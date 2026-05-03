செலவே கிடையாது.. குழந்தைகளுக்கு ஆதார் அப்டேட் செய்வது ஈஸி.. முக்கிய அறிவிப்பு

Baal Aadhaar Card Free Update: குழந்தைகளுக்கான பால் ஆதார் கார்ட்டில் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை அக்டோபர்  வரை இலவசமாக புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். எனவே, பால் ஆதார் கார்ட்டை எப்படி பெறலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 3, 2026, 11:39 AM IST
Baal Aadhaar Card: இந்தியர்களின் முக்கிய ஆவணமாக ஆதார் கார்டு இருக்கிறது. 12 இலக்கு எண் கொண்ட ஆதார் கார்ட்டை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் நிர்வகித்து வருகிறது. ஆதார் கார்டில் உள்ள விவரங்களை 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அப்டேட் செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக, குழந்தைகளுக்கான பால் ஆதார் கார்ட்டை அப்டேட் செய்வது மிகவும்  முக்கியம். 

குழந்தைளுக்கு பெரியவர்கள் போன்ற ஆதார் கார்டு கிடையாது. அவர்களுக்கு நீல நிறத்தில் பால் ஆதார் கார்டு வழங்கப்படுகிறது. பால் ஆதார்டில் பெற்றதும் 5 வயதில் குழந்தைகளுக்கு பயோமெட்ரிக் அப்டேட் செய்ய வேண்டும். தொடர்ந்து, 15 வயதிலும் ஒரு பயோமெட்ரிக் அப்டேட் செய்ய வேண்டும்.  இதனை செய்யாவிட்டால் ஆதார் கார்டு செயலிழந்துவிடும். இந்த அப்டேட்டை குறிப்பிட்ட காலத்தில் செய்யாவிட்டால் குழந்தைகளின் ஆதார் செயலிழந்துவிடும். மேலும், அவர்களின் பள்ளி சேர்க்கையும் பாதிக்கப்படும். அதே நேரத்தில், பலருக்கு எப்படி குழந்தைகளுக்கு பால் ஆதார் எடுப்பது என்று தெரியவில்லை. எனவே, பால் ஆதாரை எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்வோம். 

பால் ஆதார் அப்ளை செய்வது எப்படி?

முதலில் உங்களுக்கு அருகில் உள்ள ஆதார் சேவை மையத்திற்கு செல்ல வேண்டும். ஆதார் சேவை மையத்தில் பால் ஆதார் கார்டுக்கு வழங்கப்படும் விண்ணப்ப படிவத்தை நிரப்ப வேண்டும். அதில் குழந்தையின் விவரம், பெற்றோர் ஆதார் எண் கேட்கப்படும். அதனை உள்ளிட வேண்டும். இதன்பிறகு, பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக் வேண்டும். 

அதோடு, குழந்தைகளின் பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படததை சமர்ப்பக்க வேண்டும்.  இதன்பிறகு, குழந்தைக்கு பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு மேற்கொள்ளப்படும். குழந்தையின் கைரேகை, கருவிழி உள்ளிட்டவை சரிபார்ப்பு செய்யப்படும். இதனை ஆடுத்து, ஒப்புகைச் சீட் வழங்கப்படும். இதன்பிறகு, பெற்றோரின் முகவரிக்கு ஆதார் கார்டு 15 முதல் 20 நாட்களில் அனுப்பி வைக்கப்படும்.

பால் கார்டு யாரெல்லாம் பெறலாம்?

பால் ஆதார் கார்டு பெறுவதற்கு சில நிபந்தனைகள் உள்ளன. பால் ஆதார்  பெறும் குழந்தைகள் இந்தியாவில் பிறந்திருக்க வேண்டும். மேலும், பிறப்பு சான்றிதழ் வைத்திருக்க வேண்டும். பெற்றோர் ஆதார் அட்டை, குழந்தையின் ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும். முகவரி சான்று கட்டாயம் வைத்திருக்க வேண்டும். இதனை வைத்திருப்பவர்கள் உங்கள் குழந்தைக்கான பால் ஆதார் கார்டை ஈஸியாக வைத்திருக்கலாம்.

அக்டோபர் வரை இலவச பயோமெட்ரிக் அப்டேட்

 5 முதல் 17 வயது வரையிலான குழந்தைகள் அக்டோபர் மாதம் வரை இலவசமாக பயோமெட்ரிக் அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம். 5 வயதுக்கு பிறகு ஒரு பயோமெட்ரிக் அப்டேட், 17 வயதிலும் ஒரு பயோமெட்ரிக்  அப்டேட் செய்ய வேண்டும். எனவே, அக்டோபர் மாதம் வரை இலவசமாக நீங்கள் உங்களின் குழந்தைகளுக்கான பயோமெட்ரிக் அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம். குழந்தைகளுக்கான கைரேகை, கருவிழி போன்வற்றை  அக்டோபர் மாதம் வரை இலவசமாக அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம். அக்டோபர்  மாதத்தில் இருந்து பால் ஆதார் கார்டு பயோமெட்ரிக் அப்டேட்டிற்கு கட்டணமாக ரூ.125 வசூலிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ஜூன் 14ஆம் தேதி வரை ஆன்லைனில் ஆதாரில் ஆவண புதுப்பிப்புகளை செய்து கொள்ளலாம்.  ஆதார் கார்டில் உள்ள விவரங்கள், ஆவண புதுப்பிப்பது போன்றவற்றை நீங்கள் ஜூன் 14ஆம் தேதி வரை  இலவசமாக செய்து கொள்ளலாம்.  ஆதார் கார்ட்டை புதுப்பிக்கும்போது, ஆவணத்தின் நகல் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் பதிவேற்றும் ஆவணங்களில் பெயர், ஆதார் அட்டையில் உள்ள பெயருடன் பொருந்த வேண்டும். மேலும், முகவரி சான்றும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும்.  ஜூன் 14ஆம் தேதிக்கு பிறகு பெயர், பாலினம், வயது, முகவரி அப்டேட் செய்ய ரூ.75 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். ஆவணங்களை புதுப்பிக்கவும் ரூ.75 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டியிருக்கும். 

