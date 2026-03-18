ஆதார் அப்டேட்: பணம் செலுத்தாமல் புதுப்பிக்கலாம்.. UIDAI வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

Aadhaar Free Biometric Latest Update: இந்திய மக்களின் முக்கிய ஆவணமாக ஆதார் கார்டு இருக்கிறது. அரசு திட்டங்கள், வங்கி கணக்குகள் என பல சேவைகளுக்கு ஆதார் கார்டு பிரதான ஆவணமாக இருக்கிறது. 12 இலக்கு எண் கொண்ட ஆதார் கார்டை UIDAI எனும் இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் நிர்வகித்து வருகிறது. ஆதார் கார்ட்டை ஒவ்வொரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதுப்பித்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம்.
ஆதார் கார்டு அப்டேட்
அந்த வகையில், இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் மக்கள் எளிதாக ஆதார் கார்ட்டை புதுப்பிக்கும் வகையில், புதிய செயலி போன்றவற்றை அறிமுகம் செய்து வருகிறது. அண்மையில் கூட, வீட்டில் இருந்தே ஆதாரில் உள்ள முகவரி, மொபைல் எண்ணை மாற்றும் வகையில், செயலியை அறிமுகப்படுத்தியது. இதற்கிடையில், 5 முதல் 17 வயதுடையவர்கள் இலவசமாக ஆதாரில் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம் என UIDAI தெரிவித்துள்ளது.
இதற்காக இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் நாடு முழுவதும் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளில் முகாம்கள் நடத்தி வருகிறது. இந்த முகாம்கள் மூலம் 5 முதல் 17 வயதுடையவர்கள் ஆதார் விவரங்களை புதுப்பித்து கொள்கிறார்கள். இந்த நிலையில், செப்டம்பர் மாதம் வரை 5 முதல் 17 வயதுடையவர்கள் இலவசமாக ஆதாரில் பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். எனவே, அதனை எப்படி செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.
குழந்தைகளுக்கான ஆதார் அப்டேட் செய்வது எப்படி?
குழந்தைகளின் ஆதார் கார்ட்டை அப்டேட் செய்யும் முறை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் மிகவும் எளிதாக்கியுள்ளது. முதலில் நீங்கள், uidai அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும். பிறகு, உங்களுக்கு அருகில் உள்ள ஆதார் சேவை மையத்தை கண்டறிந்து, ஆன்லைனில் அப்பாயின்மென்ட் நேரத்தை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இதற்கு முன்பதிவு செய்யும்போது, குழந்தையின் பெயர், பிறந்த தேதி, பெற்றோர் மொபைல் எண்ணை உள்ளட்டு, குறிப்பிட்ட நாளில் சரியான நேரத்திற்கு ஆதார் மையத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.
அங்கு குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ், பெற்றோரின் ஆதார் அட்டைகள், முகவரிச் சான்று ஆகியவற்றை எடுத்து செல்ல வேண்டும். ஆதார் சேவை அதிகாரிகளிடம் இதனை கொடுக்க வேண்டும். பிறகு, குழந்தையிக்கு பயோமெட்ரிக் தகவல்கள் எடுக்கப்படும். இந்த செயல்முறை முடிந்ததும், உங்களது மொபைல் எண்ணிற்கு மெசேஜ் வரும். புதுப்பிக்கப்பட்ட 15 நாட்களில் குழந்தைக்கான புதிய ஆதார் அட்டை உங்கள் முகவரிக்கு வந்தடையும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Ensure your child’s #Aadhaar is up-to-date!#Biometric updates are required on attaining the age of 5 & 15 years. #MBU is Free of Cost if done between 5-17 years of age, till 30th September 2026.
To visit your nearest #AadhaarCentre, click: https://t.co/3Kkp70Kl23 pic.twitter.com/eO7zQpdle4
— Aadhaar (@UIDAI) March 16, 2026
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ