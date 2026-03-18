ஆதார் அப்டேட்: பணம் செலுத்தாமல் புதுப்பிக்கலாம்.. UIDAI வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

Aadhaar Latest Update: 5 முதல் 17 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் தங்கள் ஆதார் அட்டையை செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி வரை இலவசமாக புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். எனவே, எப்படி புதுப்பிக்கலாம் என்ற விவரத்தை UIDAI விளக்கியுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 18, 2026, 06:43 PM IST
Trending Photos

குரு பகவானுக்கு பிடித்த 4 ராசிக்காரர்கள்.. பண பிரச்சனை இருக்காது! அதிர்ஷ்டம் கூடவே இருக்கும்
camera icon6
Zodiac Signs
குரு பகவானுக்கு பிடித்த 4 ராசிக்காரர்கள்.. பண பிரச்சனை இருக்காது! அதிர்ஷ்டம் கூடவே இருக்கும்
ராகு கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகள் கவனம்.. பணம் விஷயத்தில் ஜாக்கிரதை
camera icon7
rahu ketu
ராகு கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகள் கவனம்.. பணம் விஷயத்தில் ஜாக்கிரதை
7 நாட்கள் கேரளா சுற்றுலா.. கம்மி விலையில் ஐஆர்சிடிசி டூர்.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
camera icon7
IRCTC
7 நாட்கள் கேரளா சுற்றுலா.. கம்மி விலையில் ஐஆர்சிடிசி டூர்.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு உச்ச அதிர்ஷ்டம், தலைக்கு மகுடம், எதைத் தொட்டாலும் தங்கம் தான்
camera icon7
Saturn Transit
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு உச்ச அதிர்ஷ்டம், தலைக்கு மகுடம், எதைத் தொட்டாலும் தங்கம் தான்
Aadhaar Free Biometric Latest Update: இந்திய மக்களின் முக்கிய ஆவணமாக ஆதார் கார்டு இருக்கிறது. அரசு திட்டங்கள், வங்கி கணக்குகள் என பல சேவைகளுக்கு ஆதார் கார்டு பிரதான ஆவணமாக இருக்கிறது. 12 இலக்கு எண் கொண்ட ஆதார் கார்டை UIDAI எனும் இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் நிர்வகித்து வருகிறது. ஆதார் கார்ட்டை ஒவ்வொரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதுப்பித்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம். 

ஆதார் கார்டு அப்டேட்

அந்த வகையில், இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் மக்கள் எளிதாக ஆதார் கார்ட்டை புதுப்பிக்கும் வகையில், புதிய செயலி போன்றவற்றை அறிமுகம் செய்து வருகிறது. அண்மையில் கூட, வீட்டில் இருந்தே ஆதாரில் உள்ள முகவரி, மொபைல் எண்ணை மாற்றும் வகையில், செயலியை அறிமுகப்படுத்தியது. இதற்கிடையில், 5 முதல் 17 வயதுடையவர்கள் இலவசமாக ஆதாரில் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம் என UIDAI தெரிவித்துள்ளது. 

இதற்காக இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் நாடு முழுவதும் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளில் முகாம்கள் நடத்தி வருகிறது. இந்த முகாம்கள் மூலம் 5 முதல் 17 வயதுடையவர்கள் ஆதார் விவரங்களை புதுப்பித்து கொள்கிறார்கள்.  இந்த நிலையில், செப்டம்பர் மாதம் வரை 5 முதல் 17 வயதுடையவர்கள் இலவசமாக ஆதாரில் பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். எனவே, அதனை எப்படி செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.

குழந்தைகளுக்கான ஆதார் அப்டேட் செய்வது எப்படி?

குழந்தைகளின் ஆதார் கார்ட்டை அப்டேட் செய்யும் முறை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் மிகவும் எளிதாக்கியுள்ளது.  முதலில் நீங்கள், uidai அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும். பிறகு, உங்களுக்கு அருகில் உள்ள ஆதார் சேவை மையத்தை கண்டறிந்து, ஆன்லைனில் அப்பாயின்மென்ட் நேரத்தை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இதற்கு முன்பதிவு செய்யும்போது, குழந்தையின் பெயர், பிறந்த தேதி, பெற்றோர் மொபைல் எண்ணை உள்ளட்டு, குறிப்பிட்ட நாளில் சரியான நேரத்திற்கு ஆதார் மையத்திற்கு செல்ல வேண்டும். 

அங்கு குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ், பெற்றோரின் ஆதார் அட்டைகள், முகவரிச் சான்று ஆகியவற்றை எடுத்து செல்ல வேண்டும். ஆதார் சேவை அதிகாரிகளிடம் இதனை கொடுக்க வேண்டும். பிறகு, குழந்தையிக்கு பயோமெட்ரிக் தகவல்கள் எடுக்கப்படும். இந்த செயல்முறை முடிந்ததும், உங்களது மொபைல் எண்ணிற்கு மெசேஜ் வரும். புதுப்பிக்கப்பட்ட 15 நாட்களில்  குழந்தைக்கான புதிய ஆதார் அட்டை உங்கள் முகவரிக்கு வந்தடையும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

மேலும் படிக்க: இலவச கேஸ் சிலிண்டர் வேண்டுமா? எப்படி பெறுவது, உடனே நோட் பண்ணுங்க

மேலும் படிக்க: LPG cylinder price today: சென்னையில் சிலிண்டர் விலை: ஹோட்டல் உரிமையாளர்களுக்கு ஷாக் - இன்றைய புதிய விலை நிலவரம்

மேலும் படிக்க:  ATMல பணம் வரல.. ஆனா பணம் கட் ஆயிடுச்சா? உடனே இதை செஞ்சிடுங்க

