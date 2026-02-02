10 நிமிடத்தில் ஆதாரில் முகவரி மாற்றலாம்.. ஈஸியான வழி இதோ!

Aadhaar App Address Update: இந்திய மக்களின் முக்கிய ஆவணமாக ஆதார் கார்டு இருந்து வருகிறது. ஆதார் கார்டு அனைத்து சேவைகளுக்கும் நாம் பயன்படுத்தி வருகிறோம். இப்படிப்பட்ட ஆதார் கார்டை அப்டேட் செய்வது மிகவும் முக்கியம். குறிப்பாக, ஆதாரில் உள்ள பயோமெட்ரிக் விவரங்கள், புகைப்படம் போன்றவற்றை 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அப்டேட் செய்ய வேண்டும். ஆதார் கார்டில் உள்ள மொபைல் எண், பெயர், முகவரி போன்றவற்றை மாற்ற ஆதார் மையங்கள் அல்லது தபால் நிலையங்களுக்கு செல்ல வேண்டி இருக்கிறது.
ஆதார் மையத்தில் தான் பெயர், முகவரி, மொபைல் எண் மாற்றி வேண்டி இருக்கும் நிலையில், இந்திய தனித்துவ ஆடைணயாள ஆணையம் புதிய செயலியை அறிமுகப்படுத்தியது. புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆதார் செயலி மூலம் வீட்டில் இருந்தே முகவரி, மொபைல் எண்ணை மாற்றலாம். எனவே, முகவரியை ஆதார் செயலி மூலமாக எப்படி மாற்றலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம். மேலும், இதற்கு என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை என்பது குறித்தும் பார்ப்போம்.
ஆதார் செயலி மூலம் முகவரியை மாற்றுவது எப்படி?
முதலில் பிளே ஸ்டோர்/ஆப்பிள் ஸ்டோர் வாயிலாக ஆதார் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். பின்பு, உங்களது ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, அதில் வரும் ஒடிபி-ஐ உள்ளிட்டு லாகின் செய்ய வேண்டும். இதன்பிறகு, முக அங்கீகாரத்தை செய்ய வேண்டும். இதன்பிறகு, service என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, அதில் update Aaadhaar Adress என்பதை கிளிக் செய்ய வேண்டும். இதன்பிறகு, using Your Document என்பதை கிளிக் செய்தால், உங்களது ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஒடிபி வரும், அதனை உள்ளிட்டு, இதன்பிறகு, நீங்கள் எந்த சான்றிதழ்களை உள்ளிட போகிறீர்கள் என்பதை தேர்வு செய்யவும்.
இதன்பிறகு, அந்த சான்றிதழை pdf அல்லது ஸ்கேன் செய்து உள்ளிட வேண்டும். இதன்பிறகு, முகவரி மாற்றத்திற்கான கட்டணத்தை ரூ.75 ஆக செலுத்த வேண்டும். யுபிஐ, டெபிட், கிரெடிட் கார்டு மூலம் ரூ.75 செலுத்த வேண்டும். உங்களது ஆதார் முகவரி 15 நாட்களில் மாறக் கூடும். இதற்கான அப்டேட் உங்களது ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு வரும். இதன் முலம் உங்கள் ஆதார் அப்டேட் ஆனதா இல்லையா என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
தேவையான ஆவணங்கள்
போட்டோ ஐடி கார்டு, மத்திய அரசு வழங்கும் ஆவணங்கள், குடியிருப்பு சான்றிதழ், தொழிலாளர் அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, எம்எல்ஏ, நகராட்சி கவுன்சிலர் தரச் சான்றிதழ், ரேஷன் அட்டை, மின் கட்டணம் பில், தாசில்தார் வழங்கிய சான்றிதழ், திருமண சான்றிதழ், சிலிண்டர் பில், வங்கி புத்தகம், எஸ்சி, எஸ்டி, ஒபிசி சான்றிதழ், கல்விச்சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட், மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ், சொத்து வரி சான்றிதழ், குடிநீர் பில், மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை திட்ட சான்றிதழ், மூன்றாம் பாலினத்தவர் சான்றிதழ் ஆகியவற்றை சமர்ப்பிக்கலாம். இதில் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்வு செய்து, ஆதாரில் முகவரியை மாற்ற வழங்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
