இனி ஆதார் கார்டு இதற்கெல்லாம் செல்லாது.. வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு

Aadhaar Card Latest News: இந்தியர்களின் முக்கியமான ஆவணமாக ஆதார் கார்டு இருக்கிறது. 12 இலக்கு எண் கொண்ட ஆதார் கார்ட்டை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் நிர்வகித்து வருகிறது. குழந்தைகளை பள்ளிக்கு சேர்ப்பது முதல் வங்கி பரிவர்த்தனை வரை பல சேவைகளுக்கு ஆதார் கார்டு முக்கியமான ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. ஆதார் கார்டை பல சேவைகளுக்கு நாம் ஆதாரமாக சமர்ப்பிக்கிறோம். இதனால், ஆதார் கார்ட்டை ஒவ்வொரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அப்டேட் செய்ய வேண்டும் என்ற விதி உள்ளது.
ஆதார் கார்டு இனி இதற்கு செல்லாது
ஆதார் கார்டு தொடர்பாக UIDAI பல்வேறு அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, அரசின் பல்வேறு நலத்திட்டங்களுக்கு அடையாள ஆவணமாக ஆதார் கார்டு நாம் சமர்ப்பித்து வருகிறோம். ஆதார் கார்டை முகவரி சான்று, பிறந்த தேதி சான்று போன்றவற்றுக்கு நாம் சமர்ப்பித்து வருகிறோம்.
இப்படியாக அடையாள ஆவணமாக ஆதார் கார்டு பல்வேறு சேவைகளுக்கு சமர்ப்பித்து வரும் நிலையில், அது தொடர்பாக முக்கியமான அறிவிப்பை UIDAI வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, பிறந்த தேதிக்கான அடையாள ஆவணமாக இனி ஆதார் கார்ட்டை பயன்படுத்த முடியாது என UIDAI விளக்கம் அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் UIDAI வெளியிட்ட தகவலின்படி, ஆதார் அட்டையை அடையாள ஆவணமாக சமர்ப்பிக்கலாம்.
ஆனால், பிறந்த தேதிக்கான அடையாள சான்றாக ஆதார் கார்ட்டை சமர்ப்பிக்க முடியாது. அதனை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. பிறந்த தேதியை உறுதிப்படுத்துவதற்காக ஆதாரை ஆவணமாக சமர்ப்பிப்பது தொடர்பாக குழப்பங்கள் இருக்கும் நிலையில், ஆதாரை பிறந்த தேதிக்கான ஆவணமாக சமர்ப்பிக்க முடியாது என விளக்கம் அளித்துள்ளது.
ஆதாருக்கு பதில் என்ன சமர்ப்பிக்கலாம்?
ஆதாரை பிறந்த தேதிக்கான ஆவணமாக சமர்ப்பிக்க இயலாது என UIDAI கூறியதை அடுத்து, என்னென்ன ஆவணமாக பிறந்த தேதிக்கான சான்றாக சமர்ப்பிக்கலாம் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். பிறந்த தேதிக்கான ஆவணமாக பிறப்பு சான்றிதழ், உயர்நிலைப் பள்ளி மதிப்பெண் சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட், 10ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ், பட்டப்படிப்பு சான்றிதழ் ஆகியவற்றை பிறந்த தேதிக்கான ஆவணமாக சமர்ப்பிக்கலாம். எனவே, பென்ஷன், அரசு திட்டங்கள், புதிய வேலைக்கு சேரும்போது, பாஸ்போர்ட் விண்ணப்பிக்கும்போது நீங்கள் ஆதாரை பிறந்த தேதிக்கான சான்றாக சமர்ப்பிக்க முடியாது. மேற்கண்ட ஆவணங்களை நீங்கள் பிறந்த தேதிக்கான ஆவணமாக சமர்ப்பித்துக் கொள்ளலாம்.
Aadhaar is a valid identity proof, but not a proof of date of birth.
For more clarification on this, click https://t.co/91yNy5voBN
— Aadhaar (@UIDAI) April 26, 2026
ஆதார் கார்டில் பிறந்த தேதியை புதுப்பிப்து எப்படி?
ஆதார் கார்டில் பிறந்த தேதியை அப்டேட் செய்வதற்கு பிறப்பு சான்றிதழ் மிகவும் முக்கியம். பிறப்பு சான்றிதழ் இல்லையெனில் பாஸ்போர்ட், புகைப்படத்துடன் கூடிய வங்கி அட்டை, ஓய்வூதியதாரர் புகைப்பட அடையாள அட்டை, உயர்கல்வி, 10ஆம் வகுப்பு, 12ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ் ஆகியவற்றை ஆதார் கார்டில் பிறப்பு தேதியை அப்டேட் செய்ய சமர்ப்பிக்கலாம். ஆதாரில் உள்ள பிறந்த தேதியை ஒரு முறை மட்டுமே மாற்ற முடியும். முதலில் அருகில் உள்ள ஆதார் மையத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.
அங்கு ஆதார் படிவத்தை வாங்கி, சரியான பிறந்த தேதியை உள்ளிட்டு கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். பிறகு, பிறந்த தேதிக்கான சான்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதன்பிறகு, உங்களது பயோமெட்ரிக் புதுப்பிப்புகள் செய்யப்படும். பிறந்த தேதிக்கான சான்றாக பாஸ்போர்ட், மதிப்பெண் சான்றிதழ் போன்றவற்றை சமர்ப்பிக்கலாம். 15 முதல் 20 நாட்களுக்கு ஆதார் கார்டில் பிறந்த தேதி அப்டேட் செய்யப்படும்.
புதிய ஆதார் கார்டு படிவம்
புதிய ஆதார் வடிவம் விரையில் UIDAI அறிமுகப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. தகவலின்படி, பழைய ஆதார் கார்டில் உள்ளது போன்று புதிய ஆதார் கார்டில் அனைத்து விவரங்களும் வெளிப்படையாக இருக்காது. அதாவது, பெயர், ஆதார் எண், முகவரி, பிறந்த தேதி, பாலினம் போன்றவை அட்டையில் இருக்காது. இந்த அனைத்து விவரங்களும் கியூ ஆர் கோட்டில் மட்டுமே இருக்கும். கியூ ஆர் கோர்ட்டை ஸ்கேன் செய்தால் தான், விவரங்களை நீங்கள் பார்க்க முடியும். அதற்கு ஏற்ற வகையில், ஆதார் கார்டு வடிவமைக்கப்பட உள்ளது. தனியுரிமை பாதுகாப்புக்காக புதிய ஆதார் கார்டு கொண்டு வரப்பட உள்ளது. இந்த புதிய வடிவம் ஆதார் கார்டு இந்தாண்டுக்குள் கொண்டு வரப்படும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
