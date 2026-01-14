English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  வாட்ஸ் ஆப்பில் டவுன்லோட் ஆகும் ஆதார் கார்டு.. எப்படி தெரியுமா? முழு விவரம்

வாட்ஸ் ஆப்பில் டவுன்லோட் ஆகும் ஆதார் கார்டு.. எப்படி தெரியுமா? முழு விவரம்

Aadhaar Card Latest Update: ஆதார் கார்டை வாட்ஸ் ஆப்பில் எப்படி பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 14, 2026, 07:05 PM IST
  • ஆதார் கார்டு அப்டேட்
  • ஆதார் கார்டை வாட்ஸ் அப்பில் பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?
  • முழு விவரம்

வாட்ஸ் ஆப்பில் டவுன்லோட் ஆகும் ஆதார் கார்டு.. எப்படி தெரியுமா? முழு விவரம்

Aadhaar Card Latest Update: இந்திய மக்களின் முக்கிய ஆவணமாக ஆதார் கார்டு இருந்து வருகிறது. 12 இலக்கு எண் கொண்ட ஆதார் கார்ட்டை இந்திய தணித்துவ அடையாள ஆணையம் நிர்வகித்து வருகிறது. குழந்தைகளை பள்ளிக்கு சேர்ப்பது முதல் வங்கி பரிவர்த்தனை வரை பல சேவைகளுக்கு ஆதார் பிரதான ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. இப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆதார் கார்டை 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதுப்பிப்பது அவசியம். 

ஆதார் கார்டு

எனவே, புதுப்பிக்காதவர்கள்  புதுப்பிக்க வேண்டும். தற்போது ஆதார் விவரங்களை மக்கள் ஈஸியாக அப்டேட் செய்வதற்கும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளையும் ஆதார் ஆணையம் கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, பெயர், பாலினம், பிறந்த தேதி போன்ற விவரங்களை வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைனில் மாற்றிக் கொள்ளும் அம்சத்தை கொண்டு வந்துள்ளது.  மேலும், ஆதாரில் உள்ள மொபைல் எண், முகவரி போன்ற விவரங்களை அருகில் உள்ள ஆதார் சேவை மையங்கள், தபால் நிலையங்ளில் ஆதார் விவரங்களை மாற்றிக் கொள்ளலாம். 

மேலும், ஆதாரை நாம் எங்கு சென்றாலும் நகல் எடுத்து செல்ல வேண்டியது உள்ளது. இதற்காக நாம் எங்கு சென்றாலும் எடுத்து செல்லும் நிலை உள்ளது. இந்த நிலையில், ஆதார் கார்டை எப்படி வாட்ஸ் அப்பில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

ஆதாரை வாட்ஸ் ஆப்பில் டவுன்லோட் செய்வது எப்படி?

முதலில் உங்கள் மொபைலில் MyGov உதவி மைய எண்ணை (+91-9013151515) சேமிக்கவும். பின்னர், இந்த எண்ணில் HI என்பதை உள்ளிட வேண்டும்.இதன்பிறகு,  உங்கள் டிஜிலாக்கர் கணக்கை உறுதி செய்து, உங்கள் 12 இலக்கு ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். இதன்பிறகு, ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு ஒடிபி அனுப்பப்படும். அதை உள்ளிட்டு சரிபார்க்க வேண்டும். சரிபார்ப்பிற்கு பிறகு, கிடைக்கக் கூடிய ஆவணங்களின் பட்டியல் தோன்றும். இதன்பிறகு, ஆதார் என்பதை தேர்ந்தெடுத்து, உங்கள் ஆதார் அட்டையை பிடிஎஃப் படிவத்தில் வாட்ஸ் அப்பில் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.  

வாட்ஸ் அப் மூலம் ஒரே நேரத்தில் ஒரு ஆவணத்தை மட்டுமே பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும். ஆதார் எண்ணை டிஜிலாக்கருடன் இணைக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், டிஜிலாக்கர் செயலி அல்லது வலைதளம் மூலம் அதனை புதுப்பிக்க வேண்டும்.  இந்த அம்சம் மக்களுக்கு  ஆதாரை விரைவாகவும், எளிதாகவும் அணுக உதவுகிறது.  அரசு ஆவணங்கள் உங்கள் மொபைலில் விரல் நுணியில் கிடைப்பதை இந்த சேவை உறுதி செய்கிறது.  இது ஆதார் தொடர்பான பணிகளை இன்னும் எளிதாகுகிறது. இதனால், நீங்கள் எப்போதுமே கைளில் ஆதார் கார்ட்டை எடுத்து செல்வதை முற்றிலும் தவிர்க்கிறது.  

அண்மையில் ஆதார் கார்டில் ஒரு முக்கியமான மாற்றம் வந்துள்ளது. ஆதார் கார்டுகளை வழங்கும் இந்திய தனித்துவ ஆடையாள ஆணையம் ஆதார் சேவையை மக்கள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில், உதய் என்ற புதிய ஆதார் சின்னத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த  புதிய சின்னம் ஆதார் தொடர்பான சேவைகளும் மக்களுக்கு எளிதாக கூற உதவும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

About the Author
Aadhaar cardAadhaar Card Latest UpdateAadhaar card new rulesAadhaar Card Whatsapp Download

