வாட்ஸ் ஆப்பில் டவுன்லோட் ஆகும் ஆதார் கார்டு.. எப்படி தெரியுமா? முழு விவரம்

Aadhaar Card Latest Update: இந்திய மக்களின் முக்கிய ஆவணமாக ஆதார் கார்டு இருந்து வருகிறது. 12 இலக்கு எண் கொண்ட ஆதார் கார்ட்டை இந்திய தணித்துவ அடையாள ஆணையம் நிர்வகித்து வருகிறது. குழந்தைகளை பள்ளிக்கு சேர்ப்பது முதல் வங்கி பரிவர்த்தனை வரை பல சேவைகளுக்கு ஆதார் பிரதான ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. இப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆதார் கார்டை 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதுப்பிப்பது அவசியம்.
ஆதார் கார்டு
எனவே, புதுப்பிக்காதவர்கள் புதுப்பிக்க வேண்டும். தற்போது ஆதார் விவரங்களை மக்கள் ஈஸியாக அப்டேட் செய்வதற்கும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளையும் ஆதார் ஆணையம் கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, பெயர், பாலினம், பிறந்த தேதி போன்ற விவரங்களை வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைனில் மாற்றிக் கொள்ளும் அம்சத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. மேலும், ஆதாரில் உள்ள மொபைல் எண், முகவரி போன்ற விவரங்களை அருகில் உள்ள ஆதார் சேவை மையங்கள், தபால் நிலையங்ளில் ஆதார் விவரங்களை மாற்றிக் கொள்ளலாம்.
மேலும், ஆதாரை நாம் எங்கு சென்றாலும் நகல் எடுத்து செல்ல வேண்டியது உள்ளது. இதற்காக நாம் எங்கு சென்றாலும் எடுத்து செல்லும் நிலை உள்ளது. இந்த நிலையில், ஆதார் கார்டை எப்படி வாட்ஸ் அப்பில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ஆதாரை வாட்ஸ் ஆப்பில் டவுன்லோட் செய்வது எப்படி?
முதலில் உங்கள் மொபைலில் MyGov உதவி மைய எண்ணை (+91-9013151515) சேமிக்கவும். பின்னர், இந்த எண்ணில் HI என்பதை உள்ளிட வேண்டும்.இதன்பிறகு, உங்கள் டிஜிலாக்கர் கணக்கை உறுதி செய்து, உங்கள் 12 இலக்கு ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். இதன்பிறகு, ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு ஒடிபி அனுப்பப்படும். அதை உள்ளிட்டு சரிபார்க்க வேண்டும். சரிபார்ப்பிற்கு பிறகு, கிடைக்கக் கூடிய ஆவணங்களின் பட்டியல் தோன்றும். இதன்பிறகு, ஆதார் என்பதை தேர்ந்தெடுத்து, உங்கள் ஆதார் அட்டையை பிடிஎஃப் படிவத்தில் வாட்ஸ் அப்பில் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
வாட்ஸ் அப் மூலம் ஒரே நேரத்தில் ஒரு ஆவணத்தை மட்டுமே பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும். ஆதார் எண்ணை டிஜிலாக்கருடன் இணைக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், டிஜிலாக்கர் செயலி அல்லது வலைதளம் மூலம் அதனை புதுப்பிக்க வேண்டும். இந்த அம்சம் மக்களுக்கு ஆதாரை விரைவாகவும், எளிதாகவும் அணுக உதவுகிறது. அரசு ஆவணங்கள் உங்கள் மொபைலில் விரல் நுணியில் கிடைப்பதை இந்த சேவை உறுதி செய்கிறது. இது ஆதார் தொடர்பான பணிகளை இன்னும் எளிதாகுகிறது. இதனால், நீங்கள் எப்போதுமே கைளில் ஆதார் கார்ட்டை எடுத்து செல்வதை முற்றிலும் தவிர்க்கிறது.
அண்மையில் ஆதார் கார்டில் ஒரு முக்கியமான மாற்றம் வந்துள்ளது. ஆதார் கார்டுகளை வழங்கும் இந்திய தனித்துவ ஆடையாள ஆணையம் ஆதார் சேவையை மக்கள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில், உதய் என்ற புதிய ஆதார் சின்னத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த புதிய சின்னம் ஆதார் தொடர்பான சேவைகளும் மக்களுக்கு எளிதாக கூற உதவும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க: இன்று முதல் தள்ளுபடி! ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் கட்டண சலுகை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ