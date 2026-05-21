/Aadhaar Free Update: ரூ.75 கட்டணம் செலுத்தாமல் ஆதாரை இலவசமாக புதுப்பிக்கலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

Aadhaar Free Update: இலவசமாக ஆதார் அப்டேட் செய்ய 2027 ஜூன் 14ஆம் தேதி வரை அவகாசம் நீடிக்கப்பட்ட நிலையில், எப்படி ஆன்லைனில் எளிதாக அப்டேட் செய்யலாம் என்பது குறித்து விரிவாக இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Aadhaar Free Update: இந்தியர்களின் முக்கியமான ஆவணமாக ஆதார் கார்டு இருந்து வருகிறது. குழந்தைகளை பள்ளிக்கு சேர்ப்பது முதல் அரசு திட்டங்கள் வரை பலவற்றுக்கு ஆதார் கார்டு பிரதான ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. ஆதார் கார்டை ஒவ்வொரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறையும் அப்டேட் செய்து கொள்ள வேண்டும். ஆதாரில் உள்ள பெயர், முகவரி போன்றவற்றை மாற்றுவது பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆதார் கார்டு தொடர்பாக அப்டேட்டுகளை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் வெளியிட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், ஆதாரை இலவசமாக அப்டேட் செய்ய சூப்பரான அறிவிப்பு அண்மையில் வெளியானது.
அதாவது, ஆதார் கார்டில் உள்ள அடையாள சான்றுகளை இலவசமாக அப்டேட் செய்து கொள்வதற்கான காலக்கெடுவை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் நீடித்துள்ளது. ஜூன் 14ஆம் தேதி வரை தான் myaadhaar இணையதளம் மூலம் ஆவணங்களை முற்றிலும் இலவசமாக புதுப்பித்து கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. தற்போது இந்த காலக்கெடு நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. 2027ஆம் ஆண்டு ஜூன் 15ஆம் தேதி ஆதார் அடையாள சான்றுகளை இலவசமாக அப்டேட் செய்யலாம்.
ஆதாரில் உள்ள ஆவண பதிவுக்கு மட்டுமே கட்டணமின்றி நீங்கள் இலவசமாக அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம். காலவதியான பழைய ஆவணங்களுக்கு பதிலாக புதிய ஆவணங்களை நீங்கள் பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளலாம். ஆனால், பெயர், முகவரி, மொபைல் நம்பர் உள்ளிட்ட விவரங்களை நீங்கள் திருத்தம் செய்யவோ அல்லது புதுப்பிக்கவோ கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். வெறும் ஆவண பதிவேற்றத்திற்கு மட்டுமே நீங்கள் கட்டணம் செலுத்த வேண்டாம்.
முதலில் நீங்கள் எந்தெந்த ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்வீர்கள் என்பதை தனியாக எடுத்து வைக்க வேண்டும். முகவரிச் சான்று, அடையாள சான்று போன்ற ஆவணங்களை pdf வடிவத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும். ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்யும்போது JPEG, PNG வடிவத்தில் இருக்கக் கூடாது.
1. முதலில் myaadhaar.uidai.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.
2. முகப்பு பக்கத்தில் document update என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும். பிறகு, உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.
3. உங்கள் மொபைல் எண்ணிற்கு ஓடிபி வரும். அதனை உள்ளிட வேண்டும்.
4. இதன்பிறகு, ஆதார் விவரங்கள் காண்பிக்கப்படும். ஆதார் விவரங்கள் அனைத்தும் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை பார்க்க வேண்டும்.
5. பிறகு, அடையாள சான்று மற்றும் முகவரி சான்றுக்கான ஆவணங்களை பிடிஎஃப் வடிவில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
6. ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்த பிறகு submit என்பதை கிளிக் செய்ய வேண்டும். ஆவண பதிவேற்றம் முடிந்ததும் 14 இலக்கு URN நம்பரை சேமித்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த எண் உங்களின் எதிர்கால தேவைக்கு உதவக் கூடும்.
இந்த சேவை myaadhaar இணையத்தில் வழியாக ஆவணங்களை புதுப்பித்தால் மட்டுமே இலவசம். நீங்கள் ஆதார் சேவை மையத்திலோ அல்லது ஆதார் செயலி மூலமாகவோ நீங்கள் ஆவணங்களை அப்டேட் செய்தால் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். ஆதார் சேவை மையத்தில் ரூ.75 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். myaadhaar இணையதளம் மூலம் மட்டுமே ஆதார் ஆவணங்களை இலவசமாக அப்டேட் செய்து கொள்ள முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
UIDAI வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ஆதார் ஆவணங்களை இலவசமாக அப்டேட் செய்ய 2027, ஜூன் 14ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.
அடையாள சான்று, முகவரிச் சான்று போன்றவற்றை மட்டும் பதிவேற்றம் செய்யலாம். ஆனால், முகவரி, பெயர், மொபைல் எண்ணை அப்டேட் செய்ய கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.
myaadhaar இணையதளம் மூலம் மட்டுமே ஆதார் ஆவணங்களை இலவசமாக புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம் என அறிவிப்பு.