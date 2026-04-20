செலவே கிடையாது.. இலவச ஆதார் பயோமெட்ரிக் அப்டேட்.. கடைசி தேதி இதுதான்

Aadhaar Biometric Update Free: இந்தியாவில் அனைத்து சேவைகளுக்கும் முக்கியமான ஆவணமாக ஆதார் கார்டு இருக்கிறது. குழந்தைகளை பள்ளிக்கு சேர்ப்பது முதல் அரசு திட்டங்கள் வரை அனைத்திற்கு ஆதார் கார்டு பிரதான ஆவணமாக இருக்கிறது. ஆதார் கார்ட்டை ஒவ்வொரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அப்டேட் செய்து கொள்ள வேண்டும் என இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் கூறி வருகிறது. அதே நேரத்தில், குழந்தைகளுக்கான ஆதாரையும் அப்டேட செய்வது முக்கியம். அதற்காக தான், குழந்தைகள் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை அப்டேட் செய்யும் வகையில், செப்டம்பர் 30 இலவசமாக செய்து கொள்ளலாம் என அறிவித்துள்ளது.
குழந்தைகளுக்கான பயோமெட்ரிக் அப்டேட்
குழந்தைகளுக்கும் இந்தியாவில் ஆதார் கார்டு கட்டாயமாக இருக்கிறது. 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு நீல நிற 'பால் ஆதார் கார்டு வழங்கப்படுகிறது. குழந்தைகளின் ஆதார் கார்டு அவர்களின் பெற்றோரின் ஆதார் கார்டுடன் இணைக்கப்பட்டு இருக்கும். குழந்தைகள் 5 வயதை எட்டியதும் பயோமெட்ரிக் அப்டேட் செய்ய வேண்டும். தொடர்ந்து, 15 வயதில் இரண்டாவது முறையாக பயோமெட்ரிக் விவரங்களை அப்டேட் செய்ய வேண்டும். குழந்தைகளின் கைரேகை, கருவிழிப் பதிவு எடுக்கப்படும். இதை செய்யாவிட்டால், ஆதார் கார்டு செயலிழந்துவிடும். எனவே, குழந்தைகளுக்கான ஆதார் கார்டில் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை அப்டேட் செய்ய வேண்டும்.
குழந்தைகள் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை அப்டேட் செய்ய முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, 5 முதல் 17 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் பயோமெட்ரிக் புதுப்பிப்புகளை எந்த கட்டணமும் இல்லாமல் செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி வரை நீங்கள் இலவசமாக உங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு பயோமெட்ரிக் அப்டேட்டுகளை செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, செப்டம்பர் 30ஆம தேதிக்குள் பயோமெட்ரிக் அப்டேட்டுகளை குழந்தைகளுக்கு முடிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பயோமெட்ரிக் அப்டேட் செய்யாவிட்டால் என்னாகும்?
பயோமெட்ரிக் விவரங்களை அப்டேட் செய்யாவிட்டால் பல சிக்கல்களை சந்திக்கலாம். குறிப்பாக, பள்ளிச் சேர்க்கை, கல்வித் உதவித் தொகை, ரேஷன் அட்டை போன்றவற்றுக்கு ஆதார் அங்கீகாரம் தேவைப்படுகிறது. குழந்தைகளுக்கான கைரேகைகள் பொருந்தவில்லை என்றால், உங்களது சரிபார்ப்பு தோல்வி அடையும். இதுபோன்ற தொழில்நுட்ப சிக்கல்களால் குழந்தைகள் பெற வேண்டிய அரசு பலன்களைத் பெற முடியாது. அதனால், தான் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் பயோமெட்ரிக் அப்டேட்டுகளை செய்து முடித்திடுங்கள். செப்டம்பர் 30ஆம் தேதிக்குள் செய்தால், எந்த ஒரு கட்டணமும் நீங்கள் செலுத்த வேண்டி இருக்காது. அதன்பிறகு, நீங்கள் கட்டணம் செலுத்தி, பயோமெட்ரிக் விவரங்களை அப்டேட் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
பயோமெட்ரிக் விவரங்களை அப்டேட் செய்வது எப்படி?
குழந்தைகளுக்கு பயோமெட்ரிக் விவரங்களை அப்டேட் செய்வது என்பது எளிதான வழிமுறை தான். பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை ஆதார் பதிவு மையத்திற்கு அழைத்து சென்று, அங்கிருக்கு அதிகாரியிடம் கூற வேண்டும். இதனை அடுத்து, அதிகாரிகள் உங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கான புகைப்படம், கைரேகை, கருவிழி ஸ்கேன் ஆகியவற்றை மீண்டும் எடுக்க வேண்டும். இதற்கு கூடுதல் ஆவணங்கள் எதுவும் தேவையில்லை. இதற்கு குழந்தைகளின் பழைய ஆதார் அட்டையை போதுமானதாக இருக்கும். இதற்கு நீங்கள் எந்த கட்டணமும் செலுத்த தேவையில்லை.
உங்களுக்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆதார் கார்டு 15 நாட்களில் உங்கள் முகவரிக்கு வந்தடையும். குழந்தைகளுக்கான பயோமெட்ரிக் ஆதார் புதுப்பிப்பை நீங்கள் ஆன்லைனில் செய்ய முடியாது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இதுகுறித்து இந்திய தனித்துவ ஆதார் ஆணையம் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தல் வழங்கி வருகிறது. மேலும், நாடு முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளிலும் ஆதார் சேவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலமும் குழந்தைகள் இலவசமாக பயோமெட்ரிக் விவரங்களை அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம்.
ஜூன் 14 வரை கடைசி நாள்
அதேபோல, ஜூன் 14ஆம் தேதி ஆதார் கார்டில் உள்ள விவரங்களை இலவசமாக புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, முகவரி சான்றுக்கான அப்டேட்டுகளை இலவசமாக செய்து கொள்ளலாம். Myaadhaar என்ற இணையதளம் மூலம் நீங்கள் ஆதார் கார்டில் உள்ள பெயர், பாலினம், முகவரி போன்வற்றை அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம். ஆதார் அப்டேட் செய்யும்போது பதிவேறப்பட வேண்டிய ஆவணத்தின் நகல் தெளிவாக இருக் வேண்டும். மேலும், ஆதார் அட்டையில் உள்ள பெயருடன் அது பொருந்த வேண்டும்.
ஆதார் அட்டையில் உள்ள பெயரை மாற்றினால், பான் கார்டு, வாக்காளர் அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், பாஸ்போர்ட் போன்றவற்றை சமர்ப்பிக்கலாம். பிறந்த தேதியை மாற்ற 10,12ஆம் வகுப்பு, பட்டபடிப்பு சான்றிதழ், பான் கார்டு, பாஸ்போர்ட் மூலம் மாற்றிக் கொள்ளலாம். மேலும், ஆதாரில் உள்ள முகவரியை மாற்றிக் கொள்ள விரும்புபவர்கள் ஓட்டுநர் உரிமம், மின்சார கட்டண ரசீது, தண்ணீர் கட்டணம் ரசீது, வாக்காளர் அட்டை, வங்கிக் கணக்கு புத்தகம், ரேஷன் அட்டை போன்றவற்றை சமர்ப்பித்து நீங்கள் முகவரியை அப்டேட் செய்யலாம். ஜூன் 14ஆம் தேதிக்கு பிறகு உங்களால் இலவசமாக அப்டேட் செய்ய முடியாது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
