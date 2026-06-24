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இனி ஆதார் அப்டேட் இலவசம்! ரூ.75 செலுத்த வேண்டாம்.. எதற்கெல்லாம் தெரியுமா? அதிரடி அறிவிப்பு

Aadhaar Free Email Address Update: ஆதார் கார்டு தொடர்பாக மிகப்பெரிய அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, ஜூலை 1 முதல் ஆதார் கார்டில் இமெயில் ஐடியை இலவசமாக அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம் என மத்திய அரசு அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, எப்படி இமெயில் ஐடி அப்டேட் செய்யலாம் என்பது குறித்து  இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 24, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:21 PM IST
இனி ஆதார் அப்டேட் இலவசம்! ரூ.75 செலுத்த வேண்டாம்.. எதற்கெல்லாம் தெரியுமா? அதிரடி அறிவிப்பு
Image Credit: Aadhaar Free Email Address Update

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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