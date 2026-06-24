/இனி ஆதார் அப்டேட் இலவசம்! ரூ.75 செலுத்த வேண்டாம்.. எதற்கெல்லாம் தெரியுமா? அதிரடி அறிவிப்பு

Aadhaar Free Email Address Update: இந்திய மக்களின் முக்கியமான ஆவணமாக ஆதார் கார்டு இருக்கிறது. குழந்தைகளை பள்ளிக்கு சேர்ப்பது முதல் வங்கி பரிவர்த்தனை வரை பல சேவைகளுக்கு ஆதார் கார்டு முக்கியமானதாக இருக்கிறது. ஆதார் கார்ட்டை 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அப்டேட் செய்ய வேண்டும் என UIDAI கூறி வருகிறது. ஆதாரில் உள்ள விவரங்களை ஆன்லைன் மற்றும் நேரிலும் அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம்.
ஏனென்றால், ஆதாரில் உள்ள விவரங்கள் ஒவ்வொன்றையும் துல்லியமாக வைத்திருக்க வேண்டும். இதனால், நீங்கள் ஆதாரை முறையாக அப்டேட் செய்து கொள்ள வேண்டும். இந்த நிலையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, ஜூலை 1 முதல் ஆதார் கார்டில் இமெயில் ஐடியை இலவசமாக அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம் என மத்திய அரசு அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
UIDAI-யின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, ஆதார் மொபைல் செயலி மூலம் இமெயில் ஐடி இலவசமாக அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம். ஜூலை 1ஆம் தேதி முதல் நீங்கள் இலவசமாக இமெயில் ஐடியை புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். டிசம்பர் 31ஆம் தேதி வரை இலவசமாக நீங்கள் இமெயில் ஐடியை அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம் என தெரிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது, ஆதாரில் இமெயில் ஐடியை அப்டேட் செய்ய ரூ.75 கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஜூலை 1 முதல் நீங்கள் கட்டணம் செலுத்தாமல் இலவசமாக ஆதார் மொபைல் செயலி மூலம் இலவசமாக அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பயனர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் புதுப்பிக்க, மொபைல் செயலியைத் தவிர வேறு எந்த முறையைப் பயன்படுத்தினாலும், அவர்கள் முழு கட்டணத்தையும் செலுத்த வேண்டும். உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி உங்கள் ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்டு இருந்தால், நீங்கள் அனைதுது வகையான அறிவிப்புகளை சரியாக நேரத்தில் பெறலாம். இதன் மூலம், உங்கள் ஆதார் பரிவர்த்தனைகள் குறித்த தகவல்கள் நீங்க அறிந்து கொள்வீர்கள்.
இது ஆன்லைன் மூலமாக இமெயில் ஐடியை புதுப்பிப்பீர்கள். ஆனால், இலவசமாக புதுப்பிக்க நீங்கள் ஆதார் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும்.
இமெயில் ஐடி அப்டேட் மட்டுமில்லாமல், UIDAI தனது myAadhaar இணையதளத்தில் இலவச ஆன்லைன் ஆவணப் புதுப்பிப்பு வசதியை ஜூன் 14, 2027 வரை நீட்டித்திருக்கிறது. அதாவது, ஆதார் கார்டில் ஆவணங்களை அப்டேட் செய்ய வேண்டுமென்றால் கட்டணம் செலுத்தாமல் இலவசமாக அப்டேட் செய்யலாம். myaadhaar இணையதளம் வாயிலாக மட்டுமே நீங்கள் அப்டேட் செய்ய வேண்டும். வேறு எதில் செய்தாலும் உங்களுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். ஆதாரில் உள்ள பெயர், பாலினம், முகவரி, மொபைல் எண் போன்றவற்றை மாற்ற ஆவணங்களை இலவசமாக பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 5 முதல் 17 வயக்குட்பட்ட குழந்தைகள் இலவசமாக ஆதாரை இலவசமாக புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
UIDAI அறிவிப்பின்படி, ஜூலை 1 முதல் டிசம்பர் 31 வரை ஆதாரில் இமெயில் ஐடியை இலவசமாக புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். ரூ.75 கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை.
Myaadhaar செயலி வாயிலாக நீங்கள் ஆதாரில் உள்ள இமெயில் ஐடியை இலவசமாக அப்டேட் செய்யலாம்
உங்கள் இமெயில் ஐடி ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டு இருந்தால், ஆதார் தொடர்பான தகவல்களை உடனுக்குடன் பெறலாம்.