்தனை முதல் அரசு திட்டங்கள வரை பல சேவைகளுக்கு ஆதார் கார்டு தேவைப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆதார் கார்டை 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அப்டேட் செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக, பயோமெட்ரிக் விவரங்கள், புகைப்படம் போன்றவற்றை அப்டேட் செய்ய வேண்டும்.
நாளை புதிய ஆதார் செயலி அறிமுகம்
மேலும், நீங்கள் முகவரி, மொபைல் நம்பரை மாற்றினாலும், ஆதார் கார்டில் அதனை மாற்றிக் கொள்வது சிறந்தது. ஆதாரில் உள்ள மொபைல் நம்பர், பெயர், முகவரி போன்வற்றை மாற்றுவதற்கு தபால் நிலையம் அல்லது ஆதார் சேவை மையத்திற்கு சென்று மாற்ற வேண்டும். இதற்கிடையில், ஆதார் கார்டில் UIDAI பல மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது.
குறிப்பாக, புதிய செயலியை UIDAI அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. வரும் ஜனவரி 28ஆம் தேதி ஆதார் புதிய செயலி அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இதன் மூலம், வீட்டில் இருந்தபடியே ஆதாரில் உள்ள நம்பரை அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம். வரவிருக்கும் புதிய அம்சம் ஆதார் மையங்களுக்கு நேரடி செல்லும் நேரத்தை குறைக்கிறது. ஆதாரில் உள்ள மொபைல் நம்பரை எங்கிருந்தாலும் புதுப்பித்து கொள்ளலாம்.
ஆதாரில் 4 முக்கிய மாற்றங்கள்
ஒடிபி அடிப்படையிலான சேவையை ஆதார் வழங்குகிறது. எளிமையான மொபைல் எண் புதுப்பிப்புகளை இயக்குவதன் மூலம், இந்தியாவின் டிஜிட்டல் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை வலுப்படுத்துவதை UIDAI நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. வங்கி சேவைகள், மானியங்கள் மற்றும் பல்வேறு ஆன்லைன் அரசு தளங்களை அணுகுவதற்கு ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் முக்கியமானதாகும்.
எனவே, ஆதாரின் இந்த புதிய அம்சம் மூத்த குடிமக்கள், தொலைதூர பயனர்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் முறையில் செயல்படும் தனிநபர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஜனவரி 28ஆம் தேதி முதல் இந்த புதிய அம்சத்தை UIDAI கொண்டு வருகிறது. எனவே, வரும் 28ஆம் தேதி முதல் ஆதாரில் உள்ள மொபைல் நம்பரை பயோமெட்ரிக் அப்டேட் இல்லாமல், மொபைல் நம்பரை மாற்றலாம்.
மேலும், இனி அனைத்து இடங்களுக்கும் ஆதார் அட்டையை எடுத்து செல்ல வேண்டியதில்லை. அதாவது, ஹோட்டல்கள், விமான நிலையங்கள், அரசு அலுவலகங்களில் ஆதார் சரிபார்ப்புக்கு ஹோட்டல்ள், விமான நிலையங்கள், அரசு அலுவலகங்களில் இனி இந்த செயலி மூலமாகவே உங்கள் ஆதார் கார்டை காட்டலாம். இதற்கான நீங்கள் நகல், ஆதார் அட்டை எடுத்து செல்ல தேவையில்லை. தொடர்ந்து, 12 இலக்கு ஆதார் எண்ணை வெளிப்படுத்தாமலேயே சேவைகளுக்காக தங்கள் அட்டையாளத்தை அங்கீகரிக்க அனுமதிக்கிறது. இந்த டிஜிட்டல் செயலி 24 மணி நேரமும் இயங்கும். இந்த 4 அம்சங்களும் நாளை (ஜனவரி 28) அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது My Aadhaar செயலி ஒன்று உள்ளது. இந்த செயலி மூலமும் பெயர், பிறந்த தேதி போன்றவற்றை அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
